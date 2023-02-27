俄烏戰爭一周年｜明知烏克蘭與西方會質疑 中國為何要提12點立場
2月24日俄羅斯烏克蘭戰爭周年，中國外交部發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，各界對此回應不同。
首先是交戰方之一的烏克蘭，其內部反應莫衷一是。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）稱，烏方至少不同意文件中關於反對單邊制裁的主張；烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）亦表示，任何和平方案都須包括俄軍回撤至1991年的邊界，但中方文件並未提到；烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則指出，中方開始談及烏克蘭是好事，但如何行動才是重點，其也希望能與中國國家主席習近平會面。
另一個交戰方俄羅斯則表示積極。俄羅斯外交部稱，歡迎中國提出的和平方案，俄烏可以透過政治及對話達成目標，但這也意味烏克蘭需要承認境內的「新領土現實」。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）指出，「我們高度重視中國朋友為和平解決烏克蘭衝突做出貢獻的真誠願望」。白俄羅斯同樣表示歡迎，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）稱，當今的世界問題，沒有中國都難以解決，若中國在俄烏問題上的立場不獲聽取，將會有嚴重後果。
而西方的整體立場更接近烏克蘭。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，「這不是一份和平計劃，而是一份立場文件，中國匯集了戰爭以來表達過的所有立場」；德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）2月25日與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面時，亦討論了中方發表的立場文件，朔爾茨稱，其中「某些事明顯正確」，例如再次警告不要使用核武，但文件在他看來缺少一條明確界線，即俄羅斯必須撤軍。
美國總統拜登（Joe Biden）則抨擊，若遵循中方計劃，除了俄羅斯外不會有任何一方得益，且中方提出以談判解決一場對烏克蘭來說完全不公正的戰爭，想法並不合理；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦稱，「中國一直想魚與熊掌兼得：一方面試圖公開呈現自己中立、尋求和平，卻又一方面宣揚俄羅斯關於這場戰爭的不實說法」。
綜上所述，中國的涉烏政治立場文件引來程度不一的正反評價，相較於俄羅斯的積極回應，西方與烏克蘭皆有質疑。然從文件誕生的國際政治脈絡來看，中國心之所向，本就不僅是呼籲和平，更是要抗阻美國政治攻勢、保全中俄與中歐關係。
立場文件是不是「和平方案」
有部份分析認為，《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件是中國提出的「和平方案」，意味中方將正式坐上談判桌，入場調停俄烏衝突。此一說法或許符合中國呼籲和平的宗旨，卻未必契合現實。
首先，在筆者看來，中方所提的12點聲明，更多是傳達了全球多數「中立國」的共同立場，而不是針對終止戰爭、安排戰後秩序提出詳細規劃，距離所謂「和平方案」相當遙遠。
以美國富豪馬斯克（Elon Musk）在2022年10月提出的「烏克蘭-俄羅斯和平」方案為例，其內容總共包含以下四點：第一，在俄羅斯佔領的烏克蘭地區再度舉行全民公投，由聯合國監督；第二，承認俄羅斯對克里米亞半島的主權；第三，確保向克里米亞供水；第四，給予烏克蘭中立地位。先不論馬斯克此舉目的為何，上述方案至少對俄佔地、烏克蘭是否加入北約、克里米亞歸屬等關鍵問題提出了解決建議。
反觀中國的12點立場，勉強涉及俄佔地、克里米亞歸屬問題的，僅有第一點「尊重各國主權」，但其內容基本上就是複述聯合國憲章與國際法基礎原則，強調各國主權、獨立和領土完整應該得到切實保障，國家不分大小、強弱、貧富一律平等，國際法不應有雙重標準；至於烏克蘭是否加入北約，則體現在第二點「摒棄冷戰思維」上，但其內容同樣模糊，強調了一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。
平心而論，如此表述與開戰以來眾多「中立國」的立場無二：不願在侵略一事上挑戰聯合國憲章，故普遍不承認俄羅斯在烏克蘭的領土主張，卻也不一面倒譴責俄羅斯。其餘諸如維護核電站安全、減少戰略風險（意指核危機）、保障糧食外運、確保產業鏈供應鏈穩定等，同樣是「中立國」的關注重點，即希望降低戰爭對本國民生經濟的衝擊。
此外，中國當然始終秉持勸和促談的立場，但從戰場的鬥爭形勢來看，中國主導和談的空間不大。眼下俄烏雙方戰意高漲，烏克蘭即便損失慘重，血戰意志依舊堅決，俄羅斯也進行了二戰以降首次動員，並推動佔領地「公投入俄」，阻斷了領土問題的談判後路。在此情況下，外界若要強勢推動停戰，便只有增加與降低軍事援助、強迫較弱勢方妥協兩個可行方向。
以西方操作停火為例，其共有三個選項可考慮：第一，加碼對烏軍援，甚至不惜讓北約直接參戰，迫使俄軍停下攻勢進行談判；第二，降低或停止對烏軍援，迫使基輔對俄讓步；第三，正視俄羅斯的相關要求，不論是否邀請基輔參與，開始就關鍵問題與俄方進行秘密談判，包括烏克蘭「入俄四地」是否再舉行受國際監督的自決公投、如何確保克里米亞往後的民生安全、烏克蘭究竟能實質北約化到何種境地等。
但中國一來沒有軍事介入俄烏戰爭的基礎，二來無法繞過美國、北約，直接與俄羅斯及烏克蘭就四地歸屬、克里米亞安全、烏克蘭要如何與北約互動等相關議題達成協議，主導空間自然不高。中國當然可以呼籲和平、促進對話、扮演平台、在聯合國發出倡議，卻終究不能代替北約、美國來向俄羅斯承開出相關保證與條件，也難憑一己之力給予烏克蘭實質的安全承諾。
簡言之，俄烏和談或許可以沒有中國在場，卻不能缺少歐美的參與及默許。
在美國攻勢下保全中俄與中歐關係
既然停戰關鍵不在中國，12點立場所發揮的效果，便不易往可操作的「和平方案」演化，而是會更多在全球輿論場起作用，例如前述的各方贊成與質疑。從現實視角來看，引發討論本就是這份文件的用意之一，而中國的首要目標，便是要在美國形塑的「中國援俄」攻勢下，保全中俄、中歐關係的互動空間。
事情要從2月下旬的慕尼黑安全會議說起。2月18日，美國國務卿布林肯赴德國出席慕安會時，忽向中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅發出警告，要求北京不得對俄提供戰爭援助，否則將付出代價；隨後布林肯又在接受全國廣播公司（NBC）訪問時稱，美國已獲悉北京正考慮向俄羅斯提供武器等援助，華府即將公布更多細節。此後幾日，美國各部會官員可謂輪番上陣，言之鑿鑿稱中國即將援助俄羅斯「致命性武器」。
然而空穴來風的輿論戰終究不能一塵不變，故美國在操作多日後又「微調」了論調，稱雖未看到中國有援俄跡象，卻也不是毫無可能。例如美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）便在2月26日指，中國雖未採取行動向俄羅斯提供致命武器，卻也沒有排除此選項，並稱美方官員已私下警告中方，講明了軍援的巨大「代價」；美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）亦在26日指出，「我們沒有看到中國做出最終決定，也沒有看到實際運送致命設備的證據」，但「我們相信中國領導人正在考慮提供致命裝備」。可想而知，若到最後仍無中國援俄證據，美國將會轉而宣傳自己「嚇阻成功」、「挫敗北京野心」。
其實回顧近期的中美互動，2月上旬的「流浪氣球」風波亦是同樣邏輯。2月2日中國科研氣球飄入美國一事曝光後，美國便開始形塑「中國監控」的輿論戰線，先是藉此推遲國務卿布林肯的訪華行程，又在2月4日將其擊落、煞有介事進行打撈。美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）隨後向來自大約40個大使館的150名外交官介紹中國的「氣球監視計劃」，美國眾議院軍事委員會也就包括「氣球入侵」在內的中國軍事和情報威脅舉行聽證會，共和黨委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）稱氣球事件為「北京刻意的武力展示」；2月8日，布林肯稱「美國不是計劃的唯一目標」，中國在五大洲都有氣球，侵犯了五大洲國家的主權，美國已與數十個國家分享了從氣球上收集到的情報；2月9日，美國眾議院以419票贊成、0票反對，通過決議案「譴責中國派遣偵察氣球」及「無恥地侵犯了美國的主權」。
但美國同樣面臨挑戰。因為根據美媒報道，這已是2017年以來中國氣球第5次飄入美國空域，特朗普（Donald Trump）時期共有3次，拜登政府此前也曾有過1次，但前幾次美國都未大動作反應，為何此次便要出動戰機加以擊落？特朗普甚至表示，自己任內從未聽過關於此類事件的簡報，對此沙利文只能強詞奪理，稱拜登上任後下令改進了空域監視，讓美軍得以發現此前的入侵，「增強了我們發現特朗普政府無法發現的事物的能力」。但即便如此，「流浪氣球」最終也未能引發全球反華潮，基本上只有日本勉強呼應美國，稱中國氣球也曾飄入日本空域，其他國家不僅不願多談，也未參與美國發動的對華企業制裁。
由這一脈絡觀之，美國許是一擊未中、再次出動，將戰場從氣球監控換到了俄烏戰爭，目的同樣是削減中國的對外空間，形塑圍堵中國的國際態勢，讓歐洲國家在對華互動上有所顧忌、甚至被迫參與對華芯片戰，同時掣肘中俄關係，迫使中國為「自證清白」而與俄羅斯「劃清界線」，不論是取消訪俄行程，或是降低中俄的能源合作。
然即便美國的用意相當明顯，12點立場也不純粹是中國為反制美國攻訐、而臨時想出的宣傳方案。從王毅2月20日訪俄前，便先行去往法國、意大利、德國，並與烏克蘭外長會面來看，緩衝訪俄可能造成的政治傷害一直是中國的考量，12點立場應也是早就規劃好，準備在戰爭周年時發出的政治文件，目的同樣是希望外界理解中國無意支持戰爭。但後續發展差別在於，美國忽然發起「中國援俄」的輿論攻勢，讓北京在一定程度上產生了提高自我辯護力道的需求，故會在文件公布前持續營勢，醞釀中國即將發布涉烏「重磅文件」的氛圍，調動各界關注。
而從結果來看，文件內容當然不脫中國過往立場，但高調營勢後發布，所造成的效果便是讓各界討論「中國是否即將介入調停」、「中國有沒有調停空間」、「中國框架的操作性如何」等，在一定程度上擾亂了「中國援俄」的輿論風向。烏克蘭與西方當然不滿中國不願「對俄強硬」，但基本上除了美國全是負面回應外，烏克蘭與歐洲國家大多對12點立場持部分肯定。由此來看，若12點立場能激化美國促談與續援派、甚至美歐之間的戰爭規劃分歧，便或許能為停火起到作用，只是目前看來機率不高。
放眼未來，中國的春季外交重頭戲不斷。在王毅之後，習近平即將訪俄，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則會在4月初訪華，中俄與中歐關係各有精采，但在俄烏戰爭持續下，美國必然不會放過見縫插針的機會。如何在中俄關係穩定發展的前提下，維繫中歐互動、抵禦美國的輿論攻勢，將是北京未來的重要課題。
美國為何炒作中國軍援俄羅斯？
要影響中歐與中俄關係。
中國發布12點立場的主要用意為何？
希望外界理解中國無意支持戰爭，同時抗阻美國輿論攻勢，保全中俄與中歐關係。