美日印加強對華檢測，法德澳認為不合理，如何看待這樣的爭議？

各國對中國疫情呈現不同的態度。美國、日本、印度、意大利、韓國等對中國入境人員加強了檢測。而德國、法國、葡萄牙、挪威、澳洲、菲律賓等國家則認為對來自中國的旅客進行篩查和限制是不合理的。世界衛生組織總幹事譚德塞12月29日發Twitter推文稱，由於中國冠病數據的不透明，一些國家為應對中國疫情出台的限制措施是「可以理解」的。

我們該怎麼看對待中國疫情截然不同的態度，到底誰對誰錯？筆者的觀點並沒有改變：對從中國入境人員加強檢測的國家並不是在糊弄自己。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2022年12月30日，旅客行經韓國仁川機場的新冠病毒檢測中心的宣傳裝置。（AP）

無論是加強檢測還是不採取措施，都是各國綜合研判做出的選擇。有的國家認為沒有必要，因為在中國流行的毒株在當地已經流行過，當地已經形成了對這些毒株的群體免疫，從中國入境的旅客不足為懼。

而有的國家則認為要阻止病毒傳播，警惕病毒變異，因為新冠病毒並非「變無可變」，從病毒學的角度出發，新冠病毒變異還遠沒達到飽和。上述兩種觀點分歧分歧恰恰說明，對於如何防控新冠疫情各國並沒有統一的標準。

每個國家的國情不同，採取的措施自然也不同。過去三年中國的防疫措施，是全世界最嚴厲的措施之一，曾經在國際社會引發重大爭議，但中國採取那樣的措施是從保護中國人的生命需要出發的，避免了致死率較高的原始毒株和Delta毒株在中國的大面積傳播，是符合中國需要的。

中國取消入境限制後，法國駐華大使館發聲，表達對中國民眾的歡迎。（資料圖片）

以己度人，中國有權在過去三年堅持嚴格入境隔離措施，其他國家在中國放開管控後也有權利採取措施保護本國的民眾。無論措施如何，各國的出發點都是一致的，那就是最大可能捍衛本國利益。

人類對新冠病毒的認識，對其變種的認識，是在實踐中不斷摸索的。人們能做的是面對各國不同的措施，保持一種理性的態度，不要動輒上綱上線到政治鬥爭，更不應該單純站在本國立場，基於本國判斷，來指責他國不正確。

正如中國過去三年堅決反對外部對中國防控政策說三道四，現如今無論是中國還是其他國家，都應該秉持基本的合作精神來應對疫情衝擊。