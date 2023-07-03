像美國這樣糾正偏差，中國敢嗎？
前不久美國防部發言人突然對外表態，稱已證實4個月前被擊落的中國無人飛艇「飛越美國期間沒有收集情報」。今年2月，中國無人飛艇飛抵美國上空時，美國軍方反應強烈，派出戰機擊落飛艇，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當時的訪華行程取消。白宮利用這次事件瘋狂收割了對華關係強硬的政治紅利。
而如今，懷疑中國飛艇是蒐集情報的間諜氣球的美軍，承認中國飛艇沒有蒐集情報。雖然這兩者並沒有直接衝突，但其公開態度前後反差如此之大，這件事對美國來說確實不夠體面。
不少分析認為，五角大樓的定論是希望氣球事件翻篇，希望中美關係徹底擺脱此事的影響。在這裏，筆者不想繼續批判美國政要製造外交衝突謀取政治利益毫無下限。
從另一個視角看，美國在此事的處理上前後矛盾，儘管有些丟臉，但也彰顯出美國在面對問題時的處置彈性。美國是一個大國，敢於給出被認為是承認錯誤的定論，這種勇氣不是其他國家可比的。
這種能夠面對事實的態度源自美國兩黨常態化互相攻擊、指責對方的治理錯誤，美國政客在選舉期間互相指摘也早就屢見不鮮。任何政黨政客都不完美，因此美國社會的容錯性、包容性是有的。
美國深陷政治內鬥，這種消耗對國家是一種損失。任何制度有其不利的一面，也有其有利的一面。美國民眾能夠坦然接受政府的失誤，美國當局者有寬鬆的空間承認問題所在，有助於塑造實事求是的社會氛圍。
常識告訴人們，從來都偉大、光榮、正確的人和事物，是不存在的，完美的政策和決策也是不存在的。有瑕疵有問題要調整是常態。問題從來不在於承認有問題，承認有失誤或者錯誤。真實自有萬鈞力量。
當美國可以坦然承認中國飛艇沒有蒐集情報時，敢問一句，同樣的事情發生在中國，會不會也有承認美國飛艇沒有蒐集情報的勇氣？在這一點上，經常批判美國製度、批評美國政策的中國，是否敢說比美國做得更好呢？
中美兩個大國只要不將錯誤進行到底，不為了大國的自尊面子拒不承認錯誤，雙邊關係就還有轉彎的餘地。這種糾正偏差的做法，值得肯定。