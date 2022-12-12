賊喊捉賊、雙重標準　西方顛覆市場經濟之反諷

儘管西方國家經常將市場經濟掛在嘴邊，但到頭來卻可能是率先顛覆市場經濟體制的元兇。

全球權力架構失衡，政治經濟對立極化現象，在華盛頓與北京無法調和矛盾下愈來愈嚴重。此種發展勢頭確實對全球化形成逆流，同時更嚴重制約自由貿易體制運作。但是否將大開倒車，讓全球再度淪落到冷戰對峙軍事對抗的地步，各方看法顯現落差，迄今無定論。



作者：中華戰略學會資深研究員張競

今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，美國出面號召西方各國，透過貿易封殺、金融抵制、科技封鎖與活動排除等不同手段，將原本在東歐俄烏兩國間之區域軍事衝突，轉化成衝擊全球經貿與金融體系運作的全面對抗。

西方國家經常對外自詡遵奉民主自由體制，同時亦積極維護市場經濟機制；但卻扈從美國對付俄羅斯，不過又無力制約莫斯科，反而讓本身社會產生通貨膨脹，經濟景氣遭受打擊，付出嚴重代價。這種美國請客、歐盟買單的情境，是否讓跨大西洋西方各國盟友間矛盾惡化，好戲尚未完全落幕。

說實在話，所謂市場經濟與自由貿易，不過是西方經濟學者所倡議之理想國，基於政治及經濟一體兩面相互連動之特性，透過國家安全政策取捨與地緣戰略考量，儘管西方國家經常將市場經濟掛在嘴邊，但到頭來卻可能是率先顛覆市場經濟體制的元兇。

西方國家基於經濟安全算計，希望掌握戰略物資、商品與科技，特別是企圖在民主國家內建構自給自足的供應鏈，其實是相當不切實際的思維。若供應鏈缺乏消費市場，就無法建立經濟供需結構，在生產供給端，就無法獲得源自消費端的驅動力量。

美國因俄羅斯入侵烏克蘭，透過貿易封殺、金融抵制等不同手段，將俄烏兩國間之區域軍事衝突轉化成衝擊全球經貿與金融體系運作的全面對抗。(Reuters)

同樣西方國家運用違反市場經濟原則的手段，去扼殺政治對立國家獲得原料、機具、科技、人力、資料與資料等生產要素，不論是透過貿易制裁、出口管制或是技術封殺，其實是瓦解全球自由貿易與市場經濟最嚴重的威脅。

除前述政治手段破壞經濟供需運作外，西方國家運用司法手段，協助經濟與科技競爭，更是不乏先例。不論是日本東芝與法國阿爾斯通受困於訴訟，最後被迫低頭，或是華為財務長孟晚舟遭到扣押事件，其實都證明西方國家司法並非獨立，到頭來都有可能變成經濟戰線鬥爭對手的政策工具。

相對上，從沙特阿拉伯記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案，美國政府出面干預法院追訴沙國王儲穆罕默德，迫使法官認定穆罕默德享有不受起訴豁免權，因此駁回卡舒吉未婚妻所提民事訴訟；西方司法正義遇到國家利益與政治算計會轉彎，看來真不是空穴來風。

其實，天下烏鴉一般黑，所有國家只要握有本錢，就會運用貨幣政策與金融政策，透過控制貨幣供給量或是政府支出與稅收，以便促進經濟穩定，避免景氣衰退，並防止經濟過熱。因此政府總是會在匯率、利率以及稅率上面做文章，手中若有籌碼，都會適時干預來穩定金融並導正市場運作。

因此當西方國家動輒指控他國操控匯率，揚言要提出制裁手段，威脅他國就範，這根本就是在裝傻。1985年9月22日美國、日本、英國、法國與德國簽署《廣場協議》，就是以政治手段干預匯率最典型的案例。難道這些國家都不是市場經濟體？西方國家做賊喊捉賊，擺出雙重標準，絕不會讓人意外。

今年8月，美國國會通過《2022年降低通脹法》，更是明目張膽地對美制產品提供補貼，吸引歐盟企業前往投資美國。歐盟各國紛紛恐慌反彈，擔心產業外移殃及歐洲經濟。歐盟各國領袖指控美國以鄰為壑，貿易戰蓄勢待發。

過去數年，美國與中國經貿衝突，許多西方評論家都自以為站在道德制高點，對北京說三道四，透過媒體論述來指責北京好像是幹過虧心事。但西方國家不是永遠合作無間，各國就維護經濟利益來說，都具有本身立場，不可能任由盟友損傷其經貿運作與產業架構而毫不作聲。如今西方因為利益衝突自亂陣腳，能否讓有意倡議圍堵北京者，繼續維持團結相互合作，其中充滿變數。

西方國家在過去幾個世紀作為經貿實力領先者，制定國際社會自由貿易與市場經濟規則，但是當日本經濟實力興起後，好不容易側身心不甘情不願地讓東京加入行列。如今面對中國、印度以及多個發展中國家急起直追，眼見經濟實力逐漸落後，便使出各種手段，希望制約挑戰者發展勢頭。

西方國家主導世界脈動，經常是神也是鬼，立場反復變化更是家常便飯。當經濟實力強勁，科技領先時，就高聲倡議自由經濟市場開放；經濟與科技實力衰退後，就祭出各種保護措施，關上國內市場大門。但若因此顛覆市場經濟體制，恐怕才是裂解西方價值體系的最大反諷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

