中美貿易戰「打」出新高 誰在買單？

美國商務部日前發布針對光伏電池和組件的反規避調查初裁決定（Preliminary Determination）。包括隆基、天合光能、阿特斯、比亞迪在內的4家中國企業，被該局初步裁定存在「反規避行為」。類似這樣的行為，這幾年來在中美貿易戰的大環境下，此起彼伏，也都早已習以為常。

光伏電池和組件是中美晶片戰之外的另一個「戰場」。

儘管美國一些人士不斷鼓譟中美「脱鈎」，但數據很真實：今年10個月中美貿易數據刷新——中美貿易戰以來，2022年成為一箇中美貿易額創紀錄的年份。不但美國從中國的進口超過歷史上任何一年，美國向中國的出口也將創下新的歷史紀錄。

12月6日，美國即將公布10月的進出口情況。但今年前9個月已有的數據已非常明確地顯示出兩國貿易再創新高的趨勢。數據顯示，今年前9個月，美國從中國進口了4,180億美元的商品，比目前保持紀錄的2018年同期多出237億美元。

而根據中國海關總署11月7日公布的數據，10月份，中美貿易額達到了598.42億美元；其中，中國對美國出口額為470.18億美元，自美國進口128.24億美元。前10個月中美累計貿易規模達到6398.30億美元，按年去年增長了5.1%。

在今年2月時，美國統計局就稱，2021年美國對華商品貿易逆差擴大450億美元，上漲14.5%，至3,553億美元，是2018年以來最大逆差。經過計算可以得出，前10個月中美貿易逆差達到了3,493.14億美元，10月份單月的貿易逆差為341.94億美元。根據這些數據進行合理預測，中美全年貿易逆差大約在4191億美元。考慮到年底是聖誕節，是美國一年消費最高峰的時間段，中美全年貿易逆差預計要高於該數值。這是一個什麼概念呢？在2018年，中美貿易逆差達到了4192億美元，創下了歷史紀錄。當時正值美國對華貿易戰的初始階段。

2018年後，不顧中方的強烈反對，美國特朗普政府悍然發動了貿易戰。宣佈對華部分進口商品，加徵25%「懲罰性」關稅。2018年至2021年四年間，中美之間的貿易規模分別為：6335.19億美元、5415.60億美元、5869.79億美元和7557.76億美元。可以看出，中美貿易戰之後的2019年和2020年中美貿易額的確受到了影響，但在2021年又出現大幅反彈，2022年終又將創下了新的歷史紀錄。

特朗普貿易戰損害美國經濟多於中國經濟，因此拜登實施「對靶脱鈎」以優化貿易戰措施。

數據已經反映：合則兩利，分則兩敗。

美國發起的貿易戰，幾年下來，美國並沒有像特朗普想象的那樣減少從中國的進口，擴大對中國的出口，反倒是經過美國的人為干預之後，市場通過自身的調整，重新回到了「起點」。而這幾年因為貿易戰還受到的損失，幾乎全部由美國企業和美國消費者從承擔了。

美國連續多月高通脹，貿易戰佔了很大部分比重因素，當然還有新冠肺炎、美國政府貨幣氾濫影響。數據真實的反映出，雖然，美國一直尋求將供應鏈從中國轉移到其他國家和重新建立工廠，天天喊着要供應鏈轉移，但是，現在美國購買的中國商品比以往任何時候都高。

必須清醒的認識到，與中國的貿易關係仍然是美國最大的雙邊貿易關係。截至今年9月，來自中國的進口占美國進口總額的17%。加拿大和墨西哥加起來會超過這一數據，但是沒有任何一個單一國家在這項數據上接近中國。畢竟，中美中美雙邊貿易內在的強大驅動力，已經合作幾十年，雙方所形成的密切而廣泛的產業分工與合作，也很難被人為政治因素所破壞。

特朗普所謂的貿易逆差理論完全站不住腳，因為美國一直在去「實」就「虛」，也就是實體經濟的「空心化」。在商品貿易方面，逆差一直很大，但是在服務貿易方面，美國卻是高額順差，這是美國的經濟結構決定的。美國實體產業每況愈下，是美國選擇的發展道路，換來的就是服務貿易的繁榮。在服務貿易領先的情況下，還試圖逼美國實體企業迴流美國本土，完全是不切實際的。

在美國工業「鐵鏽帶」地區，不少工人都面對就業困難的問題。

大家應該對這句話不陌生：「嘴上說不要，身體卻很誠實」，看一個人也好，一個國家也罷，別看他說什麼、嚷嚷什麼，因為這都是沒有成本的，而關鍵是要看他們做了什麼。這才是最重要的。事實也證明，特朗普的貿易政策是錯誤的，反倒是跟中國保持貿易關係，擴大貿易合作，減少貿易壁壘才是對美國最有利的。如今看，美國企業家給到政府的壓力，以及社會層面高通脹所引發的民怨，便可知「搬起石頭砸自己的腳」。