從風帆到肩膀 中國對俄羅斯的意義已經大不同

俄羅斯聯邦委員會議長馬特維延科 (Valentina Matvienko) 日前到訪中國。據俄羅斯媒體報道，在同中國國家主席習近平會晤後，馬特維延科對記者說，「我從所有會談和談話中得到的主要東西是，中國一貫和堅持不懈地將繼續與俄羅斯的合作，維護兩國和兩國人民之間的友誼。在中國身上，我們可以依靠堅定可靠的友誼肩膀。」

馬特維延科提到「中國是可以依靠的友誼肩膀」，展現出了中俄合作的主被動關係，主導權是在中國手中的。

11年前，也就是2012年，當年普京在總統大選中獲勝，在回答如何界定中俄關系時普京澄清對中國的兩大誤解：中國經濟發展不是威脅，而是挑戰，它包含着實業合作的巨大潛力和借中國東風揚俄羅斯經濟風帆的良機，振興西伯利亞和遠東可藉助中國潛力；中國沒有主宰世界的野心，俄中將互相支持，共同解決地區和全球的尖鋭問題，在國際組織加強互動。

彼時普京還需要向國內各界澄清對中國的誤解，現如今，馬特維延科訪華明確告訴習近平，俄羅斯各界就發展俄中關係達成了絕對共識。

馬特維延科曾多次訪華，圖為2018年7月習近平在北京會見訪華的俄羅斯聯邦委員會主席馬特維延科。（中新社）

彼時普京將中國崛起看作是借中國東風揚俄羅斯經濟風帆的良機，現如今，馬特維延科將中國稱為可以依靠的肩膀。從風帆到肩膀，中國的重要性今非昔比。

過去十年是俄羅斯同美西方關係改善失敗、面臨重重圍困的十年。從克里米亞危機到烏東戰爭，俄羅斯在同西方的鬥爭中深受損害，不斷崛起的中國成為不多的能夠持續為俄羅斯提供支持的國家。這種支持不只是政治層面，中國龐大的市場為俄羅斯經濟提供了喘息的空間。

此外，中國崛起正在改變全球地緣政治格局，中國同其他各方的關係正在經歷複雜的變化。在諸多變化中，中俄戰略協作關係的變化實際上是中俄關系主導權的變化，中國佔據了更多發言權。今天的中國，已經不是過去同俄羅斯進行戰略協作的中國，俄羅斯必然要適應中國已經今非昔比的現實。

「肩膀」這種直白的說法，是俄羅斯對中俄關系已經變化做出的反應。一段時間以來俄羅斯已經逐步適應這種變化，找到了新的定位。對中國提出的各種倡議照單全部附和，也是這種主導權變遷的體現。