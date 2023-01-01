回顧2022中日關係：安保戰略轉守為攻　一衣帶水難阻軍國舊夢

2022年是中日復交50周年，但這一年的兩國關係並不平順。

2月24日俄烏戰爭爆發後，日本政壇浮動着「再武裝化」的躁動，先是前首相安倍晉三在2月28日提出要與美國「核共享」，接着現任首相岸田文雄又於3月13日提出，應修改日本憲法、將日本自衛隊正式納入憲法第九條，引發了中國在內的周遭國家批評。

7月8日，日本前首相安倍晉三遇刺身亡，岸田文雄公開表示，將繼承安倍遺志，致力完成修憲。7月10日日本參議院大選結果出爐，以自民黨、公明黨、日本維新會、國民民主黨為代表的修憲勢力，在整體數量上達到了修憲動議所需的三分之二議席。

8月5日，即將卸任的美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在結束訪台行程後前往日本，岸田文雄便在兩人會晤時表示，「為維持台海和平穩定，美日將緊密合作」，可謂是呼應了安倍卸任後持續表述的「台灣有事就是日本有事，也就是日美同盟有事」。

9月27日安倍晉三國葬。（Reuters）

10月3日，岸田在日本第210屆臨時國會上發表施政演說，表示為應對中國與朝鮮，需在5年內將徹底強化日本防衛力，對包括「反擊能力（對敵基地攻擊能力）」在內的事宜展開討論，並將修改與安保相關的3個文件。

11月17日，中國國家主席習近平抵達泰國曼谷，準備出席亞太經合組織第二十九次領導人非正式會議，並於當日會見了岸田文雄，是近三年來日本首相與中國國家主席的首次線下會面，意義重大、卻依舊難止中日關係下行。

12月16日，日本政府通過新版《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》、《防衛力量整備計畫》（簡稱安保三文件），將中國定位為「迄止最大戰略挑戰」，提出日本將致力於擁有對敵攻擊能力，並於未來5年大幅增加軍事開支。此一動作意味日本逐步背離「專守防衛」原則，並讓戰後憲法的和平理念嚴重蒙塵。

由2022年的中日摩擦可見，日本的對外政策正在發生轉型：其安保戰略逐漸轉守為攻，美日干涉台海的趨勢亦在成型。在此過程中，中日關係的互信基礎正被不斷掏空。

2022年5月24日，美國總統拜登（左）和日本首相岸田文雄（右）在日本東京出席活動。（Getty）

內政情勢加劇戰略轉型

而從一方面來說，日本2022年的戰略轉型加速，受到國內政經情勢的牽引。

首先是前首相安倍晉三遇刺身亡，此事對自民黨的力量格局、派系位移產生深刻影響，並在一定程度上為修憲勢力提供了政治能量。在安倍身亡隔天的7月9日，日本參議院舉行選舉，自民黨的支持度較過往上升4個百分點，修憲勢力也突破三分之二議席，民眾的「同情票」應該發揮了一定效果。岸田文雄也在選後記者見面會上表示，自民黨在參議院選舉中獲勝，將能更無顧慮推動內外政策，「修憲也包括在這些政策之中」。

其二是岸田政府11月以降的低迷支持，導致岸田文雄須在安保政策、修憲場域展現強勢姿態，鞏固黨內支持。在安倍遇刺引爆「統一教滲透自民黨」的輿論風暴後，岸田文雄於8月宣布改組內閣，卻隨即在10月被踢爆，其任命的經濟再生大臣山際大志郎出席過統一教活動，後者只能於10月24日宣佈辭職，衝擊了岸田的政治威信；隨後法務大臣葉梨康弘、總務大臣寺田稔、復興大臣秋葉賢也亦先後因醜聞辭職，前兩人更是岸田領導的宏池會成員，首相本人顯然不可能毫髮無傷。

據日媒公布的多份民意調查結果顯示，岸田內閣進入11月以來支持率不斷下滑，以日本NHK電視台的民調結果為例，其支持率僅有33%，「岸田下台吧」更是登上日本Twitter熱門話題，而這已是該詞條自今年6月23日以來的第六次刷屏；日本《每日新聞》在11月19日和20日進行的民調結果則顯示，有43%的民眾「希望岸田儘快辭職」；不少日媒更是預測，數位大臣河野太郎、自民黨幹事長茂木敏充皆是岸田的強勢競爭者，可能會謀求擔任下屆自民黨總裁、日本首相。

日本數位大臣河野太郎。（Getty）

其三，日本經濟困境短期難解，導致岸田選擇在修憲、安保場域大作文章，希望挽救明年春季的統一地方選舉。而細究日本眼下的經濟困局，除了疫後疲軟無法瞬即恢復外，外部事件也發揮了一定作用：2月以降的俄烏戰爭引爆全球能源危機，油價糧價一路飆漲，美聯儲更自3月起接連加息，導致日美利差擴大、日元大幅貶值。

如今的岸田政府進退兩難。若放棄量化寬鬆和負利率政策，可能導致政府債務風險上升、債券市場價格暴跌、股市動盪，故在9月至10月，日本政府進行了兩次市場干預，以及1998年以降的首次匯率干預。然而日元貶值引發輸入型通脹、拖累了經濟復甦，岸田政府5月發布的「新資本主義」經濟政策只能延緩實施。從某種程度上來說，疫情加劇了安倍時期出現的貧富差距擴大趨勢，「新資本主義」雖是意在緩解上述沉痾，但在經濟復甦乏力的桎梏下，其也只能自縛手腳，畢竟公平分配的首要前提，還是要先有經濟增長。

綜上所述，安倍遇刺為岸田營造了助推修憲的氛圍，低迷支持、經濟困局則讓岸田更有動機要在安保場域「大破大立」，以確保權力寶座穩固。

日本首相岸田文雄2022年12月26日宣布將撤換捲入政治獻金醜聞的復興大臣秋葉賢也（圖中）。這是岸田內閣自2022年10月以來第4位下台的部長。（秋葉賢也Facebook專頁）

中國成為針對目標

另一方面，國際情勢亦推動了日本的戰略轉型，讓其漸把中國視作針對目標、說成必須「解開封印」的理由。

首先是俄烏戰爭誘發的輿論期待。伴隨烏克蘭戰火蔓延，日本社會的安全自主意識上升，其政府更是直接將俄烏衝突敘事與台海相連動，強化了對中國的敵意塑造。以日本4月發布的新版《外交藍皮書》為例，其稱「以中國為代表的新興國家和發展中國家借助全球化積蓄了力量」、「世界正式進入中美競爭時代，國際秩序面臨嚴峻挑戰」。

而在2022年底通過修改的「安保三文件」更加明顯。例如《國家安全保障戰略》中強調，近年來，「日本處於戰後最嚴峻複雜的安全環境之中，通過武力單方面改變現狀的壓力高漲」、「作為國際社會主要成員，日本將與同盟國和志同道合的國家合作，實現國際關係特別是印度太平洋地區的新的平衡」、「台灣海峽和平穩定是不可或缺的要素」；其餘文件亦提到，中俄在日本周邊開展聯合演習等合作，「是日本安保上的強烈關切」。

12月16日，日本首相岸田文雄在記者會上說明安保三文件的修改，聚焦應對日本新時代戰略情勢。（Reuters）

其二，日美同盟的強化亦是關鍵。由歷史視角觀之，1972年中日復交時遺留至今的「美日安保體制」，本就為日本干涉台海提供了戰略縫隙，眼下遇上中美博弈的國際潮流，更讓日本興起要借「親美遠中」重返大國舞台的野望。據日媒報道，岸田文雄預計於2023年1月訪美，屆時將與拜登（Joe Biden）協議修改《日美防衛合作指針》，改變日本長期為「盾」、美國為「矛」的態勢，逐步解禁日本作為「矛」的攻擊能力。

然平心而論，日本雖頻提「台海有事」，也與美國作勢要借安保體制干涉台海，卻並不打算真的武力介入台海衝突；其真正心之所向，是要藉着渲染中國威脅論，將「台海有事」與「日本有事」相連結，增加擴軍的相關正當性，寸寸衝破戰後憲法的體制束縛。

以「安保三文件」為例，新版《國家安全保障戰略》宣稱，日本應擁有「反擊能力」，即「對敵基地攻擊能力」，故其將在今後5年採購和裝備大批美國「戰斧」式巡航導彈和射程1,000公里以上的國產改良型「12式」岸艦導彈等，還將開發高速滑翔彈和高超音速導彈，意味「專守防衛」原則將被嚴重掏空。

圖為日本海上自衛隊新建神盾驅逐艦2022年11月16日或19日在夏威夷周邊太平洋海域進行彈道導彈攔截測試情形。(日本海上自衛隊Twitter)

此外「安保三檔」將2023至2027年度日本防衛費總額定為約43萬億日元，是現行《中期防衛力量整備計畫》（2019至2023年度）約27萬億日元總額的近1.6倍，並規定要在2027年度實現防衛費佔國內生產總值（GDP）2%的目標，有鑑於此前日本一直遵循這一比例不超過1%的標準，輿論更普遍將其視作日本是否奉行和平主義的觀察指標，此舉無疑是對戰後憲法和平理念的一大顛覆。

簡言之，台海有事、中國威脅，是日本眼下用以推動擴軍的宣傳基礎；但儘管日本可能無意「協防台灣」，中日關係必將因此備受折磨。一來，日本的實質擴軍、對西南諸島的軍事化部署，必然引發區域局勢緊張；二來，日本屢屢暗示「台海有事就是日本有事」，其實已經違反中日四個政治文件的基礎原則。

而由岸田將在1月訪美、修改《日美防衛合作指針》來看，日本的戰略轉型短期難止，2023年的中日關係也恐摩擦不斷。