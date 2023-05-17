枱面要軍援枱下忙要價　中國大使出使是澤連斯基最後機會？

5月15日起，中國政府歐亞事務特別代表李輝大使將赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯5國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。按照日程，16日及17日李輝訪問烏克蘭。而剛對意大利、梵蒂岡、德國、法國、英國展開密集訪問的烏克蘭總統澤連斯基也回到國內，澤連斯基會否接見李輝備受關注。截止目前尚無消息。



澤連斯基此行問歐洲多國，從顯像來看，似乎獲得新一輪軍援就是澤連斯基此行的目的。但事實上，歐洲已經「受夠了」也是一個現實，這是隻可意會不可言說的現實，基於此，表面上這次澤連斯基似乎獲得了大筆新軍援，縱然似乎也得到了歐洲國家的口頭承諾，但這會不會是最後的「分手費」，都不得而知，只能是有一單是一單。澤連斯基都想要「和平」，更不要說這些歐洲國家。基於此，再如果結閤中李輝行程，澤連斯基此次歐洲行的目的恐怕就是交底了。

北京前期工作做足

北京官宣了李輝前往訪問的具體國家，以及具體時間。從4月26日習近平同澤連斯基通話之後直至官宣李輝前往——這段時間，中國方面一定做了許多工作，且這工作不侷限於在俄、烏之間，也包括做波蘭、法國、德國的工作。實際上，一定還做了其他國家的一些工作。

值得關注的是，實際上，在李輝出行前，中國外交領域兩位非常高級而重要的官員都在海外。國務委員兼外交部長秦剛的歐洲行，秦剛到德國，到法國，以至於當地時間5月11日在奧斯陸與挪威工商界會晤。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅同美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）5月10日在奧地利維也納會晤，持續時間長達10個多小時的。

2023年5月15日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見匈牙利外長西雅爾多。 （外交部網站圖片）

按照報道，王毅同沙利文溝通中美關係、台灣問題、亞太局勢、烏克蘭危機這些重要問題，是在坦誠、深入、實質性和建設性的情況下進行的。單說烏克蘭危機這一議題，王毅對沙利文說的主要是中國態度，以及希望美國以及國際社會做到的態度——中國不是烏克蘭危機當事方，始終秉持客觀、公正、冷靜立場，積極勸和促談，也一直敦促各方都不要拱火澆油。遵守聯合國憲章宗旨和原則、維護各國主權和領土完整應普遍適用，不能搞雙重標準。同樣，秦剛在德國、法國、挪威，與政界、工商界、學界等等交流時，無不以中方領導人提出的「四個應該」為圭臬，談中國勸談促和的努力，談國際社會該有通過對話政治解決危機的決心。

相信王毅、秦剛在歐洲的各線外交推進基本達到了預期，才使得5月12日的外中國交部記者會上，中方得以適時公布李輝的行程，特別是所訪問國家。

秦剛訪德國：圖為2023年5月10日，中國務委員兼外長秦剛在德國柏林參觀波茨坦會議舊址並發表講話。（中國外交部）

烏克蘭危機其實特別複雜，有其自身的歷史經緯和大國博弈，很大程度上是剪不斷理還亂。李輝這次出訪，首先是與各方溝通。俄烏之個別、單獨溝通交流暫且按下不表，李輝與法國、德國的溝通，看點多多。馬克龍、朔爾茨其實都曾到莫斯科與基輔斡旋，可都沒有成功。那麼，李輝必然需要了解法、德調停失敗的教訓？也要了解法、德本身的訴求。還有一個關鍵國家——波蘭。在歷史上，波蘭與烏克蘭、俄羅斯都發生過各種關係。甚至今日之領土，與往昔之國界，都有種種可以值得說道的地方。

中國是烏克蘭危機比較合適的調停人，但並不等於中國就要將解決俄烏衝突問題的責任攬在自己身上。中國在俄烏問題上的立場已經很清晰，中國派出歐亞大使李輝穿梭五國進行外交斡旋時也將話說得很清楚，中國不是俄烏問題的當事方，也不是俄烏問題的直接利益相關方，中國不會在俄烏問題上做拱火澆油之事，也不尋求自己的利益。這就已經表明，在俄烏問題上，如果各方聽中國的勸就好好坐下來談，如果不聽中國的勸也沒有辦法，中國提前已經將話說出來，中國只是不願意看到烏克蘭人民生靈塗炭，中國要做負責任大國應該做的事情。因此，此次李輝大使穿梭五國進行外交斡旋，按照中國外交部的語言表述就是，認真聽取各方意見，起到溝通的作用。這也就意味着，此次中國是帶着耳朵去聽，並不是要當即發表中國解決問題的意見與方案。

中國政府歐亞事務特別代表李輝大使將赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯5國訪問。（外交部網站/資料圖片）

澤連斯基歐洲行交底線？

2 月以來，北京大力推動政治解決烏克蘭危機的12 點建議，4月習近平同澤連斯基通電話，再到5月中國特使訪問五國執行「和平」使命，按照北京規劃，要給出一套烏克蘭危機的「政治解決方案」，方案制定前最重要的就是各方訴求和利益。

基於此，對於烏克蘭來說，正如澤連斯基說的那樣：「我們需要的是公正的和平」、「為一個真正的和平而努力」。當澤連斯基拒絕教宗方濟各調停危機的時候，對於可能通過談判實現和平，澤連斯基表示：「不能與普京談判，這個世界上沒有任何國家能做到這一點。」但其實，大家心裡都很清楚，習近平是可以和普京談的。

烏克蘭總統澤連斯基表示：「不能與普京談判，這個世界上沒有任何國家能做到這一點。」圖為2023年5月14日，德國總理朔爾茨（不在圖中）在位於柏林總理府接待前來訪問的澤連斯基。（Reuters）

說的直白一點，這可能是澤連斯基最後要價的機會。

從結果上看，澤連斯基此次歐洲行要到了新增的軍援。抵達柏林前獲德國追加提供27億歐元（約230億港元）軍援，包括20輛「黃鼠狼」步兵戰車、30輛「豹1」坦克、200架偵察無人機、100多輛裝甲車、18門自行榴彈炮和4套Iris-T-SLM防空導彈系統。法國也宣佈向烏克蘭提供一系列新的武器裝備，包括防空系統、輕型坦克、榴彈炮以及其他武器裝備和燃料。還表示在未來幾周打算訓練烏克蘭的幾個營，並為其裝備數十輛裝甲車和AMX-10RC輕型坦克。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）也表明將向烏克蘭提供更多軍援。其中包括數百枚防空導彈和數百架新型遠程攻擊型無人機，射程超過200公里。北約秘書長斯托爾騰貝格稱，北約為烏克蘭「魔鬼式」培訓的9個旅，準備的1500輛裝甲車、230輛坦克及大量彈藥均已就序。

看似收貨滿滿，但歐洲國家也真的是受夠了，整個戰爭局勢讓這些國家越來越發煩。基於政治正確，該講的話都必須要講，但內裡是什麼情況，其實已經很明顯。為什麼澤連斯基會一直說「西方承諾沒實現」，說句實話，這些國家也真的給不起了。看似這次又得到了新的軍援，但有沒有下一次，都是未定之數。

戰爭還在有一搭沒一搭的打著，為什麼烏克蘭的「春季攻擊」遲遲不見動靜，澤連斯基稱尚不具備反攻條件，一是武器不足，二是兵力不足，三是西方承諾沒實現。好，如今有了新軍援，武器就夠了嗎？我們都知道，那是不可能的。更殘酷的現實是，戰前，烏克蘭有人口4300多萬，俄烏一開戰，跑到歐洲的難民至少有800萬，也有說有1000萬，烏東四州公投併入俄羅斯，丟掉的人口差不多也有千萬，加上戰場上死傷幾十萬，烏克蘭現有人口加起來也就2000萬左右。經過11輪徵兵，本來就女多男少的烏克蘭，現在能服役的男人更加有限，只能「抓壯丁」了。這樣的戰爭如何繼續？

打仗是要死人的。正如俄「瓦格納」司令普里戈說，在巴赫穆特的每一寸街道，每一片瓦礫，都流淌着瓦格納的鮮血。每前進一米，都可能需要付出一加侖的瓦格納鮮血。戰場上這種「絞肉機」式的爭奪，雙方人員都會有極大的傷亡。這些美英法德等西方集團在乎嗎？他們「只管提供軍火，不管戰場死活」，他們向烏克蘭提供的武器裝備越多越先進，遭到俄羅斯的反擊就越厲害，烏克蘭損失其實就越嚴重。

這些澤連斯基不會不清楚，他也並不想戰爭如此繼續，所以對於中方的斡旋是給予肯定的。李輝出使五國，澤連斯基一定要抓住這個機會。不僅是從烏克蘭自身角度，更需要聯合德國、法國、波蘭去跟俄羅斯「要價」。好讓李輝將這些「要價」帶去俄羅斯。也希望讓中方更加清楚其中複雜性、急迫性，才能更好的去跟俄羅斯溝通。正如澤連斯基所說的，別國都沒辦法跟俄羅斯坦了，中方被視為最後的機會。對於澤連斯基來說，這次歐洲行表面上來說自然要政治正確的繼續要東西，但實質上就是「遊說」歐洲國家同其一齊「要價」。

李輝此次行程，不可能一蹴而就地化解烏克蘭危機，正如前述，此行主要就是「聽」和「收集」。 實際上中國也很清楚，要想調停俄烏衝突，目前的時機確實不完全成熟。

但願俄烏之間的戰事消停一點，什麼春季攻勢、夏季攻勢的，都暫且緩一緩。也許，等李輝返回北京，又再度出訪的時候，俄烏之間的談判能提上議事日程，戰火能在今年徹底停歇。