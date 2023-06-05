俄烏戰爭｜烏克蘭反攻出師未捷？　面對現實的時候快到了

6月5日清晨，俄羅斯國防部表示俄軍擊退了烏軍4日在頓涅茨克（Donetsk）方面的「大規模」多路進攻，指烏克蘭損失了超過250名士兵、16架坦克、3架步兵戰車、21架裝甲車，並公布了其聲稱是烏方軍車被攻擊的影片。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）日前表明烏克蘭已準備好反攻，而烏軍4日也發布了視頻呼籲人們對烏軍動向保持緘默，似乎顯示這確是烏克蘭反攻的開始。

不過，烏軍4日的每日戰情更新並沒有提及大規模反攻，只提到在盧甘斯克（Lugansk）和頓涅茨克兩州有29宗交火。烏克蘭戰略溝通和訊息安全中心也沒有正面回應俄羅斯國防部的消息，只稱俄方會尋求散佈謊言。烏克蘭軍方發言人5日被問及其反攻時亦表示無關相資訊，且不會對任何虛假消息作評論。

［以下：俄羅斯國防部公布的影片］

根據俄羅斯軍事博客Rybar（及其引述博客）的消息，烏軍在頓涅茨克和扎波羅熱（Zaporizhzhia）前線各處都有攻勢，從上月落入俄軍手中的巴赫穆特（Bakhmut）以北和西南，到扎波羅熱東部武赫列達爾（Vuhledar）以西的多個小鎮亦然。其中烏克蘭有一定程度的推進，不過在某些地方卻付出了嚴重損失。

前頓涅茨克親俄武裝領袖Igor Girkin則稱烏方還未盡用其主要兵力，預言未來幾日戰事烈度將會提升。踏入5日清晨，扎波羅熱東部繼續傳出烏軍發動攻勢的消息。

除了這些前線的最新發展之外，烏克蘭東北越境進入俄羅斯邊境別爾哥羅德州（Belgorod）作出攻擊的兩隊俄羅斯親烏兵團依然繼續行動，他們公布影片顯示有十數名俄羅斯士兵被俘，別爾哥羅德州長一度承諾與之進行會面，但最終未有出席，兩隊兵團聲稱將會把俘虜交予烏軍。

Rybar製作的6月4日俄烏戰爭形勢圖。（Telegram@Rybar）

同時，烏軍繼續以英國提供的「暴風影」（Storm Shadow）巡航導彈攻擊離前線較遠的目標，打擊了俄軍在開戰之初迅速佔領的扎波羅熱亞速海港口城市別爾江斯克（Berdyansk）。

如果上述這些攻擊，特別是前線的地面攻勢，果真是烏克蘭大反攻的開展，而非試探性的行動又或者用以營造戰場有利形勢的「形塑作戰」行動的話，烏克蘭的反攻很可能已經可以「失敗」作定論。

何謂「成功」和「失敗」當然是要按照行動的目標來作定義。我們假設烏克蘭反攻的目標是要迅速奪回具戰略意義的大片土地，跟去年9月奪回哈爾科夫州（Kharkiv）和11月奪回第聶伯河西赫爾松市（Kherson）一般。從這個角度來看，若然烏克蘭的反攻只能緩緩推進，甚至再與俄軍在前線陷入像巴赫穆特一般的僵持的話，烏克蘭的反攻就算得上是個失敗。

《華爾街日報》6月3日報道，澤連斯基表示烏克蘭已準備好反攻，但他同時承認「我不知道這需要多長時間」，「有可能會往完全不同的多個路向發展」。（Reuters）

對於烏克蘭的反攻，俄羅斯的防禦工事準備已久。有分析家早就表明烏克蘭的反攻必須一擊即中，導致俄軍喪失防守意志而潰退，否則在俄方前線一層又一層、一環扣一環的防衛之下，烏軍最終只會失敗收場——勝負很可能取決於反攻的第一天。

如果6月4日是烏克蘭反攻的第一天的話，這很明顯並不是成功的一天。

在6月3日的新加坡香格里拉對話之上，印尼國防部長普拉博沃（Prabowo Subianto）冒天下之大不韙，提出「即時停火」的俄烏和平方案，希望俄烏照現時俄軍佔領烏國大約18%領土的戰線停火，建立由聯合國接管的「非軍事化地區」，而有爭議的土地則透過公投解決主權問題。

在6月3日的新加坡香格里拉對話之上，印尼國防部長普拉博沃（Prabowo Subianto）冒天下之大不韙，提出「即時停火」的俄烏和平方案。（Reuters）

由於「即時停火」的提案無異於接受俄羅斯入侵成果，並將給予俄羅斯更多時候製造其實際管治烏克蘭國土的既定事實，西方各國領袖（包括法國總統馬克龍）也明言反對。而且，「公投解決」在這些俄控區的親烏烏克蘭公民都因戰火大舉外逃之後，也難有公信力。

不過，如果烏克蘭的反攻未能扭轉僵持戰局，除非西方願意跟俄羅斯無了期、漫無目的地消耗下去，否則「即時停火」將是現實局限之下的可行止戰出路。從此刻這個疑似烏克蘭反攻的初步戰局來看，烏克蘭要面對現實的時候已經不遠了。