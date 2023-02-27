俄烏戰爭一周年｜明知烏克蘭與西方會質疑　中國為何要提12點立場

2月24日俄羅斯烏克蘭戰爭周年，中國外交部發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，各界對此回應不同。

首先是交戰方之一的烏克蘭，其內部反應莫衷一是。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）稱，烏方至少不同意文件中關於反對單邊制裁的主張；烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）亦表示，任何和平方案都須包括俄軍回撤至1991年的邊界，但中方文件並未提到；烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則指出，中方開始談及烏克蘭是好事，但如何行動才是重點，其也希望能與中國國家主席習近平會面。

另一個交戰方俄羅斯則表示積極。俄羅斯外交部稱，歡迎中國提出的和平方案，俄烏可以透過政治及對話達成目標，但這也意味烏克蘭需要承認境內的「新領土現實」。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）指出，「我們高度重視中國朋友為和平解決烏克蘭衝突做出貢獻的真誠願望」。白俄羅斯同樣表示歡迎，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）稱，當今的世界問題，沒有中國都難以解決，若中國在俄烏問題上的立場不獲聽取，將會有嚴重後果。

白羅斯總統盧卡申科（左）2023年2月17日在莫斯科市郊會見俄羅斯總統普京（右）（Reuters）

而西方的整體立場更接近烏克蘭。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，「這不是一份和平計劃，而是一份立場文件，中國匯集了戰爭以來表達過的所有立場」；德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）2月25日與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面時，亦討論了中方發表的立場文件，朔爾茨稱，其中「某些事明顯正確」，例如再次警告不要使用核武，但文件在他看來缺少一條明確界線，即俄羅斯必須撤軍。

美國總統拜登（Joe Biden）則抨擊，若遵循中方計劃，除了俄羅斯外不會有任何一方得益，且中方提出以談判解決一場對烏克蘭來說完全不公正的戰爭，想法並不合理；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦稱，「中國一直想魚與熊掌兼得：一方面試圖公開呈現自己中立、尋求和平，卻又一方面宣揚俄羅斯關於這場戰爭的不實說法」。

綜上所述，中國的涉烏政治立場文件引來程度不一的正反評價，相較於俄羅斯的積極回應，西方與烏克蘭皆有質疑。然從文件誕生的國際政治脈絡來看，中國心之所向，本就不僅是呼籲和平，更是要抗阻美國政治攻勢、保全中俄與中歐關係。

中國外交部長秦剛2月21日在北京出席以「全球安全倡議：破解安全困境的中國方案」為主題的藍廳論壇。他表示，中國敦促有關國家立即停止拱火澆油，停止向中國甩鍋推責，停止鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」。（Reuters）

立場文件是不是「和平方案」

有部份分析認為，《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件是中國提出的「和平方案」，意味中方將正式坐上談判桌，入場調停俄烏衝突。此一說法或許符合中國呼籲和平的宗旨，卻未必契合現實。

首先，在筆者看來，中方所提的12點聲明，更多是傳達了全球多數「中立國」的共同立場，而不是針對終止戰爭、安排戰後秩序提出詳細規劃，距離所謂「和平方案」相當遙遠。

以美國富豪馬斯克（Elon Musk）在2022年10月提出的「烏克蘭-俄羅斯和平」方案為例，其內容總共包含以下四點：第一，在俄羅斯佔領的烏克蘭地區再度舉行全民公投，由聯合國監督；第二，承認俄羅斯對克里米亞半島的主權；第三，確保向克里米亞供水；第四，給予烏克蘭中立地位。先不論馬斯克此舉目的為何，上述方案至少對俄佔地、烏克蘭是否加入北約、克里米亞歸屬等關鍵問題提出了解決建議。

聯合國安全理事會2023年2月24日舉行烏克蘭問題公開會，烏克蘭外長庫列巴在發言後要求與會人士為俄烏戰爭的死者默哀一分鐘，但遭俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈打斷，因為他認為也應為自2014年以來的遇難者默哀。圖為2023年2月24日，涅邊賈舉筆打斷默哀。（Reuters）

反觀中國的12點立場，勉強涉及俄佔地、克里米亞歸屬問題的，僅有第一點「尊重各國主權」，但其內容基本上就是複述聯合國憲章與國際法基礎原則，強調各國主權、獨立和領土完整應該得到切實保障，國家不分大小、強弱、貧富一律平等，國際法不應有雙重標準；至於烏克蘭是否加入北約，則體現在第二點「摒棄冷戰思維」上，但其內容同樣模糊，強調了一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。

平心而論，如此表述與開戰以來眾多「中立國」的立場無二：不願在侵略一事上挑戰聯合國憲章，故普遍不承認俄羅斯在烏克蘭的領土主張，卻也不一面倒譴責俄羅斯。其餘諸如維護核電站安全、減少戰略風險（意指核危機）、保障糧食外運、確保產業鏈供應鏈穩定等，同樣是「中立國」的關注重點，即希望降低戰爭對本國民生經濟的衝擊。

此外，中國當然始終秉持勸和促談的立場，但從戰場的鬥爭形勢來看，中國主導和談的空間不大。眼下俄烏雙方戰意高漲，烏克蘭即便損失慘重，血戰意志依舊堅決，俄羅斯也進行了二戰以降首次動員，並推動佔領地「公投入俄」，阻斷了領土問題的談判後路。在此情況下，外界若要強勢推動停戰，便只有增加與降低軍事援助、強迫較弱勢方妥協兩個可行方向。

俄烏戰爭一周年，烏克蘭總統澤連斯基2月24日在基輔會見傳媒。（Reuters）

以西方操作停火為例，其共有三個選項可考慮：第一，加碼對烏軍援，甚至不惜讓北約直接參戰，迫使俄軍停下攻勢進行談判；第二，降低或停止對烏軍援，迫使基輔對俄讓步；第三，正視俄羅斯的相關要求，不論是否邀請基輔參與，開始就關鍵問題與俄方進行秘密談判，包括烏克蘭「入俄四地」是否再舉行受國際監督的自決公投、如何確保克里米亞往後的民生安全、烏克蘭究竟能實質北約化到何種境地等。

但中國一來沒有軍事介入俄烏戰爭的基礎，二來無法繞過美國、北約，直接與俄羅斯及烏克蘭就四地歸屬、克里米亞安全、烏克蘭要如何與北約互動等相關議題達成協議，主導空間自然不高。中國當然可以呼籲和平、促進對話、扮演平台、在聯合國發出倡議，卻終究不能代替北約、美國來向俄羅斯承開出相關保證與條件，也難憑一己之力給予烏克蘭實質的安全承諾。

簡言之，俄烏和談或許可以沒有中國在場，卻不能缺少歐美的參與及默許。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅2023年2月18日在出席慕尼黑安全會議期間，應約會見烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）（中國外交部）

在美國攻勢下保全中俄與中歐關係

既然停戰關鍵不在中國，12點立場所發揮的效果，便不易往可操作的「和平方案」演化，而是會更多在全球輿論場起作用，例如前述的各方贊成與質疑。從現實視角來看，引發討論本就是這份文件的用意之一，而中國的首要目標，便是要在美國形塑的「中國援俄」攻勢下，保全中俄、中歐關係的互動空間。

事情要從2月下旬的慕尼黑安全會議說起。2月18日，美國國務卿布林肯赴德國出席慕安會時，忽向中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅發出警告，要求北京不得對俄提供戰爭援助，否則將付出代價；隨後布林肯又在接受全國廣播公司（NBC）訪問時稱，美國已獲悉北京正考慮向俄羅斯提供武器等援助，華府即將公布更多細節。此後幾日，美國各部會官員可謂輪番上陣，言之鑿鑿稱中國即將援助俄羅斯「致命性武器」。

然而空穴來風的輿論戰終究不能一塵不變，故美國在操作多日後又「微調」了論調，稱雖未看到中國有援俄跡象，卻也不是毫無可能。例如美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）便在2月26日指，中國雖未採取行動向俄羅斯提供致命武器，卻也沒有排除此選項，並稱美方官員已私下警告中方，講明了軍援的巨大「代價」；美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）亦在26日指出，「我們沒有看到中國做出最終決定，也沒有看到實際運送致命設備的證據」，但「我們相信中國領導人正在考慮提供致命裝備」。可想而知，若到最後仍無中國援俄證據，美國將會轉而宣傳自己「嚇阻成功」、「挫敗北京野心」。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅2月18日在德國出席慕尼黑安全會議（Reuters）

其實回顧近期的中美互動，2月上旬的「流浪氣球」風波亦是同樣邏輯。2月2日中國科研氣球飄入美國一事曝光後，美國便開始形塑「中國監控」的輿論戰線，先是藉此推遲國務卿布林肯的訪華行程，又在2月4日將其擊落、煞有介事進行打撈。美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）隨後向來自大約40個大使館的150名外交官介紹中國的「氣球監視計劃」，美國眾議院軍事委員會也就包括「氣球入侵」在內的中國軍事和情報威脅舉行聽證會，共和黨委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）稱氣球事件為「北京刻意的武力展示」；2月8日，布林肯稱「美國不是計劃的唯一目標」，中國在五大洲都有氣球，侵犯了五大洲國家的主權，美國已與數十個國家分享了從氣球上收集到的情報；2月9日，美國眾議院以419票贊成、0票反對，通過決議案「譴責中國派遣偵察氣球」及「無恥地侵犯了美國的主權」。

但美國同樣面臨挑戰。因為根據美媒報道，這已是2017年以來中國氣球第5次飄入美國空域，特朗普（Donald Trump）時期共有3次，拜登政府此前也曾有過1次，但前幾次美國都未大動作反應，為何此次便要出動戰機加以擊落？特朗普甚至表示，自己任內從未聽過關於此類事件的簡報，對此沙利文只能強詞奪理，稱拜登上任後下令改進了空域監視，讓美軍得以發現此前的入侵，「增強了我們發現特朗普政府無法發現的事物的能力」。但即便如此，「流浪氣球」最終也未能引發全球反華潮，基本上只有日本勉強呼應美國，稱中國氣球也曾飄入日本空域，其他國家不僅不願多談，也未參與美國發動的對華企業制裁。

由這一脈絡觀之，美國許是一擊未中、再次出動，將戰場從氣球監控換到了俄烏戰爭，目的同樣是削減中國的對外空間，形塑圍堵中國的國際態勢，讓歐洲國家在對華互動上有所顧忌、甚至被迫參與對華芯片戰，同時掣肘中俄關係，迫使中國為「自證清白」而與俄羅斯「劃清界線」，不論是取消訪俄行程，或是降低中俄的能源合作。

普京在克里姆林宮接待王毅，雙方在彼此距離最近的位置面對面坐著，兩人僅幾步之遙。（Reuters）

然即便美國的用意相當明顯，12點立場也不純粹是中國為反制美國攻訐、而臨時想出的宣傳方案。從王毅2月20日訪俄前，便先行去往法國、意大利、德國，並與烏克蘭外長會面來看，緩衝訪俄可能造成的政治傷害一直是中國的考量，12點立場應也是早就規劃好，準備在戰爭周年時發出的政治文件，目的同樣是希望外界理解中國無意支持戰爭。但後續發展差別在於，美國忽然發起「中國援俄」的輿論攻勢，讓北京在一定程度上產生了提高自我辯護力道的需求，故會在文件公布前持續營勢，醞釀中國即將發布涉烏「重磅文件」的氛圍，調動各界關注。

而從結果來看，文件內容當然不脫中國過往立場，但高調營勢後發布，所造成的效果便是讓各界討論「中國是否即將介入調停」、「中國有沒有調停空間」、「中國框架的操作性如何」等，在一定程度上擾亂了「中國援俄」的輿論風向。烏克蘭與西方當然不滿中國不願「對俄強硬」，但基本上除了美國全是負面回應外，烏克蘭與歐洲國家大多對12點立場持部分肯定。由此來看，若12點立場能激化美國促談與續援派、甚至美歐之間的戰爭規劃分歧，便或許能為停火起到作用，只是目前看來機率不高。

放眼未來，中國的春季外交重頭戲不斷。在王毅之後，習近平即將訪俄，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則會在4月初訪華，中俄與中歐關係各有精采，但在俄烏戰爭持續下，美國必然不會放過見縫插針的機會。如何在中俄關係穩定發展的前提下，維繫中歐互動、抵禦美國的輿論攻勢，將是北京未來的重要課題。