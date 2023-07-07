耶倫訪華｜鐘擺模型、中美關係及中國的政策方向

2023年7月6日下午，美國財政部部長耶倫（Janet Yellen）乘機抵達北京，開始了她從7月6日至9日的訪華之旅。這是美國國務卿布林肯6月18日至19日開啟訪華之旅後，首位赴中國訪問的美國高官。

近五年來，中美關係持續惡化，退步至1979年中美正式建交以來的最低點。2018年初，美國調整了國家安全戰略的重點——將中國列為對其國家安全影響最大的頭號競爭對手，確定了中美關係「戰略競爭」的基本格局。不過，當地球上最大的兩個經濟體處於激烈的地緣政治交鋒時，世界會嚴重缺乏安全感。

在此背景下，耶倫的訪華之旅被寄予重任，受到各方的高度關注。在市場看來，中美兩國經濟高官終於在北京坐上了談判桌，從雙邊到多邊到全球，討論關稅、投資、半導體、全球債務、應對氣候變化、烏克蘭危機等多種問題，這本身就是值得關注的正面消息，「兩國關係穩下來」已經成為全世界的福音。有媒體注意到，耶倫走下飛機後，中國財政部國際關係司司長楊英明與她長時間握手寒暄，現場氣氛十分融洽。這似乎預示着耶倫此行可能會順利。

耶倫訪華可能會與中國官員談什麼？

中國國務院總理李強（右）2023年7月7日下午在北京會見訪華的美國財長耶倫（Janet Yellen，左）（Reuters）

今年4月，耶倫曾公開表示，讓美中經濟徹底分離對兩國都是災難性的，要「過濾掉噪音，基於冷靜的現實直白地闡述」。「兩國應當有能力坦率地討論困難的議題，並且在條件允許的情況下我們兩國應該開展合作，從而造福於我們兩國乃至世界。」美國駐華大使館在其發布的新聞稿中說，耶倫訪華的目標包括，尋求與中國建立健康的經濟關係，促進互利的增長和創新，為美國勞動者和企業擴大經濟機會。

有分析人士判斷，這是耶倫第一次以美國財政部長身份訪華，她屬於理性務實派。如果說今年6月份美國國務卿布林肯的訪華是近幾年的破冰之旅，那麼，作為拜登政府負責經濟事務的重量級官員，耶倫的訪華有望有效修復中斷已久的中美財經高層交流。中美兩國的地緣政治博弈雖然激烈，「脱鈎」之說也不絕於耳，但兩國巨大的雙邊貿易額顯示，兩國在經貿關係上很難擺脱彼此。美方數據顯示，2022年美國與中國的貨物貿易總額達6906億美元，創下歷史紀錄；而中方統計的數據規模更大，2022年的雙邊貿易額達到7500多億美元。

在國際局勢高度動盪的當下，逆全球化浪潮和地緣政治衝突疊加，加劇了世界市場空間的破碎化，形成世界發展歷史進程中的逆流期。不過，從較長的時間尺度來看，我們認為，全球化還是會在相當程度上發揮作用，雖然全球化會發生很大的變異，但它還是會作為世界發展的主流回歸。我們認為，世界局勢（經濟與地緣政治）的發展大勢，可以用一種「鐘擺模型」來解釋。從全球來看，和平是基調，發展是主題，世界局勢的變化如同鐘擺一樣。比如說中國在2001年加入WTO後經歷了「黃金十年」，當時美國忙着結盟反恐，無暇遏制中國，全球化處於一個黃金時代。這時候，世界局勢的鐘擺擺到了一個極端。

2023年6月19日下午，習近平在北京會見美國國務卿布林肯。（Reuters）

現在則是另外一個極端——地緣政治博弈十分激烈，國家之間基於意識形態、價值觀和經濟利益爆發鬥爭，再加上烏克蘭戰爭的推動，整個西方世界對中俄等國保持高度警惕。日韓兩國與美國的遏華策略深度綁定，印度也在其中趁機儘量多地撈到現實的好處，並協助美國構建「印太戰略」。高度地緣政治化的世界，成為「鐘擺模型」的另一種極端情況。對中國來說，國際環境一下子變得異常兇險，所謂「百年未有之大變局」就是指這種情況。

基於長期主義視野，我們可以在比較悲觀的時候看到未來發展順利的情景。雖然世界的大鐘擺目前已從全球化順境擺向了相反的極端，但是，世界處於兩種極端情況的時間畢竟相對較短，更大的可能性是，在更長的時間裏，世界還是處在兩個極端中間的相對均衡狀態。

中美關係的發展和演變，同樣也遵循這種「鐘擺模型」。未來，中美關係整體上會處於相對低谷的階段，但不會一直停留在極端惡化狀態。只要不爆發台海危機，中國與美國爆發熱戰衝突的可能性就很小，下一步，世界局勢的鐘擺就該從極端往回擺了。今年以來，中國與澳洲、新西蘭之間的關係開始改善；歐盟、德國、法國的領導人先後訪華，希望達成務實的合作關係。只有少數國家如日本、韓國等國及其政客，才基於自己的小算盤，仍然推動事件向極端走。現在，美國開始加強與中國的實質接觸，意味着鐘擺正從極端狀態向均衡的中間狀態回擺。

當地時間6月22日下午，國務院總理李強在巴黎愛麗舍宮會見法國總統馬克龍。（新華社）

對於中國來說，按照發展邏輯來看，在完成了黨和國家領導集體的政治換屆之後，也需要將更多的注意力和資源投向中國的經濟發展和民生改善中。因此，中國也有需要與世界上最強大的美國改善關係。基於長期主義的觀點，我們認為，中國今後採取的一些應對政策，整體上仍需要去堅持和推動全球化。美國越是希望讓中國脱鈎，中國越不能脱鈎（不管是主動脱鈎還是被動脱鈎）。中國與俄羅斯不同，俄羅斯的經濟可以實現自給自足，有糧食、能源和武器，如果不怕「去國家化」，可以承受關上大門搞國內市場循環。但中國不一樣，中國的經濟屬於大進大出，從原材料到能源、從零部件進口到產品出口，中國都離不開國際市場。由於戰略利益不同，中國與世界的關係應該有自己的相處之道。

在我們看來，一方面，中國要有底線思維、極限思維，要為驚濤駭浪的到來做好準備。但另一方面，我們也要意識到，極限情景下的驚濤駭浪是一種極端情況，它是世界形勢大鐘擺的另一個極端。因此，我們還是要相信全球化的邏輯。全球化依然是世界發展的長期主流，堅持開放仍是中國需要堅守的長期主義。在戰略層面，中國要用開放來應對美國及盟友的圍堵。你希望我脱鈎，我偏不脱鈎；你希望我斷鏈，我偏要爭取不斷鏈；你要「去風險」，我偏要敞開懷抱與你融合，形成中國與世界在多元領域的交流、溝通和融合。如果形成了這樣一種你中有我、我中有你的局面，那些以脱鈎為目標的「圍堵」中國就難以實施。

要實現這種策略，最重要的還是來自於頂層的設計。在中國的高層決策中，需要考慮如何平衡好對外開放戰略以及當前的地緣政治形勢。在中微觀層面，中國需要實施反制裁、反圍堵，需要進行反擊；但在戰略層面，中國絕不能忘了改革與開放，不能忘了全球化。尤其重要的是，我們不能讓枝節性的、技術性的對抗，誤導了中國的長期戰略方向。如果因為微觀技術層面的爭鬥，對國家的宏觀戰略進行貿然調整，那就上了美國的「當」，入了他們挖好的「坑」。

最終分析結論：

天下大勢，分久必合，合久必分。在逆全球化和地緣政治摩擦下的當今世界，同樣也是如此。長期來看，全球化還是主流。中國需要以長期主義的眼光，堅持維護全球化的目標，以改革開放來應對美國及盟友的圍堵。我們應該堅信，世界的大鐘擺會從極端轉向回歸，而在此之前，中國應該對此做好準備。

本文原載於安邦智庫2023年7月6日的「每日經濟」專欄

