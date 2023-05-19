美智庫蘭德：若台海開戰　印太只有3國能支援美軍　無須期待韓國

美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）在一份名為《美國在印太地區主要作戰行動》（U.S. Major Combat Operations in the Indo-Pacific）的最新評估報告指出，若是印太地區發生衝突，僅有澳洲、日本和新加坡能在重大衝突時提供美軍援助，且皆礙於國內政治或法律問題，無法給予即刻支援；而韓國則不會介入朝鮮半島以外衝突。



這項研究是由美國空軍總部委托和贊助、蘭德空軍項目戰略和學說項目所進行的。蘭德公司的報告中描述，該研究評估美國在印度太平洋地區發生重大戰鬥突發事件時，從主要夥伴澳洲、印度、印尼、日本、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、韓國、台灣、泰國與越南獲得能力支持的可能性，主要關注的是地緣政治方面的平衡，主要發問：合作夥伴和盟友是否願意支持美國的行動？

2021年9月24日，美國、澳洲、日本、印度組成的四方安全對話首次在白宮舉行面對面會談。（Reuters）

報告中假定了 4 個可能的情況，包含台海衝突、第二次朝鮮半島戰爭、南海衝突與朝鮮崩潰後的維和行動，當面對以上狀況時，美國的盟友和伙伴能否提供空軍基地、戰機護衛、運輸機空運等軍事支援，結果發現狀況其實不太樂觀，在台海衝突中幾乎沒有國家能夠給予全力支援。

韓國境內有多處駐韓美軍基地，圖為走在韓國街頭的駐韓美軍。（VCG）

分析指出，僅有澳洲、新加坡和日本在亞洲面臨重大衝突事件時，有能力協助美軍，但都會國內政治和法律上的阻礙，恐無法在衝突初期給予支援；而韓國雖重視與美國的同盟關係，但無意介入朝鮮半島以外的戰事；目前也沒有證據顯示，泰國在敵軍沒有直接攻擊自身的情況下，願意向美軍提供軍援。

2022年5月23日，日本東京，示威者趁拜登訪問期間遊行示威，反對美日會談及「四方安全對話」峰會，認為是對中國挑釁，會帶來戰爭。（Getty Images）

其他幾個地區國家，尤其是印度、印尼、馬來西亞和越南有著很強的不結盟傳統，目前沒有任何跡象表明他們會願意自願加入一場與他們無關的戰爭；新西蘭和菲律賓則是幾乎沒有航空資源來投入一場重大戰鬥，甚至有極高可能刻意遠離戰爭。

2018年3月，在美日聯合演習中，美軍補給艦（右）為日本伊勢號補給。（網上圖片）

除此之外，還有各種因素影響各國的最終選擇，包含對中國的好戰程度、美國履行承諾的程度與該地區國家的政治變化。