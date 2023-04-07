一句痴心妄想，代表了習近平對馮德萊恩的態度

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的訪華之行4月6日迎來高潮。當天上午，中國總理李強會晤了馬克龍和馮德萊恩。當天下午中國國家主席習近平為馬克龍舉行了歡迎儀式，會談並共同會見了記者，共同出席了中法企業家委員會第五次會議閉幕式。

習近平也會見了馮德萊恩，並同馬克龍和馮德萊恩舉行中法歐三方會晤。不過會晤後，馮德萊恩單獨舉行了記者會，並沒有習近平的陪同，習近平當晚還為馬克龍舉行了宴會，中國官方並未特意強調為馮德萊恩舉行宴會。

馬克龍訪華：2023年4月6日，中國國家主席習近平和法國總統馬克龍在中國北京人民大會堂握手。（Reuters）

除了4月6日下午的中法歐會晤，其他的環節，基本上看不出馬克龍和馮德萊恩此行是聯合訪問。現諸媒體端的是習近平對馬克龍鋪設的紅毯，而非對馮德萊恩的熱烈歡迎。由於中國各方面的涉外資源都傾向馬克龍的國事訪問，馮德萊恩的訪華顯得格外冷清。

習近平在同馬克龍會晤時積極評價中法關係保持積極穩健發展勢頭，共同見證簽署農業食品、科技、航空、民用核能、可持續發展、文化等領域多項雙邊合作文件。在同馮德萊恩會晤時，習近平從中國對中歐關係的重視談到中國對中歐關係未來發展的看法，儘管是常用的外交辭令，但夾雜其間的「絕不答應任何勢力剝奪中國人民追求幸福的權利」表述猶如讓氛圍回到了中美諸多問題唇槍舌劍的場景。

馬克龍出席「中法文化之春」藝術節開幕活動，內地著名演員黃渤作為宣傳大使與馬克龍頻繁互動。鞏俐夫婦亦出現在觀眾席。（微博）

在習近平同馮德萊恩會晤的中方通稿中，兩人大部分是在談論中歐大局。唯一特意突出的話題是台灣問題。中方通稿顯示，習近平強調台灣問題是中國核心利益中的核心。誰要是在一個中國問題上做文章，中國政府和中國人民絕不答應；誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是痴心妄想，只會搬起石頭砸自己的腳。

台灣問題是中國核心利益的表述比較常見，核心利益中的核心一說並不常見。中方警告搬起石頭砸自己的腳是常用說法，但是「痴心妄想」一詞並不常用。

從習近平同馮德萊恩的會晤新聞稿中可以窺探，中方對歐盟是否獨立自主，是否跟隨美國脱鈎斷鏈，是否尊重中國核心利益等等方面存疑。不過在同馬克龍會晤時，談到中歐關係，習近平的說法則是「中方願同歐方以今年中國同歐盟建立全面戰略伙伴關係20周年為契機，全面重啟交流對話，穩固中歐友好合作主基調」。可見，習近平將強硬言辭和難題全都拋給了馮德萊恩。

習近平4月6日與法國總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩在北京會面。（Reuters）

習近平和馬克龍會晤的新聞通稿顯示兩國元首還就烏克蘭危機交換了意見。而在同馮德萊恩的會晤通稿中，並未見有烏克蘭問題的相關表述。在習近平、馬克龍、馮德萊恩共同出席的中法歐會談中，談及烏克蘭危機，除了以往的勸和促談立場重申，習近平特意談到了烏克蘭危機不是中歐之間的問題。

本質上，習近平並未將馮德萊恩作為探討中歐合作推動烏克蘭危機解決的主要對象。中方對於中國是危機制造者的說法是反對的。這些反對是在中法歐領導人會晤，也就是馮德萊恩在場時提的。在同馬克龍的會晤中，習近平暢談的是中法在烏克蘭危機上的合作。

中方對待馬克龍和馮德萊恩兩人訪華的基調冷暖並不一致，不只是行程安排、規格高低，更重要的是同一話題的討論側重點也是有差異的。中國對馬克龍這樣的對華相對友好派，願意談合作，談前景，儘量不會讓氛圍尷尬難堪。但是對於馮德萊恩這樣的對華強硬派，中方極盡突顯強硬立場，寸步不讓。