中國沒有兵棋推演過台海局勢嗎？　駐美大使謝鋒的話值得商榷

據中國駐美國大使館網站消息，2023年6月7日，中國駐美國大使謝鋒應邀出席美中貿易全國委員會為其履新舉行的歡迎活動並發表主旨演講。

值得注意的是在演講中，謝鋒說當務之急是切實管控好台灣問題這個最大風險點。沒有人比中方更希望和平解決台灣問題，更不願意看到台海生戰生亂，搞兵棋推演的不是中方，改變現狀的也不是中方，製造危機的更不是中方。台灣當局「倚美謀獨」和美一些人鼓譟「以台制華」才是對台海和平穩定的最大威脅。現在最根本的是不折不扣堅持一個中國原則，最重要的是用行動恪守中美三個聯合公報，最緊迫的是言行一致反對「台獨」冒險挑釁。

沒有人比中方更希望和平解決台灣問題，這一句是實情。但他在表述中說「搞兵棋推演的不是中方」，這一說法，值得深思。

中國沒有對台海局勢進行過兵棋推演嗎？

2023年6月7日，中國駐美國大使謝鋒應邀出席美中貿易全國委員會為其履新舉行的歡迎活動並發表主旨演講。（中國駐美國大使館）

台海局勢發酵到如今，不難想象任何一方都對局勢進行過無數次的推敲了。致力於實現統一大業的中國，其各階軍政要員無數次周密設想過如果美國參戰如何、如果日本介入會怎樣。無論是和統還是武統，方案從來都不缺，都是現成的。唯一需要抉擇的是時機。這對致力於實現統一的中國而言，是事實。

台灣當局「倚美謀獨」、美國一些人鼓譟「以台制華」，共同製造了台海危機。中國不是製造危機的一方，這些說法是站得住腳的。

但是兵棋推演的既有美國、台灣當局、日本，也有中國，甚至包括試圖在台海局勢中利用自身支持向中國要價的俄羅斯。作為中美之間最大的燃爆風險點，台海局勢是任何希望趨利避害的一方都關注的，都會對局勢進行推演的。

中國出於統一需要進行兵棋推演，這不是什麼秘密。近年來中國進行的環台軍演大有統一預演的態勢。美國軍方包括各類智庫都進行過多次台海局勢的兵棋推演。2023年4月美國眾議院「美國與中共戰略競爭特設委員會」與華盛頓智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）在國會山以閉門方式進行了聯合兵棋推演。2023年1月、2022年8月，美國戰略與國際研究中心（CSIS）進行過兵棋推演。2022年4月美國軍方曾分析解放軍攻台可能出現的四個場景。

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）1月9日發布台海兵推報告《下一場戰爭之第一戰》。（報告封面截圖）

中國推演和美國推演最大的不同是，中國的推演是統一方案的備案需要。而美國的很多推演是為了渲染態勢緊急，為了給對台軍售找充分的理由。台灣問題對美國來說是可以利用的事態，是手中的一張牌。

中國不必急於宣傳「搞兵棋推演的不是中方」，問題的關鍵並不在中國推演。中國即便是推演了又如何，難道中國沒有進行過兵棋推演，承諾維持現狀就能贏得各方的認可嗎？

不必急於撇清改變現狀，兩岸分治從來就不是必須堅守的現狀，長久維持現狀就等於中國長久不統一，這是中國根本不可能做到的承諾。任何希望維持台海現狀的國家，本質上都是希望維持兩岸分治，這些是沒有考慮中國有統一需要的不切實際的要求。

問題的根本仍然是中美問題，台海局勢升温是中美結構性矛盾爆發的產物，台海局勢升温又進一步惡化了中美關係。

如何管理好中美關係，回答這一世紀難題不會有簡單答案。維穩台海會是降温中美關係的關鍵鑰匙嗎？中國不兵推不軍演什麼都不做會就可以維穩台海嗎？恐怕都不見得。