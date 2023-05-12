王毅沙利文在第三國會晤　俄烏衝突拉動中美溝通破冰？

中央外事辦主任王毅同美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）5月10日至11日在奧地利維也納進行了長達8個小時的會晤。此次會晤是間諜氣球事件後和中國政府換屆後，中美高級官員的首次會晤。

事態平息後該交流還是要交流

中國官方媒體新華社的報道說，雙方同意繼續用好這一戰略性溝通渠道。白宮的聲明指出，沙利文與王毅的會晤是美中「維持溝通渠道暢通並負責任地管控競爭持續努力的一部分」，而「雙方同意維持這一重要的戰略溝通渠道以推進這些目標」。

雙方都提到了「用好」戰略性溝通渠道，說明中美之間持續外交冷戰的局面將有所改善，溝通交流將開始恢復。

中央外事辦主任王毅同美國總統安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）5月10日至11日在奧地利維也納進行了長達8個小時的會晤。（新華社官方網報道截圖）

美國非常清楚今年2月的間諜氣球事件是突發事態，當時美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的訪問行程被推遲而非取消，也為後續接觸留有一定的餘地。此次白宮聲明中談到「這次美中高級官員會晤是建立在拜登總統去年11月在印尼峇里島與中國國家主席習近平舉行峰會的基礎之上」。這一句話的背後是美國希望將溝通的頻率和節奏恢復到間諜氣球事件之前，連續到去年11月之後開啟的接觸勢頭上。

中共二十大之後，去年11月中美領導人在峇里島會晤，代表了中方希望加強溝通的誠意。今年是新一屆中國政府的開局之年，中國在疫情結束之後正開足馬力拯救跌入谷底的經濟增長率，全方位復甦經濟的過程中，希望保持中美關係平穩。間諜氣球事件引爆了中美之間的矛盾和怨氣，但更大程度上是一場偶發輿論戰，事態平息之後，該進行交流還是要交流。

換屆帶來的接觸驅動

中央外事辦公室主任對接美國總統國家安全事務助理，中國外長對接美國國務卿，這是過去形成的溝通慣例。此次王毅和沙利文的會晤是一次兩國人事的全方位重新對接。前任中央外事辦主任楊潔篪退休後，沙利文要熟悉同王毅溝通。

過去一段時間，布林肯希望訪華，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）希望接觸中國新任防長李尚福等消息不斷傳出。這些動向的背後也有換屆帶來的接觸驅動色彩。

秦剛擔任美國大使期間布林肯沒有同他進行過親身會晤，已經失去了了解中國這位新崛起的外交明星的先機。布林肯需要補課熟悉中國新任國務委員兼外長秦剛。美國在2018年曾經制裁李尚福，現如今制裁還未取消，美國制裁造成的溝通困境在先，而取消制裁又不是一句話就可以搞定的。美國比中國更急着解決如何進行溝通的問題。

在王毅同沙利文會晤之後，中美各方面的溝通交流大概率會提上日程。

2021年10月6日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國總統國家安全事務助理沙利文在瑞士蘇黎世舉行會晤。（中國外交部）

美國歡迎中國勸和促談是破局關鍵

直接推動王毅和沙利文會晤的是俄烏衝突。近來，中國國家主席習近平訪問俄羅斯、接待法國總統訪華、同烏克蘭總統通話——一連串事件之後，中國介入調停局勢浮出水面。

美國突然轉變批評指責的態度對中國發揮重要影響力斡旋烏克蘭危機表示歡迎，為全線陷入僵局的中美關係提供了可以討論合作的切入點。

不過，在中美結構性矛盾持續深化的大前提下，中美關係註定會陷入疾風暴雨與豔陽當空交替的不穩定狀態。

此次王毅同沙利文的會晤地點是奧地利維也納，這種不在中美兩國本土的會晤不是第一次出現。拜登政府上台後，時任中央外事辦主任楊潔篪同美國總統安全事務助理沙利文的會晤除了第一次是2021年3月在美國本土安克雷奇進行，2021年10月、2022年3月、2022年6月，這三次會晤的地點均在第三國。此次王毅同沙利文的會晤同樣安排在第三國，有避開兩國本土政治氛圍的考量，也有中美堅持平等對話的之意。

因此，中美之間恢復溝通不代表關係狀態良好，拒絕接觸和當面爭吵，只是關係交惡的程度不同。