反美與挺俄難平衡　中國在俄烏問題上的立場困境

俄烏戰爭一周年之際中國公布了關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件，雖然俄烏雙方都對中國的立場文件持讚賞態度。但是美國在一周年之際將對中國的指責推向了高峰。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱，中方一直通過其企業向俄提供非致命援助，現在又開始考慮提供致命援助。美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）說，如中方作出援俄決定，將付出切實代價。

美國不斷警告不要對俄羅斯提供致命性援助，等於是不斷將中國和俄羅斯捆綁。是從另一個側面告訴各方——中國在選邊。

2023年2月24日中國外交部官方網站刊登中國立場文件。（中國外交部官方網站截圖）

而縱觀中國的立場文件和一直以來中方的言行，中國將美國視為危機的始作俑者和火上澆油者。立場文件中第二條「摒棄冷戰思維」對美國批判的意味很濃。第十條「停止單邊制裁」，第十一條「確保產業鏈供應鏈穩定」，都是暗批美國私自動用單邊制裁以及擾亂產業鏈穩定。

中國的立場文件看似是均衡的，一方面在道義上同情烏克蘭，尊重其領土完整，另一方面反對動用核武器，暗示不贊成俄羅斯的核訛詐。但眾所周知俄烏衝突的根本是美俄之間的矛盾，是北約東擴導致的地緣政治事件。

濃墨重彩的對美國批評是否已經表明了中國的取態？尤其是在中美博弈日趨激烈的當下，中俄關係的親密與中美關係的日趨緊張同時存在，很容易讓各方認為中國天然站隊俄羅斯。如何澄清反美不是挺俄是困難的。

中國極力撇清對俄羅斯的支持，但是避諱對俄羅斯侵略烏克蘭領土的直接批評，足以說明中國在俄烏之間是有遠近親疏之分的。中國整體上認同俄羅斯對危機根源的分析，認同俄羅斯對北約尤其是美國的控訴。整體戰略上支持俄羅斯的中國如何澄清在俄烏衝突中沒有站隊俄羅斯？

2022年3月15日，秦剛在《華盛頓郵報》發表題為《我們在烏克蘭問題上的立場》的署名文章。（華盛頓郵報截圖）

早在2022年3月俄烏衝突爆發後，現任中國外長時任中國駐美國大使的秦剛在《華盛頓郵報》發表題為《我們在烏克蘭問題上的立場》的文章，文章稱「On Ukraine, China's position is objective and impartial」（中國在烏克蘭問題上的立場是客觀且公正的）。

在此後接受媒體採訪時面對記者提問是否意味着中國的立場是客觀的、公正的但不中立的。秦剛沒有直面回應，但是說中立和公正是有着微妙的差別的。

中立和公正確實是有差別的，秦剛的表態是否意味着中國是按照是非曲直來看待問題，而非單純中立來看待問題的？中國宣稱在烏克蘭問題生秉持客觀公正的立場，但是如果像目前一樣不斷渲染批美立場，那麼很難說是中立的。這也將從根本上意味着中國不可能調停俄烏衝突，因為美國是不會接受中國調停的。