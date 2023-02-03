收容維吾爾族議案通過　學者：加拿大或趁機大打人權攻勢

加拿大議會通過一項不具約束力的議案，允許加拿大在未來兩年收容來自中國新疆1萬名維吾爾族難民；與此同時，美國開始扣留來自新疆的鋁製品。



美國國務卿布林肯訪華在即，美國近日加強對華科技戰力度，並再次在新疆問題上發難，眾議院議長麥卡錫也計畫訪台。李明江認為，這些行動不一定是布林肯願意看到的，但對中國來說，這會強化美國「說一套做一套」的看法，給布林肯訪華效果帶來負面影響。

美國等西方國家近年來指控中國在新疆拘留100多萬名維吾爾人和其他回教少數民族。加拿大下議院2021年2月投票，以壓倒性票數通過一項議案，稱中國對待維吾爾少數民族的手段是「種族滅絕」，這也使加拿大成為繼美國之後第二個認定中國實施種族滅絕的國家。

加拿大議會通過議案，允許國家在未來兩年收容來自中國新疆1萬名維吾爾族難民。(Getty)

受訪學者認為，加拿大通過相關議案的象徵性意義大於實際意義，但隨着中國和西方國家關係轉變，美加等國對華採取的人權攻勢也更具對抗性。

綜合路透社和法新社報導，加拿大下議院星期三（2月1日）以全票322票通過了自由黨議員祖貝里（Sameer Zuberi）提出的收容新疆維吾爾族難民的議案，議案還呼籲加拿大政府接受因中國的「壓力和恐嚇」而逃離到第三國的維吾爾族和其他突厥穆斯林族群。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江接受《聯合早報》採訪時分析，議案象徵性意義更大，沒有這項議案加拿大也可以通過其他法律政策接納難民。

分析：講究「政治正確」 加國總理很難公開反對

李明江研判，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）大概率會接受建議，但不同的推動方式對中加關係的損害程度也會不同，「如果低調進行，損害自然會弱一些」。

南京大學國際關係學院院長朱鋒受訪時也說，講究「政治正確」的杜魯多，很難公開反對上述議案，但他也必須衡量這將對中加關係造成怎樣的破壞。

美國等西方國家近年來指控中國在新疆拘留100多萬名維吾爾人和其他回教少數民族。加拿大下議院2021年2月投票，以壓倒性票數通過一項議案，稱中國對待維吾爾少數民族的手段是「種族滅絕」，這也使加拿大成為繼美國之後第二個認定中國實施種族滅絕的國家。

有學者認為，講究「政治正確」的杜魯多，很難公開反對相關議案。(Getty)

另一方面，丹麥航運巨頭馬士基集團星期二在官網發聲明說：「美國海關和邊境保護局已經開始根據《防止強迫維吾爾人勞動法》發佈針對鋁產品的扣留通知。」這項行動最有可能針對用於汽車零部件的鋁。

中國外交部發言人毛甯星期四（2日）在例行記者會上回應相關提問時說：「美國以根本不存在的新疆『強迫勞動』為藉口，將正常經貿合作政治化，非法扣留有關產品，違反國際貿易規則，破壞國際產供鏈穩定，最終也將損害美國的利益。」

她敦促美國停止對中國企業的無理打壓，並稱中國將採取必要措施，維護中國企業的正當合法權益。

美國總統拜登2021年12月23日簽署《防止強迫維吾爾人勞動法》，明確禁止新疆產品進口美國，除非能提供令人信服的證據證明產品非由強迫勞動製造。該法案去年6月開始執行至10月25日期間，曾查獲1053批太陽能設備。

美國國務卿布林肯訪華在即，美國近日加強對華科技戰力度，並再次在新疆問題上發難，眾議院議長麥卡錫也計畫訪台。李明江認為，這些行動不一定是布林肯願意看到的，但對中國來說，這會強化美國「說一套做一套」的看法，給布林肯訪華效果帶來負面影響。

本文獲新加坡聯合早報授權轉載

