此番中國高層訪問平壤，俄朝的不可控性逐步暴露

近日中俄均派出代表團前往平壤同朝鮮一同慶祝了朝鮮戰爭停戰70周年，此次活動是朝鮮疫情三年來首次邀請外賓來訪，這一舉動被認為展現了中俄朝三方的團結，尤其是俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）同朝鮮領導人金正恩共話軍事合作被認為是向深陷戰爭泥潭的俄羅斯提供軍事支持的明顯信號。

在中美博弈的大背景下，中美都在積極尋求支持者，中俄朝此番關係的密切對中國來說是有利的。但是中俄朝關係和美日韓關係非常不同。美日韓關係是典型的美國驅動型關係，美國是這一聯盟的中心。

中俄朝三方關係中，中國並不佔據絕對的主導優勢。中朝、中俄、俄朝三對關係各有側重。中國缺乏領導統一中俄朝三方集體行動的現實基礎。上一次中俄朝三方合作是朝鮮戰爭期間，但是最重要的合作仍然是中朝。從表面看，此次中俄朝聚首展現了三方團結。本質上，中朝和俄朝在朝鮮的慶祝活動中是兩條不同的線。

2023年7月27日在朝鮮平壤舉行的紀念朝鮮戰爭停戰70周年閲兵，朝鮮領袖金正恩出席，站左方的是俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu），站在右方的是全國人大常委會副委員長李鴻忠。圖片由朝鮮中央通訊社（朝中社）發布。（Reuters）

公開訊息顯示中俄朝共同現身的場合有兩個，一是金正恩7月26日與俄羅斯防長紹伊古、中國全國人大副委員長李鴻忠一同觀看紀念演出，二是7月27日晚金正恩同紹伊古、李鴻忠觀看70周年閲兵式。這兩次活動中國代表團和俄羅斯代表團現身是為參加主辦方朝鮮舉行活動，三方並沒有聯合的相關行動和語言宣示。整個訪問期間，朝鮮招待俄羅斯軍事代表團和中國黨政代表團是兩條線。

紹伊古25日抵達平壤，金正恩26日予以接見，並一同參觀兵器展。金正恩27日同紹伊古舉行會談，會談結束後，雙方共進午餐，當天下午，金正恩還設宴款待俄羅斯代表團。紹伊古向金正恩轉交了俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的禮物。紹伊古在晚宴上發表演講時表明了俄方始終如一地發展兩國多方面合作的意志。金正恩當天還同紹伊古出席了70周年紀念報告大會，紹伊古在會上代讀了普京的賀詞。

朝鮮方面26日由朝鮮勞動黨中央政治局常委崔龍海、中央委員會部長金成男等人接待李鴻忠。從朝鮮官媒27日釋出的照片看來，李鴻忠也見到了金正恩，並向他轉達中國國家主席習近平的信件，但當時有紹伊古在場，並不是單獨會見，直到7月28日金正恩才會見了以李鴻忠為團長的中國黨政代表團，並設宴款待。

朝鮮領袖金正恩（右）與俄羅斯防長紹伊古（左）7月27日在平壤觀賞朝鮮戰爭結束70周年表演。（朝中社圖片）

在俄代表團訪朝的三天裏金正恩和紹伊古幾乎一直都形影不離，金正恩共四次單獨接見俄方代表團，與中方代表團的單獨會面只有一次。在閲兵儀式上，朝鮮對俄方代表團的介紹先於中方，在紀念報告大會上更是安排紹伊古代讀俄羅斯總統普京的賀詞，備受矚目。

和俄羅斯派出的是軍事代表團不同，中國此番派去的是黨政代表團。此番紹伊古是自蘇聯解體以來首位訪問朝鮮的俄羅斯國防部長。而中國派出政治局委員級別的官員出席朝鮮戰爭停戰紀念是慣例，2013年中國曾派出時任國家副主席李源潮出席相關活動。

此次停戰紀念與其說中俄朝三方聚首突顯了共組聯合陣線，不如說更大意義是俄朝軍事關係有了新突破。金正恩此番顯然更加重視俄羅斯軍事代表團。

朝鮮領袖金正恩2023年7月28日在平壤會見中國中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠及訪團成員。（Reuters）

在對美博弈的過程中，俄羅斯和朝鮮是中國重要的支持者，但俄羅斯和朝鮮在某種程度上又是麻煩製造者。中國同美國的關係是複雜的，既有政治方面的敵對，又有經濟方面的深度聯繫，遠不是美俄或者美朝那樣的對抗關係。

當中國日益走向世界舞台中央，中國的政治定位和外交定位同以往是不同的，中國這樣一個全球大國不會在一些問題上支持俄羅斯和朝鮮，比如俄羅斯對領土完整的侵犯，朝鮮對無核化的破壞。俄羅斯和朝鮮在同美國博弈時極力尋求中國的支持，但俄朝之間的合作又有獨立於中國之外的趨勢。

這就需要中國認清現實，既要堅持原則，又要同一些事態撇清關係，避免不必要的捆綁和站台。