「脫鉤」對誰更不利　拜登愈來愈坐不住了

「拜登正不顧失去籌碼的風險，急迫地尋求對華接觸。」彭博社5月11日以此為題發表文章稱，根據不願具名的消息人士透露，拜登政府正推動與中國各層級一連串會晤和電話溝通，以緩和中美緊張關係並安撫亞歐盟友，就算遭到拒絕也能顯得中方「頑固」。中國外交部發言人汪文斌11日回應相關報導時表示，中美之間保持著溝通，關鍵是美方不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制，不能說一套做一套。汪文斌指出，我們敦促美方端正對華認知，尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權安全發展利益，同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展正軌。



就在同一日，中國商務部部長王文濤應約會見美國駐華大使伯恩斯（R.Nicholas Burns），實際上，4天前的5月8日，國務委員兼外長秦剛在北京會見了伯恩斯。秦剛當時就說的很明確：「去年11月，習近平主席同拜登總統在巴厘島成功會晤並達成重要共識。但此後美方一系列錯誤言行破壞了中美關係來之不易的積極勢頭，雙方商定的對話與合作議程受到干擾，兩國關係再遇寒冰。當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑，防止中美之間出現意外，這應該是中美之間最基本的共識，也是國與國、特別是兩個大國相處必須要守住的底線。」秦剛也說到「不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制。不能說一套做一套。」

秦剛特別講道：「必須尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權、安全、發展利益，尤其要正確處理台灣問題，停止繼續掏空一個中國原則，停止支持縱容『台獨』分裂勢力。」

5月10日至11日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅同美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）在奧地利維也納舉行會晤。(Reuters)

也是在同日，5月10日至11日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅同美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）在奧地利維也納舉行會晤。報道稱，雙方就推動中美關係排除障礙、止跌企穩進行了坦誠、深入、實質性、建設性的討論。表示「雙方同意繼續用好這一戰略性溝通管道」，同時王毅就台灣問題全面闡述了中方嚴正立場。

「不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制。不能說一套做一套。」這是北京一而再再而三強調的。

美方一直在台灣問題上踩線，這是北京絕對不能容忍的。美台勾連玩火，把中美關係逼至冰點。除了加劇台海局勢緊張，美國在高科技方面一直試圖限制和阻撓中國。現又傳出美國總統拜登將在日本廣島召開的G7首腦會議前後簽署一項行政命令，限制美國企業對中國尤其是人工智慧、半導體、量子技術領域的投資，並一直尋求盟友的認可。而這邊廂，美國駐華大使卻尋求與中國保持正常的經貿關係，美方還想在經貿關係上維持正常化，讓中國繼續向美出口物美價廉的商品，同時還要向美企開放市場……這不是很詭異的邏輯嗎？當然，對於美國來說，這就是「霸道」思維使然。

很顯然，如今處於百年未有之大變局下，美國如此沒有誠意，繼續說一套做一套，特別在核心紅線問題上繼續玩火，中國是斷然不會同意中美高層直接對話的。如今中美關係的主動權並非完全在美國政府那邊。

實際上，美國經濟面臨一個不可能三角——與中國脫鉤、聯儲局加息和高通脹不能同時成立。如果經濟與中國脫鉤，美國的高通脹就降不下來，即使聯儲局拼命加息也沒用。

假如美國經濟與中國脫鉤，高通脹就降不下來，即使聯儲局拼命加息也沒用。(Reuters)

從中國進口廉價商品，是美國低通脹的來源和基礎，如果強行與中國脫鉤，美國從中國進口的廉價商品是很難找到這麼大體量的經濟體進行供給的。有輿論說和印度掛鉤可以替代中國，這在短期是不太可能的。中國是世界工廠，具備最完整的工業體系和生產線，美國也已經習慣和依賴來自中國的商品，與中國脫鉤是需要很大的代價的，而這個代價是拜登政府承受不了的。

而且，此輪聯儲局加息非常奇怪的一個現象是：美元指數見頂後不斷下行，而人民幣卻是在升值的。這說明中國對美國的依賴性愈來愈弱，而且愈來愈成長為美國的競爭對手。在美國加息通道中，人民幣卻持續升值，這種情況在以前幾乎是不存在的。而人民幣升值的來源，就是中國經濟的強勁復蘇，以及國際資本對中國前景的看好並積極做多中國資產。此外，人民幣國際化進程不斷加快，多國與中國簽署本幣結算或人民幣結算協議，這都大大衝擊了美元的強勢和霸主地位。

美國商會會長兼CEO克拉克（Suzanne Clark）日前公開指出，「我們不能對中國採取生硬的態度——比如脫鉤。我們需要採取降低風險的手術方法。」與克拉克的演講所呼應的是，拜登政府也在近期試圖強調，它不追求中美經濟的長期破裂或「脫鉤」。沙利文（Jake Sullivan）上個月曾表示，拜登政府的政策不是要與中國「脫鉤」，而是要「降低來自中國的風險」。美國財政部長耶倫（Janet L. Yellen）也警告稱，在當前中美關係緊張之際，世界上最大的兩個經濟體應當建立「必要的」經濟關係。中美之間建立的經濟關係應當是「建設性和公平的」，兩國經濟「脫鉤」將是「災難性的」。

中美之間建立的經濟關係應當是「建設性和公平的」，兩國經濟「脫鉤」將是「災難性的」。(Getty)

但誠然從拜登政府的表現來看，並沒有看到美方的誠意，相反還更加限制美國企業在中國的投資。即使這是美方所謂「降低來自中國的風險」的方法，但霸道的美國就是如此十足的強盜做派。如果美國政府不肯在核心問題上讓步，繼續拱火台海局勢，並同時在經貿上來來回回做小動作，那麼，中美關係將會繼續被冷處理，雙方高層對話只能往後推延。

如今雖然美國通脹在首次低於了5%，但是相比美聯儲制定的2%通脹目標而言，這是一個高不成低不就的尷尬數字，尤其是在聯儲局不斷暴力加息後，通脹不僅同比僅僅放緩0.1%，環比甚至還出現了反彈，構成通脹的核心推手商品和服務項更是有著嚴峻的上漲壓力。而這顯然和中國出口商品相關。

現在美國的高通脹有降溫跡象，這確實是聯儲局不斷加息的結果，但如果美國想達到2%的通脹目標，卻還繼續與中國脫鉤，那麼，聯儲局加息的成本會愈來愈高，類似銀行倒閉的危機還會接二連三發生，這點大家心裡都很清楚，且金融體系風險愈來愈大。美國如今是有求於人，或者說「勢」根本不在他那一邊，卻還扮出全球霸主的姿態，認為中國必須「屈服」，實在是癡人說夢。

相信未來在相當長一段時期都會是「中美之間保持著溝通」，但由於美國「說一套做一套」，這樣的溝通也猶如走馬觀花。當然，永遠溝通比不溝通強，但能得到什麼進展，北京也沒有抱有太大期待。北京繼續「不對稱」戰略，你走你的「陽關道」，我過我的「獨木橋」，該怎麼做還是怎麼做。