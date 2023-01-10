中韓疫情報復戰升級　中國有必要棒喝韓國嗎？

中國新任外長秦剛1月9日同韓國外長朴振通話，對韓國的防疫措施表示憂慮，希望韓方持科學、客觀的態度。1月10日中國駐韓大使館即發布通知，自當天起暫停簽發韓國公民赴華短期簽證。中國使館的通知中明確指出這是「根據國內指示」。

到底發生了什麼使得中韓之間出現雙方外長親自溝通都無法解決的問題？一段時間以來中國一直呼籲國際社會理性對待中國疫情頻繁同各國交涉，但是這是否中國新外長對韓國的當頭棒喝？

需要明確的是，此事是中韓之間的對等報復，不存在對韓國棒喝。

中國疫情防控措施放開後，韓國一開始只對體温超過37.3攝氏度的入境者和同行人員進行核酸檢測。但是後續措施層層加碼，來自中國的旅客在登上赴韓航班前，必須出示48小時內的PCR檢測或24小時內的抗原檢測陰性結果，抵達韓國第一天也要接受PCR檢測，並且是自費。檢測結果呈陽性者須在臨時隔離設施進行為期7天的隔離。韓國政府宣佈從1月2日起已經暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，暫停從中國起飛的航班增班計劃。

如果說韓國政府此前的措施是加強檢疫，那麼現如今的暫停簽證發放措施已經到了限制入境的程度。中國在同韓國交涉後採取暫停韓國公民短期赴華簽證措施，是對等報復，本身並不是大國棒喝小國。

目前爭議較大的是中國到底該不該實行對等報復。

1月10日中國駐韓大使館發布通知，自當天起暫停簽發韓國公民赴華短期簽證。（中國駐韓國大使館官網截圖）

鑑於中國疫情形勢嚴峻，不少國家收緊來自中國的旅客入境。比韓國做得更甚的還有摩洛哥，該國從1月3日起成為全球第一個對中國完全關閉邊境的國家。韓國的對華防疫措施並非毫無依據。1月6日自中國入境的短期居留人員的落地檢陽性率一度升至23.5%。韓國外長朴振在同秦剛通話時亦稱，這是基於科學依據必需採取的限時防疫措施。儘管入境防疫收緊，自華入境旅客確診比例仍處於高位，放寬防疫為時尚早，並請求中方宣導旅客遵守防疫規定。

各國的國情不同，所以對防疫的認知不同，採取的措施也就不同。要求各國的措施都對等並不現實。如果中國的報復能夠倒逼韓國撤銷相關措施，是可取的。如果韓國直到中國的疫情形勢平穩後才解除自中國入境旅客的限制，是否意味着中國報復失敗，只造成了中韓之間短期人員往來雙雙暫停的結果？

自中國入境韓國的旅客給韓國的防疫造成了影響，所以韓國採取措施限制中國旅客入境，韓國入境中國的旅客是否對中國的防疫也造成了影響，以致於中國要採取措施限制韓國人入境呢？

並非出於疫情防控需要而出於報復需要採取的措施，只會給國際人員流動和經濟復甦製造障礙。從這個意義上說，對等報復是大國在防疫政策上對小國的裹挾和施壓，並沒有特別必要。

而另一方面，國際社會沒有哪個國家是孤島，尤其是經濟聯繫十分密切的鄰國，在防疫政策上互相影響在所難免。韓國作為中國的鄰國根本沒有辦法完全屏蔽來自中國的疫情影響，豎起籬笆是不現實的措施。

小國享受了大國的政策紅利，搭乘了大國的發展快車，卻不願意接受對方的疫情外溢效應，不願意共同承擔防疫責任，這也是一種極端利己的姿態，是對這其中的利害關係認識不清。

中國的對等報復，可能不會發揮讓韓國立刻改弦更張的作用，但是表明了中國的反對姿態，是對韓國置身事外的傲慢心態的震懾，也是必要的。

中國放鬆疫情防控措施後，污名化中國疫情的言論就不絕於耳。韓國對來自中國旅客的種種限制措施，映射了中國疫情有問題。中國對韓國的對等報復，本質是輿論戰的一環，是反擊。