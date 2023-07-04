中國為何限制鎵與鍺出口？或有兩大原因｜專家有話說

為維護國家安全和利益，7月3日，中國相關部門發布公告，決定自8月1日起，對鎵（Gallium）和鍺（Germanium）兩種關鍵金屬實行出口管制。中國在這兩種廣泛應用於戰略新興產業的金屬原材料上，不但儲量豐富，而且是全球的供應大國。接受《環球時報》記者採訪的專家認為，中國通過出口許可制，可以釐清這些關鍵金屬出口的最終用戶和用途，以規避危害國家安全和利益的風險。另外，在美國打壓中國高科技的背景下，中國的出口管制或許意味着一種對等反制。



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為什麼是鎵和鍺？

7月3日晚間，商務部、海關總署聯合發布公告，對鎵和鍺兩種金屬相關物項實施出口管制。公告稱，根據《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國海關法》有關規定，為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。

根據公告，鎵相關物項中，金屬鎵（單質）、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵等，以及鍺相關物項中的金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、二氧化鍺等未經許可，不得出口。出口經營者應按照相關規定辦理出口許可手續，通過省級商務主管部門向商務部提出申請，商務部自收到出口申請文件之日起進行審查，或者會同有關部門進行審查，並在法定時限內作出准予或者不予許可的決定。而對國家安全有重大影響物項的出口，商務部將會同有關部門報國務院批准。

根據公告，對鎵和鍺兩種金屬相關物項的出口管制將於8月1日起正式實施。

公開資料顯示，鎵和鍺都是新興的戰略關鍵礦產，均已被列入國家戰略性礦產名錄中。兩種金屬礦產無論是在儲量還是在出口上，中國均在全球佔據領先地位。

《環球時報》記者查詢到的中國地質科學院礦產資源研究所2020年的一份報告顯示，鎵早在第二次世界大戰期間就被認為是一種戰略性和關鍵金屬，目前鎵的世界總儲量約 23 萬噸，中國的鎵金屬儲量居世界第一，約佔世界總儲量的 80%-85%。其中被列入出口管制中的砷化鎵作為第二代半導體材料的代表，在高頻、高速、高溫及抗輻照等微電子器件研製中佔有主要地位；半絕緣砷化鎵材料主要用於雷達、衛星電視廣播、微波及毫米波通信、無線通信（以手機為代表）及光纖通信等領域；氮化鎵作為典型的第三代半導體材料，是目前世界上最先進的半導體材料，是新興半導體光電產業的核心材料和基礎器件，在手機快充、 5G通訊、 電源、 新能源汽車、LED 以及雷達等方面具有遠大的應用前景。

路透社一張2023年1月30日發布的設計圖片中，可以看到美國和中國國旗。（Reuters）

報告顯示，中國是金屬鎵的最大生產國，主要供應美國、歐盟、日本和韓國等發達經濟體。但中國鎵產業一直處於出口初級產品，進口核心技術深加工產品的尷尬境地。

鍺作為另一種關鍵金屬也被多國列入戰略儲備物資的重要戰略資源。據東方財富證券剛發布的一份報告，鍺常被應用於紅外光學、纖維光纖、太陽能電池、聚合催化劑及醫藥等高新技術領域。未來在晶片、太陽能電池、生物科技和武器製造中具有極其重要的潛在價值。

美國地質調查局2016年曾發布過一份統計數據，全球已探明的鍺保有儲量僅為8600金屬噸，主要分佈在美國、中國和俄羅斯。其中美國佔全球的45%，其次是中國，佔全球鍺儲量的41%。中國鍺的產出主要來源於褐煤礦，開採便利，因此在全球鍺產量中位居前列，近十年來累計供應全球68.5%的鍺。而美國雖然是全球最大的鍺資源儲量國，但自1984年以來，就將鍺作為國防儲備資源進行保護，尤其是近幾年已基本不再進行鍺的開採。

專家：對兩種金屬相關物項實施出口管制，或是一種對等反制

中國現代國際關係研究院世界經濟研究所研究員陳鳳英在接受《環球時報》記者採訪時表示，關鍵礦產資源因為扼守着戰略性新興產業發展的咽喉，因而在複雜的地緣政治環境下，成為大國博弈的一塊新戰場。

一位匿名業內人士告訴《環球時報》記者，歐美日等西方發達國家近年來紛紛制定戰略，不斷發布並完善戰略性礦產資源目錄，以維護本國在尖端高科技領域的戰略安全。中國與美歐之間對關鍵礦產的競爭關係到產業發展和大國競爭，已不可避免。

在全球範圍內，美國拜登政府炮製拉攏盟友合夥打壓中國的一貫政策，通過簽訂「能源資源治理倡議」「礦產安全夥伴關係」（MSP）等籌劃供應鏈和產業鏈聯盟,構建「小院高牆」，企圖與中國脫鈎斷鏈，並阻滯全球化進程。

眼下，在關鍵金屬下游的半導體產業上，美國對中國的打壓正愈演愈烈，美國不斷拉攏脅迫盟友組成共同戰線。日本在5月底宣布對23種半導體設備和材料進行出口限制，7月23日起正式實行。荷蘭作為全球最大的光刻機生產國6月30日宣布，進一步收緊光刻機出口政策，高端DUV光刻機9月1日起將限制向中國出口。

陳鳳英在接受《環球時報》記者採訪時表示，國際上很多稀有的關鍵金屬都是由中國向外供應的，那麼為什麼中國供應給一些西方國家，製成晶片反過來卡中國的脖子呢？陳鳳英認為，7月3日晚，兩部門公告對兩種金屬相關物項實施出口管制，或是一種對等反制，也是維護國家安全和利益的一種做法。

《出口管制法》規管的物項不僅包括有形貨物，也包括無形的技術和服務。圖為大連集裝箱碼頭。（新華社）

對兩種金屬相關物項實施出口管制有法律依據

《中華人民共和國出口管制法》第十條規定，根據維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務的需要，經國務院批准，或者經國務院、中央軍事委員會批准，國家出口管制管理部門會同有關部門可以禁止相關管制物項的出口，或者禁止相關管制物項向特定目的國家和地區、特定組織和個人出口。第十三條規定，國家出口管制管理部門綜合考慮相關因素，對出口經營者出口管制物項的申請進行審查，作出准予或者不予許可的決定，國家安全和利益被列在了第一條。《中華人民共和國對外貿易法》第十六條規定的可以限制或者禁止有關貨物、技術出口的第一個原因就是維護國家安全。第十九條規定，對限制進口或者出口的貨物，實行配額、許可證等方式管理。

上述業內人士告訴《環球時報》記者，7月3日晚間對兩種金屬相關物項的出口管制是依據了出口管制法，而出口管制法的核心要義就是維護國家安全。因此中國對兩種金屬相關物項實施出口管制是有法律依據的。該人士認為，根據兩部門的公告，出口者需要向商務部說明最終用戶和最終用途證明，以及進口商和最終用戶情況介紹。如果涉及到軍事用途或者應用於危害到中國國家安全和利益的場合，那麼相關部門有權力對出口做出不予許可的決定，從而實現對國家安全和利益的維護。

陳鳳英表示，近幾年來，美國為打壓中國高科技，在全球拉攏盟友，構建小院高牆，進行脫鈎斷鏈。尤其是日本和荷蘭在美國的脅迫下，先後收緊了對中國的半導體的出口管制。現在美國又在醞釀收緊AI晶片的出口，在這種欺人太甚的情況下，中國兩部門的出口管制也算是一種對等反制方面的安排。另外，陳鳳英認為，資源是有限的，開採資源也意味着較大的環境成本，通過出口管制實現對有限資源的保護，也是維護國家安全與利益的一種體現。