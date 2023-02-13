美軍接連擊落不明物　為中美危機鋪墊收尾台階

當地時間2月12日美軍在密歇根州靠近加拿大邊境的休倫湖上空出動戰機擊落一不明飛行物，這是近8天內美國軍機在美加上空進行的第四次同類行動。

此前2月4日美軍出動F-22戰機擊落中國氣球，2月10日美軍戰鬥機在阿拉斯加北部海岸附近擊落了另一個不明飛行物體。2月11日美軍一架F-22戰機在加拿大育空地區上空使用「響尾蛇」導彈擊落一個來源不明的探空氣球。

美軍為什麼頻繁擊落不明飛行物？

在分析人士看來，這一方面展現捍衛國家安全的決心，另一方面展現了並非針對中國，不管飛行物來自哪裏，一視同仁的擊落態度。暗示2月4日擊落中國氣球並非過度反應，而是正常應對之舉。

根據各方媒體的報道，美國總統拜登（Joe Biden）在軍方領導人的建議下，「出於謹慎」而下達了後續擊落命令，白宮國家安全委員會發言人2月12日亦指出說：「這兩個物體與中國氣球不是非常相似，也比中國氣球小得多。在我們取回物體碎片之前，我們不會把它們明確歸類。」

中美球氣事件：美國稱2023年2月1日一個疑似中國「間諜氣球」的物體飛越美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）。其後中國回應，相中白色圈標示的氣球，是民用探空氣球，因不可抗氣飄進美境。（Reuters）

這說明軍方的行動和拜登的指示密切相關，後續的擊落行動是白宮和五角大樓的聯合政治演出。既是給中國看的，也是給世界看的。

在美國擊落中國氣球後，中國軍方非常憤慨，拒絕了來自五角大樓的兩國防長電話溝通請求。

單純擊落中國氣球，當然會讓中國感到憤怒，也讓世界看到美國蓄意挑起中美衝突的不理智一面。

後續的無差別擊落動作，分散中國的被針對之感，有澄清針對中國之嫌疑，也讓世界看到美軍不會無緣由挑起中美衝突。美軍沒有明確後續擊落的不明飛行物是哪個國家的，但是明確指出了擔心其或對民用航空造成危害。從這個角度看，後續的擊落表演秀是要重塑負責任形象。

這些事實上是為這場中美危機收尾的台階。後續的擊落表演陪襯下，美國希望顯示出擊落中國氣球而非針對中國，但這只是美國的一廂情願。中方很清楚，擊落中國氣球是拜登政府故意對此進行政治利用的結果。北京是否有後續的還擊，實未可知。