韓國限港航班降落仁川機場　林世雄感失望促撤銷限制

再有國家收緊對中港澳的入境限制，韓國政府今（10日）公布，所有來自港澳的航班，由即日起須降落在首爾的仁川國際機場。運輸及物流局局長林世雄今表示，對韓國當局的決定表示失望和高度關注，局方會聯絡韓國當局及韓國駐港總領事館，嚴正表達特區政府的反對意見和理據，並要求韓國當局盡快撤銷相關限制。



中國早前宣布放寬防疫措施後，有部份國家收緊對中港澳的入境限制。韓國政府今（10日）公布，所有來自香港和澳門的航班由即日起至下月底，只能使用仁川國際機場降落。

將向韓國及駐港總領事館 嚴正表達反對意見和理據

運輸及物流局局長今在社交平台表示，局長林世雄對韓國當局的決定表示失望和高度關注，會聯絡韓國當局及韓國駐港總領事館，嚴正表達特區政府的反對意見和理據，並要求韓國當局盡快撤銷相關限制。

目前，本地航空公司往來韓國的航班全部降落仁川國際機場，個別航空公司原訂於本月下旬開始恢復香港往來韓國其他機場的航班則會受到影響，當中包括HK Express計劃在1月22日復辦的釜山及濟州航線。HK Express回覆查詢時表示，一直與韓國當局積極溝通，會持續與對方溝通。至於往返首爾的所有定期航班，將如常運作。

▼1月9日 運輸及物流局局長林世雄到高鐵西九龍站視察▼

