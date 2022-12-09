俄油限價五日總結：種種未知迷霧未解

G7與歐盟在12月5日破天荒地對俄羅斯的船運原油出口實施限價令，禁止這些西方國家的企業為超過每桶60美元的俄油出口提供保險、融資、船運等不同服務，與歐盟禁止俄國船運原油進口的命令同時實施。由於歐洲和英國企業在原油船運業，特別是其保險層面，有極高市佔率（後者達九成以上），這就構成了一種不是賣家定價、也不是買家定價，而是由交易中介者限制價格的制裁機制。

此舉史無前例，人們都在關注其影響若何。

限價令，本來是針對歐盟計劃全面禁止企業為俄油出口提供服務的制裁的回應。其目標是要「魚與熊掌兼得」：一方面，維持俄羅斯石油出口，保持全球供應穩定；另一方面，則是要緊縮俄羅斯能透過石油出口而賺取到的收入。

在禁令實施的前一天，OPEC+剛好開會，這個石油生產國組織採取了「觀望」態度，並沒有改變石油產量。由此可見，大家也不能預測限價令效果若何。

限價令實施五日以來，俄羅斯烏拉（Urals）原油價格從 62美元一桶的水平，下跌至52美元左右的水平。同一時間布蘭特原油價格也從82美元一桶跌至77美元的水平。在世界經濟不明朗的背景下，兩者皆呈現下行狀態，不過俄國原油自俄烏戰爆發後對布蘭特持續出現的折扣則有輕微擴大。

俄羅斯烏拉（Urals）原油價格已跌至1月以來的最低位。（Trading Economics）

有分析認為，雖然俄羅斯拒絕與實行限價令的企業交手，但限制令的存在卻增加了俄國原油其他買家的叫價能力，所以使其價格跌幅較大。但這是否屬實卻不得而知。

對於西方的限價令，俄羅斯據報已組織了一隊油輪船隊，並試圖推出自身的保險作為回應。這些船隻較為老舊，亦有報道指當中包括了以往伊朗和委內瑞拉用以繞過石油出口制裁的油輪——有分析認為這會減弱非西方企業為此承保的意欲。俄羅斯方面亦曾傳出制訂最低價格作回應的說法，不過暫時並沒有詳情公布。

目前限價令最明顯的即時影響，就是土耳其的博斯普魯斯海峽（Bosphorus）出現了近20艘油輪不能通行的狀況。箇中原因是，面對歐盟即將實施限價令，土耳其當局以油輪一旦發生意外會造成「災難性後果」為由，要求通行輪船交出其完全受保的證明。但歐洲的保險業界卻認為此要求遠遠超出常規，因此雙方爭持不下。

博斯普魯斯海峽最窄處只闊500多米，的確有一定出意外的風險。（Rueters）

根據媒體報道，多數受阻油輪裝載的其實是哈薩克經俄羅斯港口出口的原油，而非俄羅斯原油。

相較之下，由非歐洲保險公司承保的船隻卻能交出土耳其當局要求的證明，因而得到放行。

對於土耳其當局的要求，英美財政部高官已正在跟土耳其當局溝通，尋求解決辦法。如果事情不能得到解決，原油貿易將受到阻礙，削減全球供應，與限價令的其中一個目標相違背。

有西方國家官員就匿名地向媒體暗示這是土耳其的過激要求——畢竟哈薩克的原油無論如何也跟限價令無關，其保險因而也不會受到影響，所以土方沒有理由要求更進一步的保證。

此形勢發展不禁讓人想起芬蘭、瑞典加入北約的問題。西方各國原以為這是一帆風順之事，最終卻殺出了土耳其這個「程咬金」，以阻礙兩國加入北約作為爭取各方好處的籌碼。

另一方面，限價令的具體實施也依然有着極大的不確定性。有實體原油交易商就稱，由於原油交易市場的定價往往按照國際指標價格浮動，但限價令卻是一刀切的設在60美元，這就有可能出現在交易各方確認交易之後，交易牽涉的俄羅斯原油卻超出60美元一桶的情況。人們也不知道這會否構成違反制裁。

經過五日限價之後，西方國家這個甚具創意的制裁手段依然存在着種種未知。到底是制裁無效、效用過微，還是效果尚需要一段較長時間才會出現，目前暫時不得而知。

不過，由於60美元一桶的價格即使高於俄國原油的生產成本，卻低於俄羅斯政府維持收支平衡的門檻，如果限價令果真能直接或間接將俄國原油困在低於60美元一桶的水平，長遠而言，這將會對目前戰爭花費巨大的俄羅斯財政造成壓力。