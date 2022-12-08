卡塔爾危機後　習近平到訪沙特：與海合會的自貿協定何時落地？

12月7日，中國國家主席習近平乘專機抵達利雅得，開始對沙特阿拉伯進行國事訪問。

在習近平的書面講話中，其指出中沙建交32年來，雙方戰略互信不斷鞏固，各領域的務實合作成果豐碩，並表示訪問期間，自己將與國王薩勒曼（King Salman）、王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，共同規劃中沙關係發展方向。習近平同時指出，期待出席首屆中國-阿拉伯國家峰會、中國-海灣阿拉伯國家合作委員會（簡稱「海合會」）峰會，自己將與阿拉伯國家和海合會國家領導人，一同推動中阿、中海關係邁上新台階。

其中，推動中阿關係自不待言，提升「中海關係」亦有深意。從經貿數據來看，中海關係乘載了中阿互動的經濟精華，雙方更於2004年7月啟動中海自貿協定談判。然2016年12月中國與海合會完成第九輪談判後，自貿協定的推進便被迫中斷，原因是海合會的內部矛盾浮上檯面。

2017年6月，沙特聯合阿聯酋、巴林，對同是海合會成員的卡塔爾進行施壓，手段包括集體斷交、封鎖邊境等，但卡塔爾拒不遵從沙特開出的13點要求，同屬海合會的科威特、阿曼只好兩邊斡旋。這場危機持續3年之久，直至2021年1月，海合會六國於沙特召開首腦會議，沙特與卡塔爾在各方見證下握手言和，2017年以降的卡塔爾危機才正告結束。

與此同時，中國外交逐漸走出疫情陰霾。自9月訪問哈薩克、出席上海合作組織（簡稱「上合組織」）年度峰會起，中國領導人恢復了外訪活動。此次習近平高規格訪問沙特，既象徵中國對阿拉伯世界的重視，也預示了海合會將在中國外交扮演更多角色。由此視角觀之，懸宕6年的中海自貿協定談判，也或在水到渠成下擇日重啟。

2016年9月4日，中國國家主席習近平與時任沙特副王儲的穆罕默德，在杭州G20會面並握手。（Reuters）

中海關係的合作基礎

細究中海關係的合作基礎，能源貿易堪為核心。

在已探明的世界石油儲量中，海合會六國佔比29.5%，沙特、阿聯酋、科威特更是位列全球十大石油生產國，卡塔爾則是世界第四大天然氣生產國。而在中國一方，其於2013年成為全球最大石油進口國，石油消費量更預計在2034年超越美國，背後原因自是國家產能的持續提升，連帶推動了能源需求的不斷增長。在此情況下，中海關係對雙方來說至關重要：中國需要鞏固能源安全，海合會則需要可靠客戶。

與此同時，中國與海合會的雙邊貿易在近20年內顯著增長。2000年，中海貿易額尚不足100億美元，卡塔爾危機爆發前的2016年，中海貿易額已突破1,000億美元，其中沙特是中國在中東的最重要貿易夥伴，阿聯酋位居第二。而從整體視角來看，海合會是中國第六大出口目的地和第五大進口目的地，雖說能源貿易佔了多數，但伴隨海合會推動各式基建工程，其對中國的項目需求亦不容忽視。

2016年9月4日，中國國家主席習近平與時任沙特副王儲的穆罕默德，在杭州G20峰會會面並握手。（Reuters）

而中海的相互投資亦在雙邊關係中扮演重要角色。海合員會國家由於積累大量石油美元儲備，故其對外投資行為相當顯著，包括購買私營公司股票、投資外國政府證券、為他國家項目提供資金等。在此脈絡下，中國制定了一系列吸引海合會資金的優惠政策，同時啟動大型石油勘探項目，為海合會國家擴大對華投資創造條件；與此同時，伴隨2013年「一帶一路」倡議啟動、海合會國家紛紛提出經濟多元化藍圖，中國資金也逐步流入當地新興產業，在非石化領域進行探索。

以阿聯酋為例，中國是阿聯酋第二大貿易夥伴，2018年的中國對外直接投資流量中，阿聯酋排名第14位，該年中國購買了阿布扎比三個海上油田10%的股份。2019年，阿布扎比國家石油公司（ADNOC）與中國企業在液化天然氣（LNG）場域成立了合資航運企業，共同探索兩國的新合作機會。而在非石化投資場域，中國資金大量湧入房地產與建築業，整體佔比高達中國在阿聯酋總投資的46%，許多中國企業更在阿聯酋的傑貝阿里自由區（JAFZA）成立總部，為整個半島的項目提供服務。

簡言之，新時代的中海關係不僅聚焦能源貿易，更關乎中國與海合會的國家發展戰略對接：在「一帶一路」倡議的視野下，中國企業與項目將持續布局海合會國家，希望擴大在阿拉伯世界乃至中東的地緣存在；而海合會國家為實現國家產業轉型、布局後石油時代發展路線，亦需要大規模資金與項目進駐。

2016年8月31日，中國國家主席習近平與時任沙特副王儲的穆罕默德，聯同雙方官員在杭州G20峰會舉行前開會。（Reuters）

中海自貿協定的時代意義

在此脈絡下，中海自貿協定承載的時代重量愈發巨大。

2014年，第六屆中阿合作論壇部長級會議在北京舉行，習近平於會上提出了中阿合作的「1+2+3」模式。其中「1」代表能源合作這一主軸，即深化中阿油氣產業合作，維護能源運輸通道安全，構建戰略合作關係；「2」是以基礎設施建設、貿易和投資便利化為兩翼，加強雙方在重大發展專案上的合作，建立促進雙邊貿易和投資的制度性安排；「3」是以核能、航太衛星、新能源三大領域為突破口，提升中阿務實合作層次，習近平表示雙方可以探討設立中阿技術轉移中心，共建阿拉伯和平利用核能培訓中心，研究中國北斗衛星導航系統落地阿拉伯專案。

而上述三點的實踐，皆離不開與海合會的合作：在「1」的能源戰略建構場域，阿拉伯世界唯海合會有此能力；「2」的基建、經貿投資制度性安排，並非海合會獨有，但海灣國家除了接受項目外，更能充當讓中企輻射至半島乃至全阿拉伯世界的平台樞紐；「3」的核能、新能源等高新科技合作，更是只有海合會國家存在資金、政策、資源、人才的配合空間。

而要整合中海「1+2+3」合作格局，雙方必然要建立新的制度性安排。故2016年1月，習近平對沙特進行國事訪問時，便在當地會見了時任海合會秘書長，強調中方希望加快自貿協定談判進程；隨後中海自貿協定談判團隊分別在該年2月於利雅得、5月於廣州、10月於北京、12月再於利雅得舉行多輪談判，外界預測協定很快可以塵埃落定，可惜卡塔爾外交危機於2017年橫空出世，導致了中海談判的戛然而止。而今海合會衝突落幕，中海合作也持續深化，自貿協定談判迎的重啟，應已跨過歷史障礙。

沙特國王薩勒曼2017年3月到訪北京與習近平會面，期間在人民大會堂接受了歡迎儀式。（新華社）

再由中美博弈、國際秩序多極化的新視角來看，如今的中海自貿協定至少具有三個重大意義。

第一，為中國的能源安全搭建護欄。伴隨中國發展增速，其能源需求將同步增長，故全面升級與海合會的合作，以制度性安排規劃雙方能源貿易，將能最大程度維護中國的能源安全，為中國的發展戰略提供穩定支撐。

第二，搭建中海經貿合作平台。如前所述，中海合作不僅限於能源貿易，更有基建項目與資金挹注，而從全球視野來看，海灣地區蘊藏巨大的工程承包和勞務市場潛力。故中海自貿協定的落地，不僅有利於雙向投資增長，更能支撐中企的「走出去」戰略，也為中企在海合會國家開展工程承包、勞務合作創造更多機會。

第三，降低中國被邊緣化的風險。從企業視角來看，中海自貿協定的制度性安能夠提高雙方的企業參與，有效避免貿易轉移的負面影響，防止在區域競爭中遭到邊緣化；從政治視角來看，在當今中美博弈格局中，全面升級與海合會的合作，能夠有效維護中國在中東地區的政經利益，厚實北京在當地的地緣支點，使中國掌握更多主動。除此之外，中海自貿協定落地後，或可與上合作組織等機制相結合，成為中國在歐亞大陸的地緣經濟支撐。

2016年習近平訪問沙特時，世界多極化趨勢尚不顯著；而今伴隨美國退出中東、俄烏戰爭爆發，多極化的秩序正在加速成形。中海自貿協定談判雖曾遲滯，卻必然在往後世界扮演更重要角色。