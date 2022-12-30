內地開關｜加強檢測中國旅客有用嗎？公共衛生專家意見紛雜

中國宣布放寬出入境管控，部份國家要求中國旅客強制接受新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）的檢測。各國公衛專家意見不一，部份認為檢疫措施無助制止疫情傳入，部份則主張措施有助取得抑制傳播所需數據。



《華盛頓郵報》12月29日引述新加坡國際傳染病學會（International Society for Infectious Diseases）會長坦比亞（Paul Tambyah）指出，目前並無明確證據顯示，管制外國旅客入境或實施針對性監測能有所助益，又指各國推出相關措施時，病毒早在當地紮根。

坦比亞憂慮新冠病毒再度變種，不過參照歷史上的其他病毒，相信新變種或會更具傳染力，但具較低毒性。

香港大學教授格雷潘（Karen Grepin）表示，目前情況已大異於疫情流行初期，多國已能取得疫苗，且大部份人口本已暴露有病毒的環境之中。她指中國疫情「非常嚴峻」，但針對中國旅客的檢測缺乏科學證據支持，亦無助解決問題，實施懲罰並非促進全球合作的良好方法。

有專家指出，相對嚴格的檢測措施亦無法在2021年冬季阻擋Omicron（奧密克戎）變異株疫情傳播，各國目前應提高疫苗接種率，而非要求入境檢測。

愛丁堡大學流行病學和數據科學教授高羅蘭（Rowland Kao）贊成收集中國旅客檢測數據，認為此舉有助政府了解疫情、病毒輸入以及病毒有否再度變種。他指西方缺乏中國疫情數據，須藉檢測取得用於抑制傳播所需的資料。

台《聯合報》28日引述陽明交通大學醫務管理研究所兼任副教授洪子仁稱，台針對中國入境旅客的強制檢測應維持至2023年3月，直至疫情緩和為止。他認為檢測方案具體可行，有助政府篩檢出病毒量高的患者，並了解輸入的病毒，以在境內擬定防疫措施。

美國強制中國旅客接受新冠病毒測試

美國疾病控制和預防中心（CDC）28日宣布，美國2023年1月5日起強制中國旅客入境前出示新冠病毒檢測陰性證明。

喬治城大學（Georgetown University）法學院教授、世界衛生組織公共衛生法暨人權協調中心主任戈斯廷（Larry Gostin）認為，中國目前病例數字急增，美國管制措施恰當，且應立即實施，而非拖至1月初執行。

約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）衛生安全中心高級研究員阿達爾賈（Amesh Adalja）博士認為，措施會產生邊際效應，缺乏實質效果，應建議旅客在到訪中國後進行測試，而非強制要求。

俄衛網30日引述《澳洲人報》（The Australian）指，澳洲企業界、大學和流行病學家正在敦促阿爾巴尼斯政府不要效仿美國，對中國旅客實行全面新冠檢測。總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）29日表示，政府將繼續監測這一情況。