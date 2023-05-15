澤連斯基稱俄烏衝突「不需要調解人」 會否影響中國勸和努力？

就在中烏兩國領導人通話不久，中國正式任命李輝為「歐亞事務特別代表」準備赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯等五國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通之際，正在意大利訪問的澤連斯基向教宗方濟各表示，烏克蘭在與俄羅斯的任何潛在談判中都不需要調解人，從而為中國的調停努力蒙上了陰影，也反映出這件事的困難程度。

澤連斯基是在俄烏雙方正為新一輪互相進攻摩拳擦掌之時，乘飛機突然訪問意大利的。他會見了意大利總統、總理，還有羅馬教宗。

在正面戰場需要越來越多西方軍事援助以啟動反攻的情況下，澤連斯基的此行的目的不言自明——烏克蘭需要更多援助，多多益善的援助，不僅是軍事層面的援助，還包括政治與宗教層面的援助。

值得注意的是，根據梵蒂岡的一份聲明，教宗方濟各與澤連斯基進行了40分鐘的會晤，討論了烏克蘭戰爭造成的人道主義災難和政治局勢。教宗強調需要對戰爭受害者採取「人道姿態」。這是俄烏開戰以來澤連斯基與教宗之間的首次面對面會晤。

此前，教宗方濟各在多個場合表示，願意幫助基輔和莫斯科達成經「雙方同意」的衝突結束方案。

然而在會談中，澤連斯基除了感謝教宗對俄羅斯全面入侵烏克蘭給予 「個人關注」。同時也請他譴責俄羅斯在烏克蘭的罪行，認為在受害者和侵略者之間不可能平等。澤連斯基還向教宗談到了他的10點和平計劃，稱這是實現公正和平的唯一有效辦法。

烏克蘭總統澤連斯基5月13日訪問梵蒂岡，與教宗方濟各會面。（Reuters）

澤連斯基在會見後說：烏克蘭在與俄羅斯的任何潛在談判中都不需要調解人。

他的原話是：「恕我直言，問題是我們不需要在烏克蘭和佔領我們領土的侵略國之間找到調解人。我們需要提出一項行動計劃，在烏克蘭發展公平的和平，然後我們將邀請梵蒂岡作為這種形式的領導人之一。」

不同於一些國家不斷為當事國提供軍火與情報援助等「拱火」態度，中國一直希望能以政治方式結束俄烏衝突，不久前中國領導人還與澤連斯基通了電話，申明了中國的原則立場。

而就在澤連斯基做上述表述之際，由中國政府正式任命的「歐亞事務特別代表」李輝也正準備於5月15日啟程赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯等五國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。

澤連斯基這番話是否有說給中國聽的意思外人不得而知，但是他在此一問題上的態度，已經為中國的調停努力蒙上了陰影，也反映出調停的困難程度。

調停俄烏和談的困難在於，俄烏目前各說各話，目標南轅北轍。俄羅斯多次強調「不會以烏方條件為基礎進行任何談判」，俄方將繼續開展特別軍事行動，直到達成全部目標。而烏克蘭總統澤連斯基早在去年10月就簽署總統法令，禁止與普京進行任何談判，並發誓要收回全部被俄羅斯佔領的土地。