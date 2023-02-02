美國加拿大再掀貿易爭端　「牛奶之爭」緣何難解？︱新聞背後

本周二（1月31日），美國政府指責加拿大沒有履行向美國生產商開放市場的義務，表示正在再度請求成立貿易爭端解決小組，來審查加拿大的乳製品進口配額制度。此舉為時隔約8個月後，美加兩國再次因牛奶引發貿易爭端。為何牛奶屢屢使得這兩個北美國家的貿易關係變得緊張？



自上世紀70年代以來，加拿大便一直嚴格控制乳製品、雞蛋和家禽的生產和進口，通過一個名為供應管理關稅率配額（tariff rate quota，TRQ）的制度，在限制農民生產量、保持國內價格穩定的同時，也規定了低關稅甚至零關稅產品的配額。

據美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）的報告，進口產品如果超過了預設的配額，將被徵收多達200%至300%以上的關稅。

戴琪：圖為2022年5月17日，美國貿易代表戴琪在白宮發表演說。（Getty）

不僅美國 新西蘭也多番批評

除了美國以外，新西蘭過往也曾屢次批評加拿大的乳製品管制措施，並啟動貿易爭端解決機制。世界貿易組織的一個小組曾在2002年裁定，加拿大對本國的乳製品政策違反了其貿易義務。

美國貿易代表辦公室日前的聲明中指出，加拿大在確定《美國-墨西哥-加拿大貿易協定》（United States-Mexico-Canada Agreement，USMCA）規定的配額分配時，採取了不公正的方法，實際上禁止了加拿大的零售商、食品服務經營者等的進口商獲得這些配額，從而限制了美國生產商能夠向加拿大出口的產品。

美國貿易代表戴琪聲稱：「儘管美國在此前的USMCA框架下，在關於加拿大乳製品關稅率配額制的爭端中勝訴，但加拿大政府修正後的措施並沒有解決這個問題。」

去年5月，美國批評加拿大將原奶（Raw milk）、奶酪等各類乳製品的較低或零關稅配額，全部給予加拿大加工企業。爭端小組在經過審查後，裁定加拿大違反了USMCA中加拿大的承諾。

圖為2022年3月24日，加拿大總理杜魯多、美國總統拜登和德國總理肖爾茨在比利時布魯塞爾出席北約關於俄羅斯入侵烏克蘭的峰會。(Getty)

為何加拿大實施嚴格的乳業管控？

據路透社報道，加拿大農場乳製品的年銷售量為73.9億加元（約436億港元）。另據2021年的加國政府數據，加工乳製品的運輸價值為162億加元（約957億港元），是該國重要的收入來源之一。

此外，加拿大國內9,739名奶農還組成了該國最有影響力的遊說團體之一。而且，大多數奶農農場位於魁北克省和安大略省，亦是在加拿大國會中擁有最多席位的地區，影響力不容忽視。加拿大主要的政黨均對保留相關的管控系統表示支持，認為可以穩定奶農的收入。

不過，當地一些團體則指出，相關的供應管理措施阻礙了該國成為乳製品出口大國，如像穀物和肉類的情況一樣。他們還認為，嚴格限制進口會導致加拿大食品價格上漲。