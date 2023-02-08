拜登國情咨文5次提及中國　氣球仍讓美國人民氣上心頭

2月7號晚間，拜登首次面對中期選舉後分裂的國會，發表了國情咨文演說。上一次美國在任總統面對分裂的國會兩院，發表國情咨文演說的經典畫面，還停留在特朗普時期。那麼第一次坐在拜登身後的麥卡錫，聽完拜登的國情咨文是什麼反應呢？



來源：冰汝看美國 撰文：資深媒體人王冰汝



拜登國情咨文五次提到中國

其實從2022年11月中期選舉後，拜登就開始為國情咨文做準備了。因為這將是拜登最重要的年度演講。不少美國人可能一年只會聽這一次美國總統講話。因此拜登對與國情咨文的重視，精確到了標點符合，每一個氣息和停頓。

拜登國情咨文演說的主題是呼籲團結，並表示願意與共和黨達成兩黨妥協。他提出的「團結議程」，一共有四大支柱：應對阿片類藥物流行病、解決心理健康危機、尋求治癒癌症、履行對退伍軍人的義務。

拜登當然還要藉機「邀功」，細數他過去兩年所取得的成就。

「兩年前，我們的經濟不景氣。當我今晚站在這裏時，我們已經創造了創紀錄的1200萬個新工作崗位。我們在兩年內創造的就業崗位比任何一位總統在四年內創造的都要多。」

「兩年前，新冠疫情關閉了我們的企業，關閉了我們的學校，剝奪了我們太多的東西。今天，新冠不再控制我們的生活。兩年前，我們的民主面臨內戰以來的最大威脅，今天雖然傷痕累累，但我們的民主依然堅不可摧。」

拜登還闡述了他對美國的願景：「我的經濟計劃是投資被遺忘的地方和人。在過去四十年的經濟動盪中，太多人被拋棄或者被當作隱形人對待... 這是為什麼我要打造一個不讓任何人掉隊的經濟體。」

「為了鬥爭而鬥爭，為了權力而權力，為了衝突而衝突，讓我們一事無成。這一直是我對國家的願景：重塑美國的靈魂，重建美國的支持--中產階級。團結美國。我們上任就是來完成這些工作的。」

這些話是不是聽起來很熟悉呢？其實很大一部份內容都是拜登2020年的競選口號。拜登的顧問透露，拜登堅信自己競選的主張，這代表了8000萬美國選民。而拜登也在國情咨文說到：「我們會完成我們的工作」，這預示着未來兩年甚至六年未完成的事業。

在外交政策方面，中國和烏克蘭兩大外交議題，可以說是為數不多拜登可以團結兩黨的話題。援助烏克蘭、對華強硬已經成了華盛頓的政治正確。而在國情咨文前夕，拜登的演講稿臨時改動的部份就是對華政策。

拜登否認「美國正在衰落，中國正在崛起」，他也表示尋求對華競爭而非衝突。在可以推進美國利益，造福世界的時候，他致力於與中國合作。在競爭中，要與盟友合作，保護美國的先進技術。拜登聲稱美國處於幾十年的全球競爭中，最有利的位置。

雖然拜登並為提到「氣球」一次，但他明確說會捍衛國家主權。

霍士捏造新聞被同行鄙視

「流浪氣球」已經連續快一周霸佔全美各大媒體的頭版頭條。為了搶新聞，各大媒體使出渾身解數。這兩天，CNN的記者已經在海上直播對氣球的打撈了。

而上周，當氣球飄在美國上空時，途徑的地方，當地民眾掀起了追氣球的熱潮！社交媒體上隨時都可以看到從蒙大拿到密蘇里再到南卡羅來納州民眾的實時氣球跟蹤情況。

在氣球4號被軍方擊落前，美國媒體已經迫不及待的宣布了這條新聞，比如福克斯（霍士）新聞。而這樣的做法直接遭到同行《華盛頓郵報》的鄙視。

蒙大拿州州長格雷格‧吉安福特 (Greg Gianforte)3號接受狐貍台（霍士新聞）採訪，抱怨聯邦政府不讓他擊落氣球。這個時候主持人卡爾森插播了一個令人震驚的消息：「州長，我討厭從互聯網上隨機扒一個視頻並要求你做出回應，但這種情況正在發生。」 福克斯播放了一段源自Twitter的視頻，內容顯示在蒙大拿州比林斯市上空雲層中出現一道明亮閃光的畫面。

福克斯表示這似乎是氣球爆炸的視頻，直接現場追問，而州長吉安福特被搞得有點措手不及，說 :「在我們直播前幾分鐘，我收到了通知。我們正在監視情況。我正在和國民警衛隊溝通。」

美國指控疑似中國間諜氣球犯境：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，一個氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。（Reuters）

但實際情況是，根本沒有爆炸發生。福克斯播放的視頻是蒙大拿州比林斯市的居民多莉·摩爾所拍攝。她給視頻的配文是：「我看到一架噴氣式飛機飛得如此之快，然後在天空中爆炸。天哪！」

那時全美都已經陷入了追氣球的瘋狂，美國電視台的記者們迅速在Twitter下回覆，尋求摩爾的同意，使用該視頻。

但後來大部份記者都放棄了使用這段視頻。《華盛頓郵報》當天晚上致電國家氣象局，該機構表示沒有收到任何關於比林斯附近發生爆炸或飛機失事的報告，他們認為是噴氣式飛機的軌跡，但也無法確認更多。ABC的製作人伊納爾說，「雖然我不認為視頻是假的，但沒有必要的信息來驗證我們所看到的，我們的建議是不要使用視頻。」

同樣尋求了同意的CNN和紐約時報最終也沒有採用這段視頻，但福克斯播出了兩次。大寫的「蒙大拿州發生大規模爆炸」標題一度出現在屏幕底部，主持人傑西·沃特斯 (Jesse Watters) 播放了摩爾的視頻並驚呼道：「哇。」

《每日郵報》也和福克斯一樣使用了該視頻，寫道多名「目擊者」目睹了「天空中的爆炸」；「神秘視頻顯示，最後一次發現氣球的天空中有一縷煙霧。」

周五晚上9點後，比林斯市在Twitter上宣布，州長和蒙大拿州的災難和緊急服務辦公室確認該州沒有發生爆炸。摩爾的Twitter視頻下方也增加了闢謠資訊。一個氣球就檢驗出了美國媒體的職業操守。

拜登為2024鋪路

言歸正傳，這次國情咨文，被認為是拜登為2024競選連任試水。雖然美國中期選舉，民主黨取得了出乎意料的成績，但美國選民對拜登並不買賬。

美聯社就在國情咨文前一天，給拜登潑了一盆冷水！這篇報道的標題是《拜登2024？大部份民主黨說：別了，謝謝你！》

美聯社公布的一項民調顯示，民主黨內都只有37%的人支持拜登尋求連任。儘管拜登大肆宣揚他的立法勝利以及執政能力，但是選民在這兩方面對拜登的評價卻並不高。很多人認為，2024年時，82歲高齡的拜登競選連任將是一種負擔。很多人都關注到拜登的咳嗽、歩態，甚至是失態。在大部份選民看來，世界上壓力最大的工作可能更適合年輕人。

華盛頓郵報和美國廣播公司的聯合民調也顯示，62%的美國人不認為拜登在過去兩年取得了多大的成就。即使在民主黨內，58%的民主黨人都傾向於選擇新的候選人代表民主黨角逐2024。

在全美綜合民調中，拜登目前的支持率是43%，不支持率是52%。

《紐約時報》統計說，拜登在總統任期第二年的支持率，是近代美國總統中最低的之一。自上任以來，他的支持率下降了8個百分點，只有一位美國總統第二年的支持率比拜登差，那就是特朗普。

說到特朗普，他已經對拜登的國情咨文作出回覆了："拜登和激進的民主黨人浪費了數萬億美元，造成了半個世紀以來最嚴重的通脹... 拜登是美國歷史上最腐敗的總統。"

那麼，在拜登結束國情咨文演說後，他身後的麥卡錫究竟是什麼反應呢？其實在國情咨文前，麥卡錫就滿足了公眾的好奇心。他說：「不會出現戲劇化的場面。我尊重民主黨，不會像佩洛西那麼幼稚。」

而拜登在國情咨文中，第一次掌聲就是送給了麥卡錫，他說：「今晚我想首先祝賀第118屆國會眾議院新任議長麥卡錫。議長，我不想毀了你的名聲，但我很期待與你合作。」