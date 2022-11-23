賀錦麗南海之旁登上菲律賓海警船　小馬可斯對美轉向？

政治往往有表演的層面，也有實際的層面。代表國家出席APEC峰會後的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）20至22日一連三日訪問菲律賓，與菲總統小馬可斯（Bongbong Marcos）和前總統杜特爾特之女兼副總統薩拉（Sara Duterte）見面。罕見的是，賀錦麗在訪問最後一天竟專程到訪與南沙群島相望的菲西巴拉望省（Palawan），並特意登上海警船視察，又探訪當地漁民，一邊談南海主權，一邊談外國非法捕魚，頗為大費周章。



賀錦麗此行，已是小馬可斯6月30日上台後第四次有美國高層代表對菲律賓的訪問，頻密程度遠遠高於2016至2022年只得兩位美國高層到訪的「親華」總統杜特爾特任內。相較於甫上任便在中菲貿易投資論壇上大談要同美國軍事、經貿「分離」的杜特爾特，小馬可斯明顯更親近美國。他本年9月不只到了紐約的聯合國大會周邊與拜登舉行了雙邊會談，確認了雙方「根深柢固」的關係；在當地的一場講話中，他也表明他「不能想像菲律賓的未來會沒有美國作為夥伴」。

這一次賀錦麗的到訪，雖然不至於大膽闖入中菲南海主權爭議區域，卻在兩國南海小衝突再起的背景下進行。就在賀錦麗到訪菲律賓的第一天，菲律賓軍方就指責中國海警船在菲方實然控制的中業島周邊以武力搶走了菲律賓海軍正在拖送到該島的疑似中國火箭殘骸。雖然中國駐菲大使館否定此等說法，表明菲方是經與中方的「友好磋商」之後才把該物轉交中方，但小馬可斯其後已表示信任菲國海軍說法，確認會為此向中方發出外交照會。

11月21日，小馬可斯會見到訪的美國副總統賀錦麗。（AP）

屬中菲主權爭議區的中業島，在菲律賓的行政區域中屬於卡拉延市（Kalayaan）。該市的政府則位處巴拉望省首府公主港（Puerto Princesa）。這正是賀錦麗到訪之地。

賀錦麗到訪巴拉望當然有其對菲、對華的政治表演元素，但表演背後並非沒有實際政策。賀錦麗的訪問至少帶來了17項兩國合作項目，從5G通訊設備鋪設、潔淨能源，到民用核能都有。

在軍事上，美菲雙方亦將推進早在2014年簽訂、卻在杜特爾特任內一直被拖延的《增強防務合作協議》（EDCA），美方將為原有在菲的5個基地的21個計劃投入8,200萬美元作建設，未來會作進一步投資。

賀錦麗與巴拉望當地漁民交流。（AP）

而且，美國還會增加在菲的軍事設施數量，預計會翻一倍增至10個。根據菲律賓參謀總長的說法，美方將在與台灣隔着一個巴士海峽的卡加延省（Cagayan）設立兩個新的軍事建設，其他新的建設將位於直面南海爭議地區的巴拉望省和三描禮士省（Zambales）。

根據賀錦麗與小馬可斯會面後的表述，美國重申在太平洋對菲律賓軍隊、公有船隻或飛機的武裝攻擊將會引發1951年《美菲聯防條約》中的美方聯防責任。在到訪巴拉望之際，賀錦麗亦透露菲律賓如何已得到美日印澳「四方機制」（QUAD）印太海域態勢感知（Maritime Domain Awareness）的接近實時資訊更新。

目前，美菲雙方已計劃在來年的年度聯合軍演中加大軍隊參與規模一倍，雙邊軍事合作項目亦大為增加。有菲方軍官曾批評中國對菲律賓北部島嶼的投資只為台灣；有前、現任菲國軍官更表明菲律賓將是美國在戰時軍援輸台的最合適路徑。可見，美菲間的軍方合作不只為菲律賓國防、不只為南海主權之爭，還包括台灣因素在內。

賀錦麗在菲律賓海警船上與官員交流。（AP）

雖然小馬可斯有此對美轉向，但這並不代表菲律賓會在可見的將來在中美之間選邊站。在APEC周邊與習近平見面時，小馬可斯就表明「不能讓海上問題定義整個菲中關係」「堅持一個中國政策」「緊持獨立自主外交，不會選邊站隊」。對於此刻中業島的中菲海上紛爭，小馬可斯一邊向中國發出外交照會，另一邊卻表明他很高興來年初將訪問中國。

正如新加坡等東南亞國家一般，菲律賓有對美安全依賴的慣習，也有和美國發展了大半個世紀的外交關係。但如果杜特爾特與美「分離」的取態是不智的，在中國明確無誤的地緣崛起之際，全面站隊美國也是同樣地不智。除非美國施壓至像菲律賓這種國家不得不二擇其一，他們永遠也會希望成為懂得看勢微調、最大化自身利益的騎牆派。