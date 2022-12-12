埃爾多安分別與俄烏領袖通話　討論黑海糧食走廊協議

土耳其總統埃爾多安（RecepTayyip Erdoğan）12月11日分別與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）以及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，討論通過黑海出口糧食的問題。



埃爾多安辦公室發11日發聲明稱，埃爾多安在與普京通話時稱，可在現有協議框架內逐步開展各種食物和其他商品的出口運輸工作。

辦公室稱安卡拉及莫斯科會就通過黑海穀物走廊出口其他食物及商品而努力。

俄羅斯克里姆林宮則表示，雙方還討論已商定的延長黑海穀物協議事宜。

俄方認為稱應消除針對俄農產品與化肥的出口限制。烏克蘭則希望協議適用於該國其他港口。

埃爾多安同日與澤連斯基通話時說，土方會向烏克蘭提供人道援助，以及支持擴大黑海糧食走廊協議。

▼澤連斯基在Twitter發推文稱，他與土耳其總統「討論了進一步的工作以及可能擴大糧食走廊（協議）」。

俄羅斯新聞社（RIA）引述克宮稱，兩人有討論土俄能源項目，尤其在天然氣方面。克宮稱，兩人討論在土耳其建立一個俄羅斯天然氣樞紐。

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）行政總裁米勒（Alexey Miller）上週已與埃爾多安會談。

此外，埃爾多安在通話中要求俄羅斯「清除」庫爾德武裝組織，讓他們在至少30公里後絕跡是重要的。他表明這是「優先事項」。