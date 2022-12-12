賊喊捉賊、雙重標準 西方顛覆市場經濟之反諷
儘管西方國家經常將市場經濟掛在嘴邊，但到頭來卻可能是率先顛覆市場經濟體制的元兇。
全球權力架構失衡，政治經濟對立極化現象，在華盛頓與北京無法調和矛盾下愈來愈嚴重。此種發展勢頭確實對全球化形成逆流，同時更嚴重制約自由貿易體制運作。但是否將大開倒車，讓全球再度淪落到冷戰對峙軍事對抗的地步，各方看法顯現落差，迄今無定論。
作者：中華戰略學會資深研究員張競
今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，美國出面號召西方各國，透過貿易封殺、金融抵制、科技封鎖與活動排除等不同手段，將原本在東歐俄烏兩國間之區域軍事衝突，轉化成衝擊全球經貿與金融體系運作的全面對抗。
西方國家經常對外自詡遵奉民主自由體制，同時亦積極維護市場經濟機制；但卻扈從美國對付俄羅斯，不過又無力制約莫斯科，反而讓本身社會產生通貨膨脹，經濟景氣遭受打擊，付出嚴重代價。這種美國請客、歐盟買單的情境，是否讓跨大西洋西方各國盟友間矛盾惡化，好戲尚未完全落幕。
說實在話，所謂市場經濟與自由貿易，不過是西方經濟學者所倡議之理想國，基於政治及經濟一體兩面相互連動之特性，透過國家安全政策取捨與地緣戰略考量，儘管西方國家經常將市場經濟掛在嘴邊，但到頭來卻可能是率先顛覆市場經濟體制的元兇。
西方國家基於經濟安全算計，希望掌握戰略物資、商品與科技，特別是企圖在民主國家內建構自給自足的供應鏈，其實是相當不切實際的思維。若供應鏈缺乏消費市場，就無法建立經濟供需結構，在生產供給端，就無法獲得源自消費端的驅動力量。
同樣西方國家運用違反市場經濟原則的手段，去扼殺政治對立國家獲得原料、機具、科技、人力、資料與資料等生產要素，不論是透過貿易制裁、出口管制或是技術封殺，其實是瓦解全球自由貿易與市場經濟最嚴重的威脅。
除前述政治手段破壞經濟供需運作外，西方國家運用司法手段，協助經濟與科技競爭，更是不乏先例。不論是日本東芝與法國阿爾斯通受困於訴訟，最後被迫低頭，或是華為財務長孟晚舟遭到扣押事件，其實都證明西方國家司法並非獨立，到頭來都有可能變成經濟戰線鬥爭對手的政策工具。
相對上，從沙特阿拉伯記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案，美國政府出面干預法院追訴沙國王儲穆罕默德，迫使法官認定穆罕默德享有不受起訴豁免權，因此駁回卡舒吉未婚妻所提民事訴訟；西方司法正義遇到國家利益與政治算計會轉彎，看來真不是空穴來風。
其實，天下烏鴉一般黑，所有國家只要握有本錢，就會運用貨幣政策與金融政策，透過控制貨幣供給量或是政府支出與稅收，以便促進經濟穩定，避免景氣衰退，並防止經濟過熱。因此政府總是會在匯率、利率以及稅率上面做文章，手中若有籌碼，都會適時干預來穩定金融並導正市場運作。
因此當西方國家動輒指控他國操控匯率，揚言要提出制裁手段，威脅他國就範，這根本就是在裝傻。1985年9月22日美國、日本、英國、法國與德國簽署《廣場協議》，就是以政治手段干預匯率最典型的案例。難道這些國家都不是市場經濟體？西方國家做賊喊捉賊，擺出雙重標準，絕不會讓人意外。
今年8月，美國國會通過《2022年降低通脹法》，更是明目張膽地對美制產品提供補貼，吸引歐盟企業前往投資美國。歐盟各國紛紛恐慌反彈，擔心產業外移殃及歐洲經濟。歐盟各國領袖指控美國以鄰為壑，貿易戰蓄勢待發。
過去數年，美國與中國經貿衝突，許多西方評論家都自以為站在道德制高點，對北京說三道四，透過媒體論述來指責北京好像是幹過虧心事。但西方國家不是永遠合作無間，各國就維護經濟利益來說，都具有本身立場，不可能任由盟友損傷其經貿運作與產業架構而毫不作聲。如今西方因為利益衝突自亂陣腳，能否讓有意倡議圍堵北京者，繼續維持團結相互合作，其中充滿變數。
西方國家在過去幾個世紀作為經貿實力領先者，制定國際社會自由貿易與市場經濟規則，但是當日本經濟實力興起後，好不容易側身心不甘情不願地讓東京加入行列。如今面對中國、印度以及多個發展中國家急起直追，眼見經濟實力逐漸落後，便使出各種手段，希望制約挑戰者發展勢頭。
西方國家主導世界脈動，經常是神也是鬼，立場反復變化更是家常便飯。當經濟實力強勁，科技領先時，就高聲倡議自由經濟市場開放；經濟與科技實力衰退後，就祭出各種保護措施，關上國內市場大門。但若因此顛覆市場經濟體制，恐怕才是裂解西方價值體系的最大反諷。
本文獲《聯合早報》授權轉載