習近平《求是》刊文：加快建設農業強國　推進農業農村現代化

新華社報道，3月16日出版的中共黨刊《求是》雜誌將發表中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《加快建設農業強國推進農業農村現代化》。



文章指出，要錨定建設農業強國目標，切實抓好農業農村工作。全面推進鄉村振興，到2035年基本實現農業現代化，到本世紀中葉建成農業強國，是黨中央著眼全面建成社會主義現代化強國作出的戰略部署。

文章指，中國要建設的農業強國、實現的農業現代化，既有國外一般現代化農業強國的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色。一是依靠自己力量端牢飯碗；二是依托雙層經營體制發展農業；三是發展生態低碳農業；四是賡續農耕文明；五是紮實推進共同富裕。

文章指，保障糧食和重要農產品穩定安全供給始終是建設農業強國的頭等大事。提升糧食產能仍然是首要任務，關鍵還是抓耕地和種子兩個要害。要堅決守住18億畝耕地紅線，逐步把永久基本農田全部建成高標準農田。

文章指，全面推進鄉村振興是新時代建設農業強國的重要任務。「三農」工作重心已經實現歷史性轉移，人力投入、物力配置、財力保障都要轉移到鄉村振興上來。總的要求仍然是全面推進產業、人才、文化、生態、組織「五個振興」。