瓦格納兵變將是俄烏衝突的催化劑

瓦格納兵變被平息後，普里戈任（Yevgeniy Prigozhin）將前往白俄羅斯。瓦格納未參與兵變的士兵將與俄羅斯國防部簽約。基本上瓦格納僱傭兵集團被肢解是定局。這支在烏東戰場上戰績優良的武裝力量的撤出，對於戰局有何影響？

有聲音認為瓦格納被收編是俄羅斯在烏東戰場的損失。且兵變事件衝擊了俄羅斯軍方和普京（Vladimir Putin）的權威，從俄羅斯國內的團結和社會凝聚力來說，對烏東局勢是不利的。

也有分析認為，瓦格納兵變期間，一直是普京以及克里姆林宮出面發聲，備受普里戈任公開批評的紹伊古（Sergei Shoigu）並未有現身，也沒有對叛變發表任何評論。 普京是否會對俄羅斯軍方進行調整，紹伊古是否還被信任，是各方關注的焦點。在兵變事件中，普京站在了紹伊古的一邊，這是因為國防部代表國家軍事力量的正統，是國家秩序的體現。普京的立場是政治正確。這將導致未來國防部長紹伊古沒有放鬆餘地。

普里戈任對紹伊古的指責如果是真的，紹伊古則需要在烏東拿出真正的戰績來戴罪立功。如果指責是假的，紹伊古也需要證明離開瓦格納僱傭兵，正統的部隊亦可以蕩平烏東建功立業。

下一步就看紹伊古如何在烏東戰場證明自己了。（Reuters）

瓦格納兵變平息後，接下來的壓力在紹伊古一邊。無論如何他都需要表明軍方能行、俄羅斯能行。在瓦格納事件中受損的軍方榮譽、國家信譽，需要紹伊古拿出切實戰績來彌補。

普京6月25日接受「俄羅斯-1頻道」節目採訪表示，目前他優先關注特別軍事行動的問題。俄新社6月26日在社交平台發布影片，可見紹伊古前往烏克蘭特別軍事行動的西部軍區指揮中心視察，並會見西部軍區司令尼基福羅夫（Yevgeny Nikiforov）。紹伊古的行動也證明了發力烏東的重要性。

兵變事件緣起俄羅斯初開始收編瓦格納。正常情況下，削藩都在事後。烏東戰事進行到如今，俄羅斯軍方開始有所行動，或許暗示瓦格納的重要性已經沒有那麼大，烏東戰局已經到了某個節點。未來留給紹伊古的或許就是勝利在望。

作為深諳權謀的領導人，普京會選擇一個恰當的時機開展內部軍事改革。很大可能是充分倒逼紹伊古施展積極性，待烏東戰局結束之後再行動。