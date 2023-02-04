布林肯訪華被無限期推遲　氣球事件中美各有圖謀

氣球事件發生後，原計劃2月5日至6日訪華的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）突然宣佈無限期推遲訪華。而中方公布的消息稱「中美雙方都沒有宣佈過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重。」

到底是根本沒有訪問之旅還是布林肯的訪華之行確實被推遲了？

中美元首峇里島會晤後，布林肯訪華是早已經被提上日程的計劃。在筆者看來布林肯訪問確實是被美方推遲了。

美國指控疑似中國間諜氣球犯境：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，一個氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。（Reuters）

連日來氣球事件在美國國內引發軒然大波。五角大樓、國務院、白宮紛紛召開記者會回應氣球事件，共和黨政要包括前總統特朗普、前副總統彭斯等政客就此事表態。社交媒體和各大主流媒體都在聚焦此事。基本上美國社會形成了對氣球事件的基本輿論審判定性，那就是氣球事件系中方的敵對間諜行為。

可以看出，美國官方對氣球事件的激烈反應是國內輿情裹挾之下的產物，必須採取對華強硬態度是政治正確的唯一選擇。僅有激烈言辭定性而沒有實質對華反擊行為，是對中美關係損害最小的做法。

畢竟，雖然美官方各部門記者會將氣球定性為間諜氣球，但是軍方卻並沒有透露任何細節，甚至都沒有攔截氣球或者擊落氣球。

布林肯的訪華之旅早已經確定，氣球事件已經發生好幾天，經過數日發酵，布林肯在2月3日才宣佈推遲訪華，實際上是被迫中斷即將前往中國之旅，從姿態上營造一種對華強勢。因此，推遲訪華是一種政治選擇，而非本沒有訪華之旅。

中國外交部官方網站北京時間2月4日上午刊登訊息，就氣球事件和布林肯訪華答記者問。（中國外交部網站截圖）

中國外交部稱中美雙方都沒有宣佈過什麼訪問。這種說法從結果論來看站得住腳，但眾所周知，1月17日的中國外交部例行記者會上，中國外交部新聞發言人汪文斌在回答社記者提問時稱，「中方歡迎布林肯國務卿訪華。中美雙方正就有關具體安排保持溝通。」因此，布林肯的訪問不太可能是根本沒有。中方按照慣例不會很早就宣佈行程，很有可能是就在該宣佈行程的時間點中美之間發生了氣球意外事件。

美國早在1月31日就向中方通報了氣球事件。過去數日中美之間也有溝通。中方以根本沒有訪問來打臉美國，實際上也是一種輿論戰，試圖扭轉在氣球事件中美國輿論對中國的不利攻擊。中方直言美國發布消息是美國自己的事情，意在強調訪問是美國單方面主動尋求訪華，單方面取消訪華，是美國的一廂情願。

氣球事件導致布林肯訪華被無限期推遲，說明中美關係受兩國國內輿情，特別是美國國內氛圍影響很大。影響中美關係的是已非單純的政治因素，必須慎之又慎。

布林肯訪華原本會是美國國務卿2018年來首次訪華。但是如此重要的訪問輕易被無限期推遲，恰恰說明中美關係在低水平運行，這場訪問本身就是一場外交表演，並非是中美之間有急切的需要磋商的問題，無限期推遲亦影響有限。