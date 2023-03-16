從全球發展倡議到全球文明倡議　習近平的國際新秩序宣言

中共總書記習近平3月15日在中國共產黨與世界政黨高層對話會上發表視頻演講，在講話中，習近平首次提出「全球文明倡議」。

他稱「我們要共同倡導尊重世界文明多樣性」「我們要共同倡導弘揚全人類共同價值」「我們要共同倡導重視文明傳承和創新」「我們要共同倡導加強國際人文交流合作」。

「全球文明倡議」是習近平提出的第三份全球性倡議。此前2021年9月習近平出席第76屆聯大一般性辯論提出「全球發展倡議」。2022年4月出席博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式並發表主旨演講時，習近平提出「全球安全倡議」。

此次「全球文明倡議」和「全球發展倡議」、「全球安全倡議」一起，構成中國對國際秩序的三大主張構想。

習近平2023年3月15日在中國共產黨與世界政黨高層對話會上發表視頻演講。（中國外交部）

這些倡議並非是憑空出現的。

2017年5月，習近平出席「一帶一路」國際合作高峰論壇時提到了「和平赤字、發展赤字、治理赤字」這三大「赤字」。

2019年3月習近平在巴黎出席中法全球治理論壇閉幕式，提出「堅持公正合理，破解治理赤字」 「堅持互商互諒，破解信任赤字」「堅持同舟共濟，破解和平赤字」「堅持互利共贏，破解發展赤字」。

從三大「赤字」到四大「赤字」是習近平對於「世界怎麼了」做出的重要判斷。而上述「全球文明倡議」、「全球發展倡議」、「全球安全倡議」則是中國給出的「我們怎麼辦」的方案。

從人類歷史發展進程的視角切入，對人類發展在十字路口何去何從給出建議，足見中國的站位之高，視野之廣。更為重要的是中國推出的倡議是系列性的，足以說明中國對於國際秩序有着全新的立場。

2019年3月26日，習近平在巴黎同出席中法全球治理論壇閉幕式的法國總統馬克龍、德國時任總理默克爾和歐盟委員會時任主席容克舉行會晤。習近平當時在中法全球治理論壇閉幕式提出了四個赤字判斷。（新華社）

中共十八大後的第一任期，習近平2013年3月訪問俄羅斯時首次提出人類命運共同體理念和推動建立新型國際關係，2013年秋天訪問哈薩克和印尼時提出「一帶一路」倡議，2015年在聯合國大會提出共建人類命運共同體，2017年在聯合國日內瓦總部系統闡述了共建人類命運共同體的深刻內涵與目標路徑。

人類命運共同體是習近平第一任期推出的總綱領性外交主張。四個赤字判斷和三大倡議，則是上述構想的四梁八柱支撐。中國已經是崛起的大國，真正意義上的世界大國，習近平因應時事推出了與大國外交相匹配的外交理論構想和框架格局。

當中國以世界第二大經濟體的姿態審視世界，各國也同樣以世界第二大經濟體的目光審視中國。中國的國際角色，中國的國際主張，中國的一舉一動都備受矚目和期待。中國要面臨的實際上是自身地位變遷隨之而來的全方位的外交關係的重新調適。從人類命運共同體、四個赤字、三大倡議看，中國已經開始以全新的大國姿態對世界秩序、世界治理發表看法。