其他國家有義務反對台獨嗎？　中國應該說清楚

台海局勢近年來持續走高，動武風險牽動各方神經。在中國大陸的輿論敘事中，近年來台海局勢緊張的根本原因是，島內「台獨」分子在境外勢力的支持和縱容下搞分裂活動。在美國和台灣的輿論敘事中，台海局勢緊張的原因是中國大陸崛起後試圖打破現狀加緊了統一的步伐。

無論是中國大陸還是美台都開始為各自主張造勢。台灣緊抱美國和日本的大腿，美國不斷遊說盟友配合自己為台海動武做準備。中國大陸也正在為可能到來的兵戎相見伐謀伐交。台海局勢之外的其他各方正在經受來自相關方的輪番魅力攻勢。

在目前的攻勢中，比較引人注目的是中國大陸近來稱，堅持一個中國原則，就要旗幟鮮明反對「台獨」。

相信美國會派兵協防颱灣的民眾顯著增加。圖為2020年1月，美軍陸戰隊戰爭學院曾首次公開兵棋推演介入台海戰爭的情況。（Facebook@War On The Rocks）

中國國務委員兼外長秦剛4月14日在北京同德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在舉行第六輪中德外交與安全戰略對話後共同會見記者。秦剛表示要維護台海局勢穩定和地區和平安寧，就要旗幟鮮明地反對「台獨」、反對外部干涉。這才是堅持一個中國原則的應有之義。

此前3月7日，秦剛舉行兩會記者會。有記者問及中美因台灣問題走向衝突的現實風險有多大。秦剛說，「台獨」分裂與台海和平穩定水火不容。台海和平穩定的真實威脅是「台獨」分裂勢力，定海神針是一個中國原則，真正護欄是中美三個聯合公報。台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。如果美方真的希望台海風平浪靜，就應該停止「以台製華」，回歸一個中國原則的本源本義，恪守對中國作出的政治承諾，明確反對和制止「台獨」。

2月18日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在德國出席慕尼黑安全會議發表主旨講話後就台灣問題回答提問。王毅表示，「台獨」行徑與台海和平穩定水火不容。要維護台海和平就必須堅決反對「台獨」，必須堅定奉行一個中國原則，這也是國際社會的共識。

蔡英文政府對於台海衝突，抱持着西方介入的可能性，並以此作為最大籌碼，但這點很可能是對局勢的誤判，因為北京若按下武統按鈕，必然也做好了外力介入的最壞打算。（中央社）

從王毅和秦剛在多個外交場合就台灣問題的表述來看，堅持一個中國原則以及維護台海和平要反對台獨。無論其表述對象是德國還是美國，抑或是其他的國際社會成員。這樣的說法是引人注目的。因為在不少聲音看來，反對台獨具有鮮明的立場傾向，反對台獨更多是中國大陸的主張，也是其視為己任的事情。其他國家有義務反對台獨嗎？能否允許有對台獨不支持也不反對的第三方立場？

如果美國在慫恿台獨，中國在反對台獨，是否意味着反對台獨等於在中美之間選邊，這是否給其他國家造成困擾，成為一種壓力？中國要求其他國家必須反對台獨，是否是恰當的外交表述？還有比要求其他國家反對台獨更能贏得國際社會支持，又能有效維護台海穩定的選擇嗎？

中國和其他國家建交時大多會就台灣問題有一定的共識，當時台獨不一定就是大問題。相當長一段時間裏，承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，就是堅持一個中國原則，就受到中國大陸的歡迎。反對台獨是否已經成為詮釋一個中國原則的前提內容了？

在台海局勢高度緊張的當下，持有何種立場，做出何種表態，關係不少國家的利益，各方關注中國是否有更加清晰的闡述。