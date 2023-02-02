美菲軍事突破背後　亞洲已不只是亞洲人的亞洲

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）訪問韓國後正在對菲律賓開展訪問。此訪備受關注的原因是美菲兩國可能宣佈重磅軍事合作協議。

《馬尼拉公報》2月1日引述美國官員的話表示，美國希望在本周達成一項協議，使菲律賓向美軍開放多達四個軍事基地。

根據此前2014年簽署的《加強防務合作協議》，菲律賓允許向美國開放的5個軍事基地。包括包蒂斯卡空軍基地、馬尼拉南部的巴塞空軍基地、馬尼拉北部的麥格賽賽堡基地、棉蘭老島的倫比亞空軍基地和宿務的埃布恩空軍基地，但這5個基地都不在呂宋島北部。

而此次美方希望菲律賓開放的四個基地，其中兩個基地可能位於菲律賓北部的呂宋島和西南部的巴拉灣省。目前還不清楚另外兩個基地的位置以及將涉及多少美軍。作為回報，美國提出向菲律賓提供包括無人機在內的軍事援助，以便菲軍隊能夠監測南海的情況。

南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）消息，美國海軍驅逐艦狄卡特號（USS Decatur），1月30日上午逼近南沙群島。（Twitter@SCS_PI）

這是美菲軍事合作的新里程碑。輿論紛紛指，美國此舉可望在台海或南海發生衝突時，替美軍提供一個採取行動的戰略據點。

更為重要的是，美菲軍事合作接連不斷有突破性進展之際，美日的軍事合作更是以前所未有的速度推進。

1月26日，美國海軍陸戰隊在關島啟用新基地，這是二戰結束七十多年來美國建立的第一座美海軍陸戰隊基地，它被認為對美軍在西太平洋地區重新部署兵力應對中國大陸挑戰具有重大意義。

美海軍陸戰隊網站上提供的資料顯示，布萊茲營基地將擔負起美軍在印太地區的戰略後勤中心作用，為美國掌握威懾和防禦能力扮演關鍵角色。美媒報道稱，如果發生衝突，海軍陸戰隊將是第一批作出反應的地面部隊之一。有了該基地後，美軍可以在關島部署更多海軍陸戰隊員，進一步接近潛在衝突的前線。

美日印關係：圖為2022年5月23日，「印太經濟框架」宣佈成立，（左起）日本首相岸田文雄、美國總統拜登及印度總理莫迪於宣佈框架成立的活動上合照。活動在東京泉花園會展場地舉行。（AP）

另據英媒報道，美國海軍陸戰隊第三遠征軍司令比爾曼中將（James Bierman）近日透露，美日的武裝力量正迅速整合各自的指揮結構，並擴大聯合作戰規模。他聲稱，美國及其亞洲盟友「正為可能與中國發生的衝突（比如台海衝突）做準備」。日本《讀賣新聞》1月10日亦報道，美國正計劃在2026年前重組駐沖繩海軍陸戰隊，為離島防衛而創設具有快速反應能力的「海軍陸戰隊瀕海作戰團」（MLR），以提高對中國軍隊的威懾力和應對能力。

在美國的支持下，日本於2022年12月公布了自二戰以來規模最大的一項軍事建設計劃，日本未來5年的國防開支計劃或達43萬億日元，增長了56%。日本政府此前還宣佈對多項安保文件進行修訂，宣佈日本將就此獲得「反擊能力」，能夠對敵方軍事基地發動攻擊。

早在2020年美印已經是準軍事同盟甚至同盟關係。美國與印度之間擁有一個框架性條約《美印防務關係框架協議》，並在2002年到2020年相繼簽署了《一般軍事訊息安全協議》、《後勤交流協定備忘錄》、《通信兼容與安全協議》、《地理空間合作基本交流與合作協議》等四個功能性合作協議為支柱。

2020年美日澳南海演習。（澳洲國防部）

中國軍事實力增長的同時，美國的動作並不是虛張聲勢。秉持「我可以不殺人，但不能不磨刀」的心態，亞太的軍備競賽實際上正在加速升級。

除了美國外，歐洲各國對亞洲的軍事投入也相當顯眼。英日領導人1月11日在倫敦簽署一項「意義重大」的新防務協定——互惠准入協定，被視為英日一個多世紀以來最重要的協定。它允許兩國規劃和開展更大規模、更復雜的軍事演習，並相互部署軍隊。德國空軍司令2022年10月親自駕駛戰機到日本參加聯合演習，為二戰後首次。法國考慮向印度轉移70%的「陣風」戰鬥機生產線。

世界經濟正在重心向亞洲轉移，奉行仗劍經商的歐美國家在亞太的軍事投入也隨時水漲船高。中國崛起首先是在亞洲崛起，但是亞洲已經並不只是亞洲人的亞洲，中國周邊的環境並不樂觀，中國奉行門羅主義的可能性並不大。

在多極化的時代，中美雙核博弈之外，各大國都躍躍欲試。日本在軍事上的突破非受美國脅迫而是主動利用了美國的支持，英法德等國洲強國積極謀局亞洲的用意相當明顯。未來，中國不只要面美國的打壓，還要應對強手如雲的激烈競爭局面。