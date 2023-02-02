美國加拿大再掀貿易爭端 「牛奶之爭」緣何難解？︱新聞背後
本周二（1月31日），美國政府指責加拿大沒有履行向美國生產商開放市場的義務，表示正在再度請求成立貿易爭端解決小組，來審查加拿大的乳製品進口配額制度。此舉為時隔約8個月後，美加兩國再次因牛奶引發貿易爭端。為何牛奶屢屢使得這兩個北美國家的貿易關係變得緊張？
自上世紀70年代以來，加拿大便一直嚴格控制乳製品、雞蛋和家禽的生產和進口，通過一個名為供應管理關稅率配額（tariff rate quota，TRQ）的制度，在限制農民生產量、保持國內價格穩定的同時，也規定了低關稅甚至零關稅產品的配額。
據美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）的報告，進口產品如果超過了預設的配額，將被徵收多達200%至300%以上的關稅。
不僅美國 新西蘭也多番批評
除了美國以外，新西蘭過往也曾屢次批評加拿大的乳製品管制措施，並啟動貿易爭端解決機制。世界貿易組織的一個小組曾在2002年裁定，加拿大對本國的乳製品政策違反了其貿易義務。
美國貿易代表辦公室日前的聲明中指出，加拿大在確定《美國-墨西哥-加拿大貿易協定》（United States-Mexico-Canada Agreement，USMCA）規定的配額分配時，採取了不公正的方法，實際上禁止了加拿大的零售商、食品服務經營者等的進口商獲得這些配額，從而限制了美國生產商能夠向加拿大出口的產品。
美國貿易代表戴琪聲稱：「儘管美國在此前的USMCA框架下，在關於加拿大乳製品關稅率配額制的爭端中勝訴，但加拿大政府修正後的措施並沒有解決這個問題。」
去年5月，美國批評加拿大將原奶（Raw milk）、奶酪等各類乳製品的較低或零關稅配額，全部給予加拿大加工企業。爭端小組在經過審查後，裁定加拿大違反了USMCA中加拿大的承諾。
為何加拿大實施嚴格的乳業管控？
據路透社報道，加拿大農場乳製品的年銷售量為73.9億加元（約436億港元）。另據2021年的加國政府數據，加工乳製品的運輸價值為162億加元（約957億港元），是該國重要的收入來源之一。
此外，加拿大國內9,739名奶農還組成了該國最有影響力的遊說團體之一。而且，大多數奶農農場位於魁北克省和安大略省，亦是在加拿大國會中擁有最多席位的地區，影響力不容忽視。加拿大主要的政黨均對保留相關的管控系統表示支持，認為可以穩定奶農的收入。
不過，當地一些團體則指出，相關的供應管理措施阻礙了該國成為乳製品出口大國，如像穀物和肉類的情況一樣。他們還認為，嚴格限制進口會導致加拿大食品價格上漲。