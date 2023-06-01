莫斯科再遭自殺式無人機襲擊　俄羅斯這是怎麼了？

據俄新社5月30日報道，俄羅斯首都莫斯科當天遭到多架烏克蘭無人機襲擊，在被俄羅斯軍隊攔截後，有無人機擊中了位於列寧大街上的一個富人聚集區，造成建築物輕微受損，幸運的是沒有人員在襲擊中傷亡。

這是不到一個月之內，俄羅斯首都莫斯科第二次遭到烏克蘭無人機襲擊。上次襲擊發生在5月3日凌晨，當時有兩架無人機對克里姆林宮發起襲擊，直到飛臨克宮穹頂才被俄軍方和特勤部門擊落。

對此次襲擊莫斯科的無人機數量，俄羅斯媒體說法不一。俄羅斯一家網絡媒體稱，今天早上共有約25架無人機對莫斯科市及周邊地區發動襲擊，已知有13架被防空系統擊落。不過，「俄羅斯衛星社」則引用俄羅斯國防部的說法稱，有8架無人機襲擊了俄羅斯首都，所有無人機都被阻擊。

俄國防部說：「其中3架無人機被電子戰系統成功干擾，失去控制並偏離預定目標，另外5架無人機在莫斯科州被『鎧甲-S1』彈炮合一綜合防空系統擊落。」

俄羅斯聯邦偵查委員會在Telegram上通報稱，調查人員正在調查無人機在莫斯科建築物上空墜落的事實。

俄羅斯伊柳申飛機制造公司前總經理阿列克謝·羅戈津則在Telegram上寫道，從無人機的飛行及其墜地殘骸照片中可以看出，這種無人機採用的是鴨式氣動佈局，跟5月26日襲擊克拉斯諾達爾的烏軍無人機類似。它們配備有專用發動機，理論上說其航程可達400至1000公里。

俄羅斯無人機

這就意味着三種可能：一種可能是這些無人機從烏克蘭起飛，經過長途奔襲到了莫斯科。

第二種可能是，烏克蘭從事特種作戰的情報部隊已經滲透到莫斯科附近甚至城區之內，伺機發動了襲擊。

第三種可能是，俄羅斯境內的反普京反戰力量不僅沒有被俄安全部門有效壓制，反而表現得越來越活躍，他們不僅具備了在邊境地區配合烏克蘭軍隊對俄羅斯進行滲透作戰的能力（如俄羅斯自由軍團本月中在別爾哥羅德的軍事行動），而且已經以相對規模聚集在莫斯科近郊或市區，具備了通過無人機對莫斯科發動「蜂群戰術」的打擊能力。

不管以上那種可能，對俄羅斯來說都不僅是羞辱性的，而且具有非常現實的危險性。

如果是第一、第二種可能，說明俄羅斯的國土防空與國家安全體系存在巨大漏洞，烏克蘭可以配合正面戰場對莫斯科造成一定安全威脅。

如果是第三種可能則更危險。它不僅說明俄羅斯的國家安全體系存在巨大漏洞，還折射出俄境內在野的反戰派力量，正在集結壯大。

8月23日，杜金出席女兒喪禮，並於喪禮上致詞。（影片截圖）

在戰時體制下，普京等少數俄羅斯最高軍政官員的安全可以得到有效保證，但是再往下，到中級軍政官員這個層面，其他支持這場戰爭的人（比如被西方媒體認為是普京「帝師」杜金這樣堅定的主戰派），在安全上可能就無法得到有效保證了。

而如果這些安全漏洞不能被儘快堵上，那些處於絕對安全保護範圍外的人勢必人人自危，會進一步影響到他們對這場戰爭的態度。可能也正是因為這些原因，俄境內包括瓦格納軍團領袖普里戈任在內的政治精英，最近都開始公開討論會不會爆發類似1917年的革命。

對普京及俄羅斯現政府而言，在一定程度上，這比俄軍在正面戰場面對的風險更大。