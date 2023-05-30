俄羅斯指烏克蘭8架無人機襲莫斯科　烏總統顧問否認

俄羅斯國防部5月30日指控烏克蘭8架無人機襲擊俄首都莫斯科，並指已全數擊落，烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）30日作出否認。



波多利亞克否認烏克蘭參與攻擊，但指烏克蘭「樂於」看到這些事件，並預計此類襲擊會增加。

俄羅斯緊急情況部門5月30日表示，首都莫斯科2幢住宅樓被無人機擊中。

俄國防部指控基輔用8架飛機型無人機進襲莫斯科，又稱鎧甲-S彈炮合一防空系統在莫斯科近郊擊落5架無人機，3架遭電子戰兵器壓制，失控後偏離預定目標。

根據俄衛網，莫斯科州長沃羅比約夫（Andrei Vorobyov）表示，防空系統30日早上展開作戰行動，莫斯科州居民可聽到多次爆炸聲，幾架無人機在接近莫斯科時被擊落。

沃羅比約夫要求居民保持冷靜，並表示所有應急部門都在運作。首都各機場在無人機遭擊落後正常運行。

索比亞寧表示，發生於30日凌晨的無人機攻擊導致莫斯科幾幢建築輕微受損，市內所有緊急情況部門都在現場，相關情況正在調查當中，沒有居民嚴重受傷，有2人求醫。

他其後稱，涉事2棟住宅的數個單位，其居民已被疏散，緊急情況部門正在現場工作，工作結束後，居民將能立即返回他們的公寓，無人機襲擊莫斯科後

俄羅斯緊急情況部門一名代表稱，莫斯科兩幢住宅樓被無人機擊中，一幢位於工會大街，另一幢位於Atlasova街。

這名代表稱：「一架無人機擊中了工會大街98號的一幢住宅樓的高層。建築物外牆和玻璃受損。無人傷亡。」

莫斯科西南行政區表示，正疏散位於工會大街、遇襲居民樓3個單位的居民。莫斯科交通局則指，已封鎖烏達爾佐夫街從列寧大街到米哈伊爾·別夫佐夫街路段的交通。