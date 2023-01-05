開創新「黃金時代」 　中菲要邁過三個關口｜專家有話說

1月3日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號：Bongbong）一行乘專機抵達北京，正式開啟為期三天的對華國事訪問。就內容看，小馬可斯此訪主題有兩個：一是管控分歧，二是規劃合作藍圖。就此，小馬可斯在啟程前明確表示，和平與發展依舊是聚焦重點。中菲將努力為兩國共同利益解決問題，將兩國關係提升至更高檔位，進而開啟中菲全面戰略合作關係的新篇章。由此而言，此訪意義非凡，將是雙方攜手開創中菲關係新「黃金時代」的開端。而在這一進程中，需要雙方共同努力邁過三個關口。



撰文：葛紅亮 廣西民族大學東盟學院副院長、東博智庫高級研究員



此訪具有決定性意義

從中菲關係歷史、現在與未來發展來看，小馬可斯此訪意義並非只是具有象徵意義，而是具有決定性意義。

至今中菲建交48年。對於小馬可斯而言，他既是中菲建交歷史的直接參與者，也是推動中菲友好合作關係全面發展的推動者之一，更是兩國人民之間傳統友誼不斷加深和兩國關係發展「黃金時代」的見證者。

從這個意義上看，小馬可斯此訪是一次「懷舊之旅」。小馬可斯自就任總統後，對來華訪問期盼已久，由此包含着對歷史的傳承，也彰顯出濃厚的責任感。正如小馬可斯在訪問前和在北京訪問時所言：「今天我將肩負起繼續推進菲中傳統友誼的重要責任。」「馬可斯政府希望在多位前任總統和過去數代人的努力成果上繼續建設兩國關係。」

針對時下的中菲關係，中菲兩國學術界曾有各種設想、猜測，也有不少疑問。如今，小馬可斯訪華實際上以多個「第一」明確地回答了疑問。對此，菲律賓外交部助理部長英佩里亞爾（Nathaniel G. Imperial）直言：「此次訪問將標誌着馬可斯總統首次對東盟以外的國家進行正式訪問，也是他就任總統後首次訪問中國。」這充分展示了小馬可斯政府對中菲關係的重視。實際上，小馬可斯也是中國2023年接待的首位外國領導人。

中菲兩國元首舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂北大廳為小馬可斯舉行歡迎儀式。（新華社）

小馬可斯發展對華關係的真誠，得到了中國的積極回應。這將意味着，小馬可斯此訪更是一次「開創之旅」。中菲兩國最高領導人繼2022年11月泰國曼谷非正式會談後不久的再度會晤，將對中菲對話與合作產生舉旗定向的頂層引領作用，不僅共同見證了兩國簽署有關「一帶一路」、農漁業、基礎設施、金融、海關、電子商務、旅遊等合作文件，而且實際上為未來五到六年的中菲關係定下基調。

三個關口將持續考驗中菲關係

開啟中菲全面戰略合作關係新篇章並不缺誠心，攜手開創中菲關係新的「黃金時代」也並不乏真意，但即使如此，中菲兩國依舊需要共同努力，邁過三個關口。

首先，將誠心、文件和藍圖落地成真。誠心真意是推動中菲建立政治互信的基礎，而落實則是夯實兩國政治互信的根本。誠然，推動「一帶一路」倡議同菲律賓「大建特建」、「多建好建」規劃對接以來，中菲開展了近40個政府間合作項目，甚至湧現出比諾多—因特拉穆羅斯橋、阿格諾河、赤口河綜合灌溉項目等代表性項目，如今中菲又簽署了多份合作文件。不過，推動高質量共建「一帶一路」，並非依據菲律賓的國情和發揮好中國的方案、技術作用那麼簡單，相關項目的落實還面臨着菲內政、文化及第三方等諸多複雜因素的影響。

中國全國人大常委會委員長栗戰書1月4日在人民大會堂會見訪華的菲律賓總統小馬可斯。（Reuters）

其次，持續管控好南海分歧。小馬可斯此訪無疑加強了兩國高層對話與頂層引領、管控南海分歧的政治保障作用。儘管中菲建立起涉海溝通機制，同意重啟油氣開發談判。但有一個客觀事實卻是中方不能忽視的，即菲國內就中菲南海爭端仍有着十分多元、熱烈的討論。小馬可斯政府因此也面臨着來自反對黨、利益集團，甚至是軍方的顯著壓力。

不僅如此，落實《南海各方行為宣言》、加快磋商「南海行為準則」與南海安全局勢等還存在着大量不可控、偶發的因素，而這又很可能對菲國內審視南海分歧在中菲對話與合作全局中的位置產生深刻影響。

其三，是中美戰略競爭和美菲同盟關係的結構性挑戰。中美戰略競爭是當前地區局勢最主要的影響因素，也促使中菲合作和南海分歧管控受到美國因素的顯著影響。這將讓小馬可斯政府必須在獨立自主的基礎上，謹慎地處理好與中美兩個大國的關係。推動美菲關係轉圜和維護中菲合作，對小馬可斯來說是同等重要的。

筆者認為，邁過三個關口，需要中菲雙方付出更多努力。近期，雙方將着力促進兩國疫後經濟復甦和社會進步。遠期，確保在小馬可斯政府時期保持中菲對話與合作的延續性，避免顛覆性，保持務實性，避免激進化，這也將為「後小馬可斯時期」的中菲關係產生長遠的積極影響。