美俄軍機「相撞」　俄羅斯的鬥爭智慧值得中國借鑑

俄烏衝突爆發以來，美俄飛機3月14日在黑海上空首次「相撞」。這幾乎是美俄直接軍事衝突。

儘管美俄各執一詞，美國聲稱MQ-9無人機在國際空域執行例行任務時被俄軍戰機攔截並撞擊，事故導致MQ-9無人機墜毀，已經完全損壞。俄羅斯極力否認撞機，說俄戰機未使用機載武器，未與其接觸，安全返回駐地機場。但無法否認的是美俄飛機確實在黑海相遇。美軍無人機墜毀是事實，而且美軍可能打撈不到到無人機殘骸。

處置手法上，根據美國歐洲司令部發布的聲明，兩架俄羅斯蘇-27戰機「以魯莽、不利於環境和不專業的方式」，糾纏了大概30至40分鐘，其間，俄戰機多次飛到美國無人機前面，並「傾倒燃油」。

美軍無人機遭攔截：美國軍方稱旗下一架MQ-9「死神」（Reaper，又譯「收割者」）無人駕駛偵察機3月14日遭俄羅斯蘇-27型戰機（SU-27）撞毀推進器並於黑海上空墜落。圖為2015年8月1日，俄羅斯飛行表演隊一架蘇-27型戰機在莫斯科市郊示範飛行。（Reuters）

從美方說傾倒燃油，聯繫俄方說MQ-9無人機由於大幅度機動導致失控，故事的大致輪廓很可能是俄羅斯戰機在現場製造了障礙，而美軍無人機為了躲避發生了意外。

美軍宣稱是國際海域，但是俄羅斯直接點明事發在黑海海域，並稱美軍無人機侵犯了為俄羅斯特別軍事行動所設立的臨時空域使用制度所劃定區域的邊界。按照俄羅斯的說法，俄羅斯的處置沒有違反國際法，程序正規。

眾所周知，黑海海域臨近克里米亞。美國可以不承認俄羅斯對克里米亞的主權，但現實是俄羅斯實際控制了克里米亞。俄羅斯的聲明意在告訴大家，美軍來踢館，俄軍正常還擊。在自己的利益邊界，俄羅斯的出手展現了強硬的姿態。美軍無人機墜毀，俄軍戰機返回基地，這幾乎是一次對美行動的完全勝利。打美軍的臉，震懾的是包括歐洲在內的各國。擒賊擒王，既然俄軍敢對美軍下手，就不會對其他國家手軟。

此時正值俄烏衝突如火如荼之際，美國多次聲稱不會捲入和俄羅斯的直接衝突。歐洲各國也都對和俄羅斯直接開火避之不及，而美俄此時發生該事件，是極為敏感的。美國無人機墜毀本不是什麼光彩的事，俄羅斯沒有宣揚勝利，反而是美國主動展示受害，是否代表美國要採取進一步的舉動？

俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）3月14日就黑海無人機事件表示，俄羅斯不希望與美國發生對抗，但「美國飛機無資格靠近俄羅斯邊境」。（Russian Embassy in USA Twitter）

如果按照俄羅斯的說辭，大家相安無事，如果按照美國的說法，必然要有下文的報復。未來美俄如果直接衝突，真正擔憂的會是誰？不得不說，俄羅斯否認撞機是一出高明的克制戲碼，讓美國可能是下一次衝突挑釁者的形象提前預演了。

在驚心動魄的軍機對峙過程中，俄羅斯的確敢於出手，善於出手。美軍的抵近偵察早已經司空見慣，能夠發現美軍無人機並出手攔截，需要的是軍事實力，尤其是良好的戰機性能和超高雷達預警能力。

敢於對美軍的偵查行為反擊，需要勇氣。能夠在反擊的過程中給對方造成了重大損失，需要的是智慧。能夠不動用機載武器，使用傾倒汽油等手法對美軍無人機造成干擾，致使對方出事故，這絕不是匹夫之勇。