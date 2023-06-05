美國海軍發布「現場影片」指控中國軍艦台海加速橫切美艦航道

美國海軍公布一段影片，稱顯示一中國軍艦在台灣海峽「不安全」加速超前一艘美國驅逐艦。事件發生正值美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在新加坡出席香格里拉對話期間指中方拒絕與他會面，以及指控中國軍機進行「不專業的攔截」之際。

▼美國指中國軍艦超前橫切「鍾雲」號的航道，並發布據說是現場拍得的影片▼

美國軍方6月4日晚上稱，美國驅逐艦「鍾雲」號（USS Chung-Hoon）和加拿大護衛艦「蒙特利爾」號（HSMC Montreal）3日在台灣海峽航行時，中國軍艦「蘇州」號從美加軍艦左舷超越「鍾雲」號。

美方引述影片影像稱一艘中國軍艦駛過「鍾雲」號的航道，當時海面風平浪靜。「鍾雲」號並無改變航向。

加軍艦上的加拿大「環球新聞」（Global News）記者進行報道時稱，他在艦橋翼上目睹中國軍艦改變航線，以「相當快的速度」從「鍾雲」號前橫切過去。「蒙特利爾」號艦長蒙特福德指稱兩艦最近時距離不到150碼（約137.16米），指中方做法「不專業」。

中美兩軍艦險些相撞。（影片截圖）

美國海軍第七艦隊6月3日稱「鍾雲」號和「蒙特利爾」號當日過航台灣海峽。而中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。

值得留意的是，「鍾雲」號和加拿大「蒙特利爾」號已在南海聯合進行了逾一週的活動。在新加坡香格里拉對話會舉行期間，兩艘軍艦從南海突然轉向，從南部進入台灣海峽向北行駛。