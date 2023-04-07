馬克龍訪華｜俄烏局勢毫無寸進　中歐關係分大於合還是合大於分？

4月6日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）三日訪華行程第二天過去，他與其同道而來的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）早上分別與國務院總理李強會面，馬克龍下午先與國家主席習近平會面一個半小時，並一同見記者各自發言，其後馮德萊恩才加入二人，進行了中、法、歐的三方會晤。一如外界普遍預期，這次馬、馮聯袂訪華，並沒有帶來什麼驚喜。

雖然馬克龍與習近平尚有7日的廣州行程，當晚兩人也會與跟各自的夫人一道共晉晚餐，而且接下來的一周，歐盟外交專員博雷利（Josep Borrell）也確定會來華訪問，不過在俄烏客觀談判條件不存之際，外界再多商談也難以將雙方拉回談判桌上。

馬克龍失望而回？

馬克龍來華與習近平見面，幾乎打頭第一句就是聲言要依靠中方「將俄羅斯帶回理性之中」，讓各方重回談判桌，表達了歐洲認為中國能夠也應該施壓俄羅斯撤軍止戰的認知和願望。

習近平的回應當然是讓馬克龍失望的。

在歐洲的眼中，以中方2月24日公布的12點政治解決烏克蘭危機立場為代表的「勸和促談」態度基本上只有一點不足，那就是中方沒有指出俄羅斯是入侵者、沒有要求俄羅斯至少撤軍至去年開戰前的界線為政治解決的前提。在習近平才剛訪問過普京的背景下，馬克龍其實也不會期待習平近會突然180度轉軚，但如果習近平能更明白地點出俄羅斯才是首先違反國際法的一方，又或退一步而言展開戰後未曾有過的中烏領袖對話，在歐洲背負着強硬挺烏派罵名而來的馬克龍也算是有一點交代。

中國國家主席習近平4月6日在北京迎接法國總統馬克龍。（Reuters）

最後，雖然習近平未有明言，但法國外交消息和馮德萊恩本人都表示，習近平聲明已準備好與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話。不過，馮德萊恩稱習近平表示將在「條件和時機成熟」時才會進行此通話，可見這只是一個沒有時程的承諾。

在習近平的其他有關烏克蘭問題的發言中，其立場宣示也沒有超過此前的對烏12點，繼續在馬克龍面前呼籲各方要「兼顧各方合理安全關切，尋求政治解決，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架」，言下之意其實就是將俄方開戰之由歸咎於過去和潛在的北約東擴。

在兩人的記者會上，馬克龍對於習近平的對烏態度似乎稍有不滿，沒有特別顧及外交禮儀，發言時間竟比習近平長一倍，中間還加插着一些可被解讀成批評中方立場的說話。其中，馬克龍強調他同意習的「歐洲安全框架」倡議，卻表明只要一天有歐洲國家被佔領，歐洲就不能安全和穩定，更點出就算烏克蘭不是歐盟成員，也是歐洲的一部份。

在與習近平的記者會上，馬克龍神情似有不快。（Reuters）

同時，馬克龍又對習近平說，儘早談判的目標並非只是單純地結束衝突，而是要促成俄羅斯尊重「你提過你會守護的原則」，並點出這些原則就是「烏克蘭的國家主權和領土完整」。馬克龍也間接指向普京被國際刑事法院下達拘捕令一事，強調對於特別是有關「兒童被強制遷移」的國際人權問題，「我們要一起對抗逍遙法外（的問題）」。

有分析認為，這些言論其實是馬克龍「臨場爆肚」所為，使習近平稍見不悅。

勸和促談時機未到

不過，無論是習近平，還是馬克龍，都不可能不知道此刻真的要「勸和促談」，其實也是時機未到。馬克龍早前在慕尼黑安全會議上就表明過，他應認現在不是談判的時候，雖然戰爭最終也要透過談判解決。因此，這些公開場合的言論，暫時來說，也只能是各自的立場宣示，無助改變俄烏始終要在戰場上一決高下的事實。

目前，烏克蘭正準備在爛泥滿佈的季節過去之後就會發動反攻，澤連斯基的一位顧問更明言當烏軍到達克里米亞邊境，取得優勢之後，就會願意回到談判桌（言下之意就是有可能放棄克里米亞）。

馬克龍訪華：2023年4月6日，中國國家主席習近平和法國總統馬克龍在中國北京人民大會堂握手。（Reuters）

就在馬克龍會面習近平的同一天，意大利媒體發布了普京一位顧問Dmitry Suslov的訪問，其中Suslov就表明本年俄烏談判的機會是零，聲言如果烏克蘭反攻失敗，西方到時候就要面對武器短缺，俄羅斯則可動員40萬大軍作最後一擊。也是在同一天，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）聲言中國雖有調解俄烏的潛能，但「烏克蘭局勢依然困難，如今並無和平解決的前景」，指俄方只能繼續其特別軍事行動。

雙方的表態都顯示，至少要待烏克蘭反攻過後，甚至是俄羅斯的反反攻之後，才有談判的可能。

在俄烏問題上，中歐立場分歧依舊，俄烏戰局也暫時沒有外人插手調解的條件。馬克龍和馮德萊恩的訪華，談烏克蘭，也只能停留在空談的階段。

除了烏克蘭問題的分歧之外，中法和中歐從雙邊關係的角度來看，卻依然有合作的空間和前景。

合大於分？

對於馬克龍一直以來的「歐洲自主」主張，習近平就表明「中方始終視歐洲為多極化世界的獨立一極，支持歐洲實現戰略自主，堅持中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方，相信歐方將獨立自主發展對華關係。」在此，中方固然有分裂歐美同盟的意圖，但以馬克龍為代表的一眾歐洲領袖又何嘗沒有擺脫美國牽制的動機——於是，中歐雙方都有不受制於美國這個「第三方」去發展獨立關係的共同利益。

習近平4月6日與法國總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩在北京會面。（Reuters）

就連行前發表過對華強硬演說的馮德萊恩，其實也是「歐洲自主」的支持者。雖然她近來可能因為想角逐北約秘書長一職而有親美表現，但馮德萊恩自2019年上任歐盟委員會主席之際就已經是馬克龍在布魯塞爾的盟友，當年主張歐盟應該學會「權力的語言」的就是她，其後在疫情期間破天荒以歐盟名義集體採購疫苗、破天荒推出巨額共同舉債以富國救窮國背後的一大功臣也是她。最近，美國拜登當局以《通脹削減法》大搞保護主義，與馬克龍「裏應外合」聯手藉機推動歐洲放寬國家補貼規限、強化自身產業政策的也是馮德萊恩。

馮德萊恩即使強調要重審對華關係，要以「去風險化」的方法應對中國，但也強調「去風險化」並非要跟中國脫鈎，明顯與如今「逢中必反」的美國外交共識有重大差距。

在歐洲自主式的中歐關係之中，商業往來依然是壓艙石。馬克龍這次訪華就帶來了超過50家法國企業的領袖，其中空中巴士（Airbus）就簽下在天津開設新組裝鏈的合約，將增加原有產能一倍，又得到北京同意購買160架飛機。而阿爾斯通（Alstom）則簽訂了在成都興建地鐵的合同。

俄烏戰爭下中歐的不同立場，當然構成中歐關係的一大挑戰。但俄烏戰爭只是國際大勢之中的單一事件，在中美競爭局面的自利考慮，以至「歐洲自主」已成歐盟主流的思潮轉變之下，中歐的合作基礎始終難被分歧撼動。