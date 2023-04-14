盧拉直言「為什麼必須用美元？」　 道出多少國家辛酸

病癒後的巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）開啟了他的中國行。且不說，巴西農業和畜牧業部長與規模異常龐大的商業代表團已於3月22日提前抵達北京做鋪墊；也且不說，這個「史上最豪華代表團」 來自140多個行業的240名商界代表組成；還且不說，隨團出訪名單中，多名內閣部長、州長，原定27名議員，又新添了12名聯邦參議員、眾議員，甚至巴西國會參議院長也陪同訪問；盧拉抵華的第一站就是新開發銀行總部。



雖說這是參加羅塞夫就職金磚國家的開發銀行行長典禮，但讓人刮目相看的，是盧拉在這個場合的直言不諱。



盧拉發出一連串的問題：「為什麼？為什麼？這到底是誰決定的？為什麼全世界一定要用美元？為什麼不是人民幣作為全世界兑換的貨幣？為什麼不是其他貨幣？為什麼中央銀行一定要去買美元？為什麼我們金磚銀行不能用自己的貨幣，來給這些國家提供貸款？」

「我們什麼都沒有，最有的就是耐心，中國人一定懂耐心是什麼東西。我知道大家長久以來習慣了使用美元，但我想，21世紀了，我們可以做一點非常不一樣的事情。」

事實上，在盧拉到達之前，已經傳出中國工商銀行（巴西）成功辦理首筆跨境人民幣結算業務的消息。

更早之前，盧拉就任總統後，立即簽署法令，宣佈巴西將重返南美洲國家聯盟，加速推進南美洲一體化。他在訪問阿根廷時就表示希望強化南方共同市場，推進建立南美洲共同貨幣，以期擺脱美元的收割。

為何一個老政治家會如此高調的站出來公然呼籲終結美元？

巴西總統盧拉訪華：圖為2023年4月13日，巴西總統盧拉訪華，抵達中國上海時接受在場迎接的女童獻花。（Reuters）

要清晰的認識到，第三次成為總統的盧拉，接手的是一個已經墜入地獄的巴西。數據顯示，截至2022年6月，巴西有1.25億人吃不飽飯，3300萬人面臨嚴重斷糧。也就是說，超過60%的巴西人處於饑荒之中。

須知，盧拉2010年卸任的時候，留給巴西一片繁榮。那時的巴西，經濟蒸蒸日上。9年前，巴西提前實現了聯合國消除國民普遍營養不良的目標，成為拉丁美洲前景大好的經濟體。「金磚大國」之名也由此而來。然而，不到十年的時間，饑荒再次降臨這個糧食出口大國。

有着廣袤耕地的巴西，並不是因為糧食歉收才導致了饑荒，都是「人為」問題。

中國為巴西大豆的最大買家。圖為2017年6月26日，巴西隆多尼亞州的一塊大豆田。（Getty）

巴西是世界幾大糧食出口國之一，土地非常肥沃，有大量耕地和優質的自然農業資源，但並沒有掌握在巴西人自己手裏。美國農業部聯合小部分巴西頂級富人，掌握了巴西絕大部分土地資源。他們拒絕種糧食，改種大豆等高經濟類作物，還有更多土地被用來種植出口作物，比如甘蔗、咖啡豆、柑橘，所獲利潤全部流入美國財政及少數富人腰包，老百姓沒有得到任何好處。民眾賴以生存的糧食種植面積也不多，糧食儲備也不足，至今仍需要依賴大量進口。

巴西人沒有糧食吃，只能拿錢去購買糧食。然而聯儲局加息影響之下，巴西國內通貨膨脹率達到兩位數，貨幣雷亞爾迅速貶值，民眾購買力急劇下降，根本就買不起糧食了。為了生存的人們，不得不排長隊索要救濟餐，甚至去垃圾場和動物爭搶骨頭殘渣。

兼併土地+美元加息，美國對巴西進行了雙重收割。而美國扶植起來的總統博索納羅，卻一再堅持錯誤的土地和糧食政策。新冠疫情爆發後，民眾大面積失業，收入下降，而食品價格卻成為該國通貨膨脹最嚴重的領域之一。博爾索納羅政府一度削減保護糧食安全方面的福利措施，這讓許多巴西人開始減少購買豆子、大米、肉類、蔬菜和水果的頻率。往常可以買一些便宜食材填飽肚子的窮人，現在很有可能什麼都買不起。對底層民眾不聞不問，將巴西帶入一個又一個深淵。面對難求一餐温飽的巴西人民，博索納羅卻說一切都是假新聞。

盧拉訪華：圖為2023年4月14日，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在中國北京民大會堂會見中國國家主席習近平，一同出席歡迎儀式。（Reuters）

直到大選前夕，博索納羅才意識到形勢不妙，緊急將福利預算提高50%，向2000萬個家庭提供緊急津貼。然而臨陣抱佛腳的救濟，既拯救不了饑荒，也拯救不了支持率。民眾呼喚盧拉重新執政，希望這位代表「窮人」的總統能拯救巴西。

首度執政時，盧拉通過發展大宗商品交易，為巴西帶來繁榮。這一次，巴西的經濟形勢更加嚴峻。第三次當選總統後，談及巴西抗擊饑荒的問題時，盧拉淚灑現場。他表示，在自己任期結束之前，要讓每個巴西人都吃上飯，要讓巴西人再次喝上咖啡。

巴西深受美國收割之害，這是許多拉美國家的寫照。上世紀70年代，拉丁美洲曾有過一段黃金髮展期。但隨着80年代，美聯儲激進加息到20%，拉美國家集體爆發債務危機。這輪美元潮汐收割過後，高速發展的南美諸國自此停滯不前。直至今日，美元加息周期裏，最容易被鐮刀收割的地區，依然是拉丁美洲。

在拉美，巴西的情況已經算是最好的，其他國家日子更為悽慘。如阿根廷，當前通脹率為102%，高居世界第一。為了對抗通脹，阿根廷已經將利率加到了78%，但沒有任何效果。主要原因在於，拉美諸國基本沒有經濟自主權，受美國影響太大。

阿根廷與巴西聯手推進的「南美元」（SUR）——南美洲共同貨幣機制，建立歐元以外的第二大共同貨幣。圖為巴西經濟部長哈達德與總統盧拉（右）。（Reuters）

拉美深受其痛，也越來越意識到如此的「依附」最終倒黴的還是自己。阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）在3月21日宣佈，將重新加入到南美洲國家聯盟當中，他表示，拉丁美洲如今在同一條船上，大家應該團結一致抱團，儘快重振南美洲國家聯盟。巴西、阿根廷也在布宜諾斯艾利斯舉行的峰會上宣佈展開共同貨幣的準備工作。

盧拉作為老政治家也深知，自身實力要「活」過來也是不容易的，就必須搭乘「風帆」。中國就是盧拉的選擇。盧拉訪華的重點在於推動中國和南方共同市場的自由貿易協定。而從事實角度上來說，如果此次中南自貿協議簽訂，中國將同時打通東西兩條主要貿易線路，在經濟全球化上狠踩一腳油門。相較於掠奪式的西方資本來說，中國式投資不那麼看重所謂的意識形態，不會提出苛刻的政治條件，而是更加的強調務實性，這對於常年因為地緣因素髮展不起來的第三世界國家，是具有極強的吸引力的。

此次訪華之前，巴西已與中國達成協議，不再使用美元作為中間貨幣，而是以本幣進行貿易。自此，東西半球最大的兩個發展中國家將「拋開」美元，在雙邊貿易中使用本幣支付結算。這在世界各國的反美元霸權浪潮中，極具標誌性意義。