中美關係漸解凍　這次又是中國一強硬美國就妥協？

中美官員近來頻頻接觸釋放了兩國關係解凍的信號。這一輪的中美關係緩和版本幾乎和以往一樣。美國主動尋求接觸中方，中方多番拒絕之後，中美關係在某個節點開始緩和。這樣的傳媒劇情屢屢營造出中美關係緩和是美國妥協、中國強硬的結果，似乎一直是美國有求於中國。這樣的邏輯真的是實情嗎？

美國的確多次公開表達同中方溝通的意願，希望尋求接觸的意願，中國方面拒接電話、拒絕更多外交接觸的安排，也確實存在。這些表面的外交安排，是否代表了中美之間的互動是中國一板起臉來強硬，美國就妥協了？「冷戰」真的管用？

筆者是不相信中美之間的關係緩和是單純的中國強硬美國妥協的結果的。

美國貿易代表戴琪（左）與中國商務部長王文濤5月26日在底特律會面。（中國商務部網站）

中美關係發展到今天，利益深度融合，有脱鈎，有合作，有貿易戰，有意識形態鬥爭，複雜多變。美國將中美關係定義為競爭、合作、對抗關係，美國承認處理兩國關係時有必須合作的地方。儘管中國明確反對將中美關係定義為上述「三分法」，但是合作、共處也是中國追求的。正如中美經濟無法脱鈎，中美在政治和外交層面也無法脱鈎。

拒絕溝通是暫時的，強硬只是手段，中國不可能指望美國處處妥協，處理中美關係時也不只有美國需要妥協。中國遠沒有到達在處理中美關係時可以隨心所欲的地步。

現階段處理來自美國的挑戰仍然是中國外交的重點，中國不理睬美國，對美國強硬，這些外交冷戰都是暫時的。如何引導中美進入有序溝通的良性循環才是正解。

美國在對華外交上展現積極主動接觸，但是屢屢碰壁的窘境，不是自曝短板，而是美國在營造自身負責任的形象。這本身也是一種輿論戰。中國堅守立場展現強硬姿態的同時，也需要注重自身國際形象的管理。