像美國這樣糾正偏差，中國敢嗎？

前不久美國防部發言人突然對外表態，稱已證實4個月前被擊落的中國無人飛艇「飛越美國期間沒有收集情報」。今年2月，中國無人飛艇飛抵美國上空時，美國軍方反應強烈，派出戰機擊落飛艇，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當時的訪華行程取消。白宮利用這次事件瘋狂收割了對華關係強硬的政治紅利。

而如今，懷疑中國飛艇是蒐集情報的間諜氣球的美軍，承認中國飛艇沒有蒐集情報。雖然這兩者並沒有直接衝突，但其公開態度前後反差如此之大，這件事對美國來說確實不夠體面。

不少分析認為，五角大樓的定論是希望氣球事件翻篇，希望中美關係徹底擺脱此事的影響。在這裏，筆者不想繼續批判美國政要製造外交衝突謀取政治利益毫無下限。

從另一個視角看，美國在此事的處理上前後矛盾，儘管有些丟臉，但也彰顯出美國在面對問題時的處置彈性。美國是一個大國，敢於給出被認為是承認錯誤的定論，這種勇氣不是其他國家可比的。

美國急於將無人飛艇事件翻篇，圖為2023年6月30日，美國總統拜登在白宮橢圓形辦公室接受中國新任駐美國大使謝鋒遞交國書。拜登總統歡迎謝大使履新，並就中美關係進行交談。（中國駐美大使館）

這種能夠面對事實的態度源自美國兩黨常態化互相攻擊、指責對方的治理錯誤，美國政客在選舉期間互相指摘也早就屢見不鮮。任何政黨政客都不完美，因此美國社會的容錯性、包容性是有的。

美國深陷政治內鬥，這種消耗對國家是一種損失。任何制度有其不利的一面，也有其有利的一面。美國民眾能夠坦然接受政府的失誤，美國當局者有寬鬆的空間承認問題所在，有助於塑造實事求是的社會氛圍。

常識告訴人們，從來都偉大、光榮、正確的人和事物，是不存在的，完美的政策和決策也是不存在的。有瑕疵有問題要調整是常態。問題從來不在於承認有問題，承認有失誤或者錯誤。真實自有萬鈞力量。

當美國可以坦然承認中國飛艇沒有蒐集情報時，敢問一句，同樣的事情發生在中國，會不會也有承認美國飛艇沒有蒐集情報的勇氣？在這一點上，經常批判美國製度、批評美國政策的中國，是否敢說比美國做得更好呢？

中美兩個大國只要不將錯誤進行到底，不為了大國的自尊面子拒不承認錯誤，雙邊關係就還有轉彎的餘地。這種糾正偏差的做法，值得肯定。