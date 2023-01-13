解讀秦剛涉俄烏表態：中國不會千呼萬喚不出來

俄烏衝突沒有終結的跡象：一邊是俄羅斯在烏東頓涅茨克前線半年苦戰，死傷慘重，至今才「有可能」攻下一個（戰前）萬人小城索列達爾（Soledar）；另一邊是俄羅斯軍隊再次換將，1月11日俄軍宣佈總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）將替代空天司令蘇羅維金（Sergey Surovikin）成為俄羅斯「特別軍事」行動新任總指揮，各方普遍認為俄羅斯將重新加強開展地面進攻。

戰事看似膠着，但不能掩蓋其難以為繼的本質。美國國會批准的軍援最多可以維持一年，共和黨接手眾議院後，美國國會是否會繼續支持烏克蘭，還是未知數。從美法德領導人過去三個月同中國領導人會晤，尋求中國施壓俄羅斯的表態看，和談的時機已經到了。

中國現任外長秦剛過去一年多在美國擔任大使期間頻繁同媒體溝通，詳盡介紹了中國在烏克蘭問題上的立場。從其表態中可以看出中國的積極有為之意，不會是千呼萬喚不出來。

秦剛認識到中國在俄烏衝突中獨特的和各方都說得上話的地位，提出的解決問題方案背後也有着中國的綜合安全觀影子。秦剛提到的中國和中亞國家解決地緣政治隱患的例子，暗示了上合思路或許是可參考。

以下為秦剛接受採訪的部分要點摘編，供讀者參考。

2022年3月21日，中國駐美國大使秦剛接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面向全民」（FACE THE NATION）節目主持人瑪格麗特·布倫南（Margaret Brennan）直播採訪。（微博@CGTN俄語頻道）

2022年3月20日，秦剛接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面向全民」（FFace the Nation）節目主持人瑪格麗特·布倫南直播採訪，主要就烏克蘭問題等闡述中方立場。

布倫南：如果習近平主席請普京總統收手，俄方會就此停下嗎？習近平主席會這樣做嗎？

秦剛：中方一直在勸和促談、呼籲停火止戰，也將繼續這麼做。一味譴責無濟於事，我們需要的是智慧、勇氣和有效外交。

布倫南：烏克蘭總統澤連斯基說他希望同普京總統見面。澤連斯基現在躲在某個地堡中，而普京正在參加一場戰爭動員的政治集會。只有一方有意願開展實際談判時，外交沒有用武之地。

秦剛：中國同俄、烏都保持良好關係，也與美、歐等方面保持密切溝通。這使得中方能同危機所有相關方說上話。因此，中方的獨特地位有助於和平解決這一危機。

2021年10月8日，秦剛在華盛頓接受鳳凰衛視記者專訪。（中國駐美國大使館）

2022年3月20日，秦剛接受鳳凰衛視《風雲對話》欄目採訪，就中美關係及烏克蘭問題等闡述中方立場。

曉田：那如果真的會有這樣所謂的制裁的話，對中國會造成怎樣的影響？那中國現在有在做評估和準備了嗎？

秦剛：當然，我們密切關注美方下一步有關的動向，我們不希望制裁發生，但是如果真的這個強加給我們，我剛才也說了，我們也要做出堅決有力的回應，來維護我們正當的權益。那麼同時我也希望美方從實現和平來勸和促談的角度，不要再製造中美之間更多的這種對立和矛盾。那麼中國和俄羅斯有着彼此相互信任的關係，那這個關係是悠久的，中俄之間是有廣泛的共同利益的，我們是兩個彼此最大的鄰國，我們的經貿、人文，各個領域的交往都十分密切。那麼中俄之間的這種關係，不應該被視為是解決烏克蘭危機的一個累贅、一個麻煩，應該把它當作一種資源、一種機遇。現在其他各方在衝突中都跟俄羅斯嚴重地對立，只有中國能夠說上話，跟俄羅斯。同時中國還和……

曉田：中國說的話俄羅斯都聽嗎？

秦剛：俄羅斯它是個主權的國家，那麼它是根據自身的國家利益來做出它獨立的判斷和行動，中俄之間的這種關係，能夠有利於國際上勸和促談的努力。

曉田：那中國會不會擔心，這樣的期望有的時候會過高呢？

秦剛：這樣的期望是不是過高，這取決於我們如何地運用智慧作出努力。如果一味地要求中國來按照美國和西方的方式來處理這個問題，那也許就會使中國失去這樣的一個獨特的地位和資源，那麼也無助於勸和促談，實現停火止戰的目標，甚至會產生適得其反的效果。

2022年4月18日，秦剛在美國《國家利益》雜誌發表題為《烏克蘭危機之後》的署名文章。文章寫道：

歐洲是烏克蘭危機中承壓最重之地。對歐洲穩定繁榮的預期似乎一夜逆轉，取而代之的是巨大不確定性。要扭轉這種預期，既要停火止戰，更要找到危機後歐洲長治久安的根本出路，探討構建平衡、有效、可持續的歐洲安全新理念與新架構。

反思近30多年來歐亞大陸兩端安全形勢截然相反的演變，有助於看清未來歐洲乃至世界的安全路在何方。冷戰後，當歐洲走上以北約東擴尋求安全之路時，大陸東端，中國與俄羅斯、中亞國家創建了沒有先例可循的五方會談機制，開啟了對新型安全理念與道路的探索。1996年，就在克林頓總統在底特律首次宣佈北約東擴時間表的同年，中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克5國在上海簽署了《關於在邊境地區加強軍事領域信任的協定》，徹底解決了中國同原蘇聯國家的邊境問題，結束了中蘇邊境陳兵百萬的歷史，奠定了後來上海合作組織的基石，互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的原則成為「上海精神」的內核，實現了中國與俄羅斯、中亞國家長期睦鄰友好和共同安寧。歷史告訴我們，不同的選擇將結出不同的果實。

2022年8月16日，秦剛在華盛頓接受路透社、美聯社、彭博社、全國公共廣播電台（NPR）、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》、《紐約客》、《國會山報》、POLITICO、AXIOS、《防務一號》（Defense One）等美國主流媒體聯合採訪，就中美關係、台灣問題、涉港問題、中國外交等回答了記者的提問。

凱利 （全國公共廣播電台）：在華盛頓，很多人討論中國應從俄羅斯入侵烏克蘭中吸取什麼教訓。您能否回答一下這個問題，隨着烏克蘭戰事發展，中方認識到了什麼？看到了與自身有相似之處還是不同之處？

秦剛：我不知道美國應從烏克蘭危機中吸取什麼教訓。中國不是烏危機的直接當事方，歷史上不是，現在也不是。大家都知道烏危機的根源。這場危機不是中烏之間的危機，中國不是北約成員。那為什麼會發生危機呢？這有其複雜歷史和現實原因。俄羅斯的要求不是中國能滿足的。中國支持和平，從危機一開始就呼籲停火止戰，敦促各方通過外交談判尋求政治解決。我們沒有輸送任何武器彈藥，只向烏克蘭送去了睡袋、藥品等人道主義援助。如果說美國、北約或其他當事方要吸取任何教訓的話，那就是如何實現安全。一國追求自身安全不應以其他國家安全為代價，各國合理安全關切都應該得到重視。這不是零和遊戲，冷戰思維不是當今世界安全問題的解決方案。

所以習近平主席提出了「全球安全倡議」，呼籲各國樹立共同、綜合、合作、可持續的安全觀。我希望烏危機各方能最終坐到談判桌前，找到當前困境的解決方案，共同協商建設未來的安全框架。

2022年12月26日，時任中國駐美國大使秦剛在美國《國家利益》雜誌發表題為《中國的世界觀》的署名文章。（美國《國家利益》雜誌截圖）

2022年12月26日，秦剛在美國《國家利益》雜誌發表題為《中國的世界觀》的署名文章：

中國高度關切烏克蘭局勢。烏克蘭問題的歷史經緯及其令人痛心的演變表明：衝突戰爭沒有贏家；複雜問題沒有簡單解決辦法；大國對抗必須避免。當務之急是推動俄烏和談與美、歐、北約同俄羅斯對話，長遠之計是摒棄把自身安全建立在他人不安全之上的錯誤思維，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架，捨此別無它途。