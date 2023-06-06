從擁抱、退出到再走近　印度的「印太戰略」變與不變｜專家有話說

作為近期國際外交舞台上頗為活躍的印度，從受邀出席G7峰會到出訪巴布亞新幾內亞和澳洲，國際媒體注意到「印太」一詞正在成為印度總理莫迪（Narendra Modi）使用頻率頗高的概念，印度對於美國提出的「印太戰略」的心態正在出現變化。



印度從初始階段印度對「印太」概念的積極擁抱，到過程中的冷卻和反覆，甚至出現退出「印太經濟框架」的貿易談判，到當下重新走近「印太戰略」。印度面對這一概念的不斷反覆變化的態度背後，卻有一個不變的核心。

撰文：國觀智庫秘書長、資深研究員何岸。香港01獲授權轉載



圖為5月20日，日本廣島召開G7會議，印度總理莫迪前往出席參加。（Reuters）

一、「印太」概念的出爐與印度政界學界的熱切回應

說到「印太戰略」的首次提出，有多種說法。早在上世紀20、30年代，德國地緣政治學者卡爾•豪斯霍夫（Karl Haushofer）就已提出了「印太地區／空間」的概念。21世紀以來，澳洲、美國、印度等國學者和政客紛紛提及「印太」概念。安倍晉三在2007年訪問印度時，提到「印太交匯處」，希望印度洋地區與太平洋地區融合發展，並建立一個「自由繁榮之弧」。

21世紀以來，印度學界的夏亞姆•薩蘭、拉賈•莫漢等學者也頻繁在文章、研究報告中使用這一概念。與此同時，「印太」概念出現在印度官員的講話中。曾出任印度海軍司令的阿倫•普拉卡什表示：「印度人覺得亞太概念將印度排除在外。」2012年，時任印度總理辛格（Manmohan Singh）表示，「一個穩定、安全、繁榮的印太地區對我們自身的發展與繁榮至關重要。」印度駐美國大使尼魯帕馬•拉奧曾表示，我們很高興亞太心理地圖發生的變化，其重心西移將印度囊括其中。印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）稱，「印太」對於印度意味着巨大的機遇。

二、奧巴馬政府「重返亞洲」戰略與「印太」概念興起同步

在奧巴馬（Barack Obama）的第一任期，其「亞太再平衡」戰略的重點是東南亞；在其第二任期，奧巴馬將「亞太再平衡」戰略重點前移南亞，完善其「印太」戰略佈局。2010年，時任美國國務卿希拉里（Hillary Clinton）在火奴魯魯首度提出了印太概念。第二年，希拉里發表「美國的太平洋世紀」一文，提出「由印度次大陸到美國西海岸這一橫跨太平洋、印度洋的廣闊地區正在被航運和戰略日益緊密地聯繫在一起」，闡述了美國官方對於印太的重視。

印度總理莫迪（Narendra Modi）上台後，將印度對外的「東向政策」升級為「東向行動政策」。2015年，印美簽署《美印亞太和印度洋地區聯合戰略願景》，印度的「東向行動政策」和美國的「亞太再平衡戰略」對接。同年，印度出台「薩迦倡議」（地區共同安全和繁榮）。

三、特朗普政府正式提出「印太戰略」丨印度積極擁抱「印太」概念

2017年，美國特朗普（Donald Trump）政府正式出台「印太戰略構想」，取代奧巴馬時期的「亞太再平衡」。特朗普政府不僅在官方文件中以「印太」取代「亞太」，更採取諸多措施推動實現其「印太夢」，彰顯其地區政策出現重大調整。2018年，馬蒂斯在香格里拉對話會上首次公開系統闡述「印太戰略」，此後，美方不斷深化拓展該戰略。作為印度洋地區首屈一指的大國，印度被視為「印太戰略構想」成功落地實施的關鍵。

印度積極擁抱「印太」概念，藉此深度融入亞太事務。整體看來，印度當局和戰略界積極支持「印太」從地理和學術概念升級為美國對外戰略構想，認定印度可從中獲得重大戰略收益。在此情勢下，印度當局將持續調整外交政策，積極配合乃至引導「印太戰略構想」走向，服務於抗衡「一帶一路」倡議、聯手美國等國家平衡中國崛起等目標，最終實現印度大國崛起之夢。2017年6月，莫迪總理訪問美國，這是特朗普就任美國總統以來莫迪的首次訪美，兩人就一系列議題特別是「印太」概念進行了討論。莫迪表示，印美將共同推動印太地區的和平與穩定，特別是強調維護印太地區自由航行、飛越以及商貿的重要性等。10月25日，美國國務卿蒂勒森訪印期間與印度外交部長斯瓦拉吉發表聯合聲明，重申根據國際法確保自由航行、飛越和商貿的重要性，共建所謂「自由、開放和繁榮的印太地區」。

圖為2022年11月，印尼峇里島舉行的G20峰會，莫迪與拜登會面。（Reuters）

四、拜登政府繼續着力「印太戰略」丨印度宣佈退出「印太經濟框架」貿易談判

2022年，美國白宮發佈「印太戰略」報告，對美國在印太地區的安全和經濟方針進行詳細闡釋。該報告是拜登就任美國總統以來發佈的第一份區域戰略報告，報告內容凸顯美國聚焦印太、拉攏盟友、鞏固霸權的企圖。拜登（Joe Biden）政府的「印太戰略」直接延伸出的「印太經濟框架」，本質上是變相保護主義，是美國「印太戰略」在經濟領域的補充。在既定的小圈子內部進行內循環，衝擊現有的區域合作架構，阻礙自由貿易。美國為了鞏固其自身在「印太地區的領導地位」。

就在「印太經濟框架」啟動四個月，作為「印太經濟框架」中最重要的組成部分，印度率先表態，暫時退出貿易領域的談判。印度商工部長戈亞爾給出的理由是：「我們還沒有看到各國將獲得什麼好處，以及在環境等方面施加的任何條件是否可能歧視發展中國家。」印度《金融快報》指出，「印太經濟框架」在貿易方面要求成員國做出的承諾，對於印度而言較為「敏感」。作為上世紀60年代起就倡導不結盟運動的印度，在外交上一直具有不結盟的歷史傳統。此次貿易談判，印方在看不到實際利益的情況下，印度選擇此時退出印太經濟框架談判並非偶然，以實際行動對「美國中心主義」說不。

五、印度再次走近「印太戰略」，借力實現自身崛起

此次印度總理訪問巴布亞新幾內亞，表示印度-太平洋地區面臨着氣候變化、恐怖主義、海上交通通道安全和海盜等一系列挑戰，並稱印度認為只有通過共同努力才能解決這些問題，以確保「開放和自由」的印度-太平洋地區。印度此次就「印太戰略」高調發聲，表示將與美國、澳洲等國一起密切與太平洋島國的合作，就是希望通過對拜登政府「印太戰略」的支持，換取美國對印度在區域問題上的進一步扶持。

印度學者布拉馬·舍拉尼表示，印度對於自己與美、日、澳關係的態度已經發生了顯著變化，它們正在形成緊密的合作網絡，在地區和國際問題上採取協調一致的立場。印度戰略評論家拉賈·莫漢認為，過去印度堅持不結盟理念和「戰略自主」，「但如今，由於亞洲力量對比發生變化，由於印度對其國家利益有了清醒認識，由於連續幾任美國總統做出的卓越努力，印度越來越向西方靠攏」。

六、美印合作態勢或將進一步加強丨印度對外政策的「變與不變」

印度的國際戰略，總離不開平衡印度與其他大國的關係，特別是與美國和中國的關係。在大國之間，印度的對外政策體現出明顯的投機性，美印在「印太戰略」框架下加強了針對中國的戰略合作與協調。從熱切回應到退出貿易談判，到現在印度重新走近「印太戰略」，凸顯了印度在中美之間的選擇。未來一個時期，美印或將在印度洋地區進一步加強協調，在戰略態勢上形成更有力的相互支撐。

儘管從「印太」概念的出爐到「印太戰略」成形，印度的態度一直在發生變化。但無論是初始階段印度對「印太」概念的積極擁抱，到過程中的冷卻和反覆，甚至出現退出「印太經濟框架」的貿易談判，到當下重新走近「印太戰略」，印度對外政策萬變不離其宗的是對自身國家利益的維護。2022年8月15日，印度第75個獨立日上，莫迪提出「在未來25年，把印度變成一個發達國家」，即2047年，印度獨立100周年時，印度應該成為發達國家。從一開始，印度政府與戰略界就對「印太」概念持積極支持態度，如今更希望借美國的「印太戰略構想」實現一系列訴求，服務於建設一個「有聲有色的大國」戰略目標。