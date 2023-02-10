中國氣球｜美國反華有些歇斯底里

中美需要在氣候變化問題上合作、需要在朝鮮核危機等國際事務上溝通，這些難道都不比氣球重要嗎？



作者：韓詠紅／聯合早報副總編輯兼聯合早報網（中國）主編



「看到美國民眾對氣球的反應，我感到憂慮。我覺得美國對中國的反應歇斯底里（hysteria）。這讓理性思考和理性的政策制定非常困難。」

新加坡東南亞研究所一年一度的東南亞態勢報告，星期四（2月9日）發佈並同步舉行研討會。這份以東盟十國的學、政、商與媒體人等為調查物件的報告，每年分析東盟十國對本地區主要政經議題與中美博弈的觀感。這份調查以英語進行，不具備抽樣調查的科學性，但由於聚焦東盟國家對中美兩國的態度，所以相當有話題性。

中美需要在氣候變化問題上合作、需要在朝鮮核危機等國際事務上溝通，這些難道都不比氣球重要嗎？(Reuters/Courtesy of the FBI)

台海局勢與最近鬧得沸沸揚揚的中國氣球事件，也出現在星期四的研討會中。上述形容美國反華「歇斯底里」的批評，出自與會的我國巡迴大使兼國大榮譽教授許通美。

許通美是資深外交官，為人溫文儒雅，他如此不留情面地直批美國，有些出人意料，但也凸顯本區域外交界和學人對中美關係惡化與失控的深切擔憂。不過，許通美不愧是善於把握平衡的外交家，他緊接著又問同場的上海國際問題研究院院長陳東曉：「你們怎麼會放出這個『笨氣球』，去搞砸美國國務卿布林肯就要啟程的訪華？」

話說，這個「笨氣球」雖已被美國的F-22戰鬥機打落到南卡羅來納州沿岸的大西洋裏，它還是天天有新聞，有沒完沒了的文章，現在還被指為威脅世界五大洲的跨國性危害。最近兩天，美國白宮和五角大樓官員宣稱，中國利用好幾年打造和完善秘密收集他國情報的氣球，中國的氣球艦隊已在至少五大洲的上空運作，侵犯相關國家的主權，美國不是唯一目標。眼下之意，美國與大夥兒都是中國氣球間諜行為的受害者。

據報導，美國已和40個盟國分享中國「間諜氣球」的簡報，正在華盛頓訪問的北約秘書長斯托爾滕貝格也齊聲表關注，呼籲歐洲必須警覺，還警告「今天發生在歐洲，明天也可能發生在亞洲。」

那麼，這個氣球到底只是中國所稱的民用飛艇，還是高級間諜？中美始終各執一詞，孰是孰非，真相仍然是個謎。必須說，該氣球確實入侵了美國領空，還被民眾用肉眼都看得到，自然會引起反彈與緊張，但是它肯定不是中美關係中最尖銳、最迫切的矛盾吧？中美互相收集情報也不是一天兩天了，中國氣球也不是第一次飛入美國領空，早在前總統特朗普時代就飛入過至少三次。當前，中美要利用外交高層訪問在雙邊關係上架設「護欄」，避免對立失控；中美需要在氣候變化問題上合作、需要在朝鮮核危機等國際事務上溝通，這些難道都不比氣球重要嗎？

遺憾的是，在美國兩黨激憤、強烈質疑拜登政府對華軟弱；在美國媒體越來越辛辣的批判中，布林肯的中國行只好推遲，反映出美國輿論環境已讓白宮幾乎沒有獨立決策與迴旋的空間。對於中國威脅的渲染，背後是美國的深切恐懼：認為中國對美國只有敵意，崛起的中國所掌握的技術已能夠自如地控制氣球艦隊到處收集情報，反觀美國在走下坡與空心化。這種輿論氛圍，大概就是許通美所指的「歇斯底里」。

在美國媒體越來越辛辣的批判中，布林肯的中國行只好推遲。(Reuters)

政治人物為了各自目的，對民眾恐懼心理推波助瀾，比如鷹派樂見溫和派一敗塗地；政客則樂見行政部門一事無成，最終導致中美關係再次陷入緊張。有人批評拜登政府被民粹綁架，但是氛圍如斯，布林肯繼續訪華已不大現實。

無獨有偶，《華盛頓郵報》專欄作者兼華府智庫外交關係協會（CFR）資深研究員布特（Max Boot）本周也用了「歇斯底里」和「過度反應」來形容美國的回應。

布特形容，美國現在的「反華妄想」，讓他想起冷戰初期，美國也曾擔憂會在與共產主義的鬥爭中敗下陣來，世界第三次大戰近在眼前，而那是危險又有毀滅性的思維模式。他強調，美國只要不自亂陣腳，不和世界老二暴發災難性和無必要的戰爭，就能一直維持世界第一的位置，反之中國的崛起可能已經到了頂。

中國方面也許不會認同布特的結論，但是美國對氣球事件「反應過度」，恰恰也是中國外交部的看法。

回到東南亞態勢報告，該報告也清楚顯示，東盟精英十分擔憂中美關係持續惡化下去，東盟將成為大國惡鬥的場域，而如果台海真的爆發戰爭，東盟也將被拖累。

這確實是愈來愈真實的威脅，台灣位處重要戰略位置，兩岸統一又被北京視為矢志不渝的歷史任務。如果台海暴發戰端，其結果將左右政權的存亡，因此它恐怕不會像俄烏戰爭一樣只限於代理人之戰，而是導致大國直接捲入，美國又對台海局勢的走向扮演愈來愈大的作用。中國能否維持耐心與定力，美國政壇反華又有多歇斯底里，都是大家不得不關注的問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

