布林肯：中國氣球跨越五大洲　已向盟國分享情報

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月8日表示，被擊落的中國氣球跨越五大洲，已向多個盟國提供情報。



布林肯在談到這一事件的全球影響時表示，美國在評估回收的氣球碎片之際，正在向盟國提供資料：「我們已經從華盛頓和通過我們的大使館與世界上數十個國家分享了資訊。」

布林肯與訪美的北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）舉行聯合新聞發佈會。他說：「我們這麼做是因為美國並不是這個更廣泛計畫的唯一目標，這個計畫侵犯了五大洲國家的主權。」

白宮新聞秘書讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）則在空軍一號上對記者表示，這些氣球是「艦隊」的一部分，過去幾年來一直在世界各地出現。

一個攜帶精密設備的巨大白色氣球上周穿越美國大陸，美國總統拜登之後命令軍方在大西洋東海岸附近將它擊落。中國堅持氣球只是在進行氣象研究，但國防部將氣球描述為高科技間諜行動。

斯托爾滕貝格表示，這起事件表明北約國家需要保護自己，中國在美國上空的氣球證實了中國的一種行為模式，中國在過去幾年中大量投資在新的軍事能力。

斯托爾滕貝表示，中國在歐洲的情報活動有所增加：「他們使用衛星，他們使用網路，正如我們在美國上空看到的那樣，也使用氣球。所以我們必須保持警惕。」

斯托爾滕貝還警告稱，中國正在從烏克蘭的戰爭中吸取教訓，稱今天在歐洲發生的事情，明天就可能在亞洲發生。

《華盛頓郵報》引述美國官員報導，中國的監視計畫部分是在南部的海南島上進行的。報導說，這些氣球更新了舊技術，被用來監測附近的競爭對手，如日本、印度和台灣的軍事資產。

本文獲《聯合早報》授權轉載

