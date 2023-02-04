轟間諜氣球論是美式流氓做法　官方證實後胡錫進改口：是又如何？

美國國防部近日稱發現懷疑來自中國的間諜氣球，在美國上空飄浮，引起廣泛關注。官媒《環球時報》前任總編輯胡錫進周五（3日）對此發文指，製造「中國間諜氣球」離奇故事，是典型的「美式流氓做法」。



美國指控疑似中國間諜氣球犯境：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，一個氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。（Reuters）

胡錫進稱，此類氣球通常在24000公尺至37000公尺的高度飛行，普通戰鬥機飛不了這麼高，只有U2等間諜飛機能夠達到這樣的高度。也就是說美方只能遠距離觀察這個氣球，尚不掌握它的核心數據，這種情況下製造「中國間諜氣球」的宣傳，是很流氓的做法。

胡錫進表示，美國一名氣象專家發了一張該氣球的飛行軌跡圖，顯示該氣球從中國西部地區往北飛，穿越北冰洋和加拿大，最後進入美國領空，這張圖有「美國國家海洋和大氣管理局軌跡模型」字樣，這張不知真假的地圖幫助增加了抹黑中國的火力。

胡錫進指出，氣球便宜，可以在目標上空停留更長時間，但是現在還沒聽說有可以做超遠距離飛行並被精準操控的無人氣球。也就是說，中國有目的地釋放偵察氣球前往美國，這既難實際操作，也在衛星時代顯得有些荒唐。雖然氣球可以比衛星更低的位置拍攝地面更清晰的圖像，但是它自身的目標如此之大，必然被發現引發爭議，而且技術操作難度又很高，它的收益與巨大成本顯然是不成比例的。

胡錫進表示，製造「中國間諜氣球」離奇故事，是典型的「美式流氓做法」。（視覺中國）

胡錫進又稱，總之這是一個很離奇的故事，但它迅速在美國走熱，這個來歷和工作目的尚無法確定的氣球已經成了美國政治勢力煽動反華仇華情緒的一個活標靶。「老胡個人估計，這個氣球最大可能是一個氣象氣球，說不準是從哪個國家升空後意外實現了超出預期的存活，飄到了美國上空。拿它來勾起人們對冷戰時期間諜戰的回憶，幫著進行敵視中國的輿論動員，這很low。」

不過，中國外交部同日晚證實，「該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研，受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。」並稱，中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾，中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。

隨後，胡錫進再次發文稱，「是中國的又如何？這個回應堂堂正正。西風不講政治，飛艇又非無人機，被刮到哪都不奇怪。中國用不著靠氣球搜集美國的情報，美國人還是好好防中國的偵察衛星吧，它們已經像美國的一樣厲害。」