俄烏戰爭一周年｜中國公布立場文件　為和平方案投石問路

中國外交部2月24日發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》的文件，該文件全文一共十二條，是中方立場的全面表達。

整體來看，中國的立場是綜合平衡的，照顧了俄烏歐各當事方的全切。

第一條「尊重各國主權」照顧到了烏克蘭的核心關切。第二條「摒棄冷戰思維」，是對俄烏衝突深層次矛盾的剖析，暗含了對美國和北約的抨擊，照顧到了俄羅斯的關切。

第三條「停火止戰」、第四條「啟動和談」照顧到了目前包括歐盟在內的不想再打的各方的關切。第五條「解決人道主義危機」、第六條「保護平民和戰俘」、第十二條「推動戰後重建」，體現的是國際公理和道義。

中共中央外事辦主任王毅日前訪問俄羅斯，中國外交部稱其訪問是為和平而去。圖為俄羅斯總統普京接見王毅。（路透社）

第七條「維護核電站安全」是提前亮明反對主張，對俄烏雙方都有震懾意義。

第八條「減少戰略風險」照顧到了歐美尤其是歐盟的關切，暗示對俄羅斯不斷威脅動用核武的不贊成。德國總理朔爾茨2022年11月訪華，把中方反對在烏克蘭使用核武器視為重大成果。此次中方明確指出核武器用不得，核戰爭打不得，反對使用或威脅使用核武器，反對任何國家在任何情況下研發、使用生化武器。是進一步回應上述關切。

第九條「保障糧食外運」、第十條「停止單邊制裁」、第十一條「確保產業鏈供應鏈穩定」，是站在世界各國的立場來談的，代表了其他各國不希望危機外溢對他國造成損害，有對俄羅斯封鎖航道的頗有微詞，也有對美國制裁的反對之意。

上述十二條立場，戰略上是支持俄羅斯的，道義上是支持烏克蘭的，事務上是響應歐盟的，整體上是諷刺美國的。俄烏衝突以來，美國一直試圖將中國歸為俄羅斯幫兇，中國的平衡立場是對這一抹黑的重磅反擊。

王毅2023年2月18日在出席慕尼黑安全會議期間，應約會見烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba，左）庫列巴事後說王毅向其透露了和平方案的關鍵要素。而事實證明中方推出的是立場文件不是和平方案。（中國外交部）

任何只顧一方考量的方案註定是不成功的。中方照顧各方的立場，體現了大國應有的姿態。這讓美國為了一己私利製造衝突矛盾的不負責任形象相形見絀。

而眾所周知，中國不是俄烏衝突的當事方，未來局勢向何處去，還要看相關方的選擇。在這樣的前提下，中國最高外交官王毅前往法國、意大利以及俄羅斯等國訪問，提前為中國立場文件的發布鋪墊造勢，顯得非常不同尋常。

相信中方不只是為了發布立場而發布立場。後續中方是否會有調停的和平方案，要看各方對該立場文件的反應。